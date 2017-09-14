Но вопрос - если на фронте, но не в боях, сейчас платят всего 20 тыс.?
Було підвищення. Цифру по «солдату» не знаю, гола може 30. Ну ще 30 теж мабуть як мінімум першій лінії (у випадку миру) залишать. Ну за 60 сидіти і не воювати, то може і будуть бажаючі. Навіть з «нових». А от старі , після раніше помацаних 100+ і сумарно зароблених відносно не поганих грошей захочуть додому. З думками «я своє вже заробив». Побачимо. Поки що це фантазії.
Так а що там по місцевим наркоманам, які кричали, що Путін хоче миру, а це не хоче Зеленський?? В кому зараз затик?
Но вопрос - если на фронте, но не в боях, сейчас платят всего 20 тыс.?
Було підвищення. Цифру по «солдату» не знаю, гола може 30. Ну ще 30 теж мабуть як мінімум першій лінії (у випадку миру) залишать. Ну за 60 сидіти і не воювати, то може і будуть бажаючі. Навіть з «нових». А от старі , після раніше помацаних 100+ і сумарно зароблених відносно не поганих грошей захочуть додому. З думками «я своє вже заробив». Побачимо. Поки що це фантазії.
Так а що там по місцевим наркоманам, які кричали, що Путін хоче миру, а це не хоче Зеленський?? В кому зараз затик?
Господар Вельзевула написав:Это ж дофамин все. Просто у кого-то он выделяется от перемоги,у кого-то-от духовности,у кого-то от новой большой черной тачки или стопочки синеньких,а у кого-то от жидкости в шприце (или от понюшки свежего порошка ) Нас нет в привычном понимании. Мы- набор гормонов и нейромедиаторов,влияющих на сознание. Есть мозг,внутри него нематериальная субстанция- сознание. И какие придут туда сигналы- такое мы и чувствуем. Об этом хорошо еще Лем писал в популярном полусказочном изложении,особо рекомендую "Футурологический конгресс" с его наслоениями реальности.
неожиданно такое читать на форуме. жаль что оффтоп. согласен только отчасти. Невозможно насытиться физическими стимуляторами ощущений -деньгами, славой, властью, нарк.препаратами, алкоголем. Любой медикамент воздействующий на психику вызывает зависимость и требует постоянного повышения дозы. То же и с деньгами, чем больше их есть, тем больше хочется. Есть мнение, что кофе тоже вызывает зависимость (я лично кофезависимых не встречал) поэтому на каждом шагу либо кофейня либо жидкости для вейпа.
В итоге человек становится рабом вещей. Есть и более тонкое рабство быть рабом идей (часто бредовых), то чем болеют диктаторы. Это фанатики живущие в придуманном мире, считающие себя мессией, пытающихся этот мир менять через насилие, страх, угрозы. Лень искать кто то из мудрецов говорил держать сосуд наполовину полным, чтобы всегда было места Свету Бога, который я называю смыслом и ощущением свободы.
А так цю "знахідку" багато хто відкрив в блекаути )))
Та в Києві навіть в голову не приходило. Хіба в люті морози. А так під боком стадіон, або просто по вулицям. А от коли по вулиці не можна… На спуск травмуватись - це хіба що зіскочити зі сходинки невдало? Бо мова не про бігти вниз, а йти.
добре як що молодий і здоровий)) після 60 у половини населення вже починають страдати колінні суглоби (у деяких навіть у 50+), тому лікар рекомендує ходьбу тільки до верху по сходам(вниз краще ліфтом, або пішки повільно контролюючи стабільність положення ніг)
був матрос, який вниз по сходам в історичному будинку на Дерібасівський носив два місяці молодого дога (десь 45кг ваги), бо у них (догів) слабкі ноги при великі вазі, не можна вніз бігати до 7-8 місяців доки ноги не будуть готові
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 12 бер, 2025 19:17, всього редагувалось 1 раз.
Російські війська вчора вдарили по цивільному судну MJ PINA під прапором Барбадос — загинули 4 людини, заявив (https://t.me/OleksiiKuleba/5599) віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.
Наймолодшому загиблому було 18, найстаршому — 24 роки. Ще двоє людей отримали поранення — українець та сирієць.
У момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Також пошкоджений ще один корабель, причали й склади для зберігання зерна.
Water написав:завезуть 2 лімони нових українців з Бангладеш та Гази.
Єх вже Успіх побачив, хотів написати що їм не 20к а і 10 вистачить, ще й працювати будуть краще.
Wirująświatła написав:а бангладешцы согласны или их можно как животных на базаре купить. Язык знать не нужно? образование минимальное иметь?
на тих роботах на яких вони будуть не потрібно, і самі з задоволенням приїдуть, тільки візу дай, ще потім і не виженеш.
В поляків зараз з такими мігрантами проблема. Щоб отримати ПМЖ потрібно 5років жити, так ось ці кенти за 5ть років по польські ну бумбум, тому(не тільки, але але) роблять щоб тільки національний тест був з мови.
Успіх, так а як вдома взагалі, на роботу вже вийшли? чи є якісь плани?
Востаннє редагувалось BeneFuckTor в Сер 12 бер, 2025 09:57, всього редагувалось 1 раз.
Спецпредставника Трампа Кіта Келлога усунули від перемовин України та Росії, пише () Politico.
Зараз центральні ролі в перемовинах зайняли держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волтц і посланець на Близькому Сході Стів Віткофф. Роль Келлога нібито «під питанням».
Однак інші американські посадовці заперечують це. Представник Білого дому з національної безпеки Джеймс Гʼюїтт каже, що Келлог «залишається цінною частиною команди», особливо в перемовинах з європейцями. А людина з оточення Келлога заперечила, що його виштовхують, назвавши це «міжусобицею Вашингтону»
BeneFuckTor написав:на тих роботах на яких вони будуть не потрібно, і самі з задоволенням приїдуть, тільки візу дай, ще потім і не виженеш.
В поляків зараз з такими мігрантами проблема. Щоб отримати ПМЖ потрібно 5років жити, так ось ці кенти за 5ть років по польські ну бумбум, тому(не тільки, але але) роблять щоб тільки національний тест був з мови.
Успіх, так а як вдома взагалі, на роботу вже вийшли? чи є якісь плани?
Доведеться до підалів до ровера повертатись. За 20-25 к грязними , та ще 6 днів на тиждень, та не по 8 годин, та ще «щегол пістрозадий буде під жопу кОпати, що фронтовик повільно ходить за прилавком»…😅 Краще на себе , і більше , і сам собі власник. З чого почав, те і буде. Армія була зірковим часом, найбільшим в житті заробітком. Віталя, посміхнись з ранку. Тобі приклад смішного гумору))