Спецпредставника Трампа Кіта Келлога усунули від перемовин України та Росії, пише () Politico.
Зараз центральні ролі в перемовинах зайняли держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волтц і посланець на Близькому Сході Стів Віткофф. Роль Келлога нібито «під питанням».
Однак інші американські посадовці заперечують це. Представник Білого дому з національної безпеки Джеймс Гʼюїтт каже, що Келлог «залишається цінною частиною команди», особливо в перемовинах з європейцями. А людина з оточення Келлога заперечила, що його виштовхують, назвавши це «міжусобицею Вашингтону»
BeneFuckTor написав:на тих роботах на яких вони будуть не потрібно, і самі з задоволенням приїдуть, тільки візу дай, ще потім і не виженеш.
В поляків зараз з такими мігрантами проблема. Щоб отримати ПМЖ потрібно 5років жити, так ось ці кенти за 5ть років по польські ну бумбум, тому(не тільки, але але) роблять щоб тільки національний тест був з мови.
Успіх, так а як вдома взагалі, на роботу вже вийшли? чи є якісь плани?
Доведеться до підалів до ровера повертатись. За 20-25 к грязними , та ще 6 днів на тиждень, та не по 8 годин, та ще «щегол пістрозадий буде під жопу кОпати, що фронтовик повільно ходить за прилавком»…😅 Краще на себе , і більше , і сам собі власник. З чого почав, те і буде. Армія була зірковим часом, найбільшим в житті заробітком. Віталя, посміхнись з ранку. Тобі приклад смішного гумору))
А то носишся зі своїми мавпами «ги, дивись, це ти»))
candle645 написав:Може все-таки варто почати із справедливих компенсацій сім"ям загиблих (мобілізованих)? не фіксованої "красивої" суми, а не менше оподаткованого доходу до мобілізації помноженого на час який вони не дожили до пенсійного віку?
Так зараз краще. Самий найгірший варіант, це людина загинула в 25....то в неї офіційний дохід був максимум 20000*(60-25)*12місяців=8,4млн Якщо ж людині 40 і офіційно в неї нехай тих самих 40000( ви ж мали на увазі середній за відпрацьований час) 40 000 * (60-40)*12=9,6 млн
Як бачите, варіантів отримати більше 15 млн у Вашій пропозиції немає для 99% загинувших.