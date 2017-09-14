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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 131911319213193131941319513196>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 09:57

Спецпредставника Трампа Кіта Келлога усунули від перемовин України та Росії, пише () Politico.

Зараз центральні ролі в перемовинах зайняли держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волтц і посланець на Близькому Сході Стів Віткофф. Роль Келлога нібито «під питанням».

Однак інші американські посадовці заперечують це. Представник Білого дому з національної безпеки Джеймс Гʼюїтт каже, що Келлог «залишається цінною частиною команди», особливо в перемовинах з європейцями. А людина з оточення Келлога заперечила, що його виштовхують, назвавши це «міжусобицею Вашингтону»

https://babel.ua/news/116159-politico-k ... -ta-rosiji
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 10:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BeneFuckTor написав:на тих роботах на яких вони будуть не потрібно, і самі з задоволенням приїдуть, тільки візу дай, ще потім і не виженеш.

В поляків зараз з такими мігрантами проблема. Щоб отримати ПМЖ потрібно 5років жити, так ось ці кенти за 5ть років по польські ну бумбум, тому(не тільки, але але) роблять щоб тільки національний тест був з мови.
Засумували дівчата у Тячєві, не приїдуть чорноброві ,наши чиновники врятують державу :)
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 10:17

BeneFuckTor

Успіх, так а як вдома взагалі, на роботу вже вийшли? чи є якісь плани?


Доведеться до підалів до ровера повертатись.
За 20-25 к грязними , та ще 6 днів на тиждень, та не по 8 годин, та ще «щегол пістрозадий буде під жопу кОпати, що фронтовик повільно ходить за прилавком»…😅 Краще на себе , і більше , і сам собі власник.
З чого почав, те і буде.
Армія була зірковим часом, найбільшим в житті заробітком.
Віталя, посміхнись з ранку. Тобі приклад смішного гумору))

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А то носишся зі своїми мавпами «ги, дивись, це ти»))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 10:39

Российские военные публикуют видео из центра Суджи

Также они уже повесили российский флаг у здания Суджанской администрации, прилегающего к Дому культуры.
https://t.me/oko18_channel/15660
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 10:40

  Hotab написав:носишся зі своїми мавпами «ги, дивись, це ти»))
история о том как маленькая гифка с обезьянкой читой глубоко обидело и оскорбило бесстрашного боевого летчика. честно ржу 2й день.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 10:46

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:носишся зі своїми мавпами «ги, дивись, це ти»))
история о том как маленькая гифка с обезьянкой читой глубоко обидело и оскорбило бесстрашного боевого летчика. честно ржу 2й день.

История о том, как высокоразвитое чувство юмора Виталика считает уматным носить обезьян со словами «ха-ха-а, это ты».
Даже коты куклачева юморили глубже))
У них иКью повыше явно))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 10:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  candle645 написав:Може все-таки варто почати із справедливих компенсацій сім"ям загиблих (мобілізованих)? не фіксованої "красивої" суми, а не менше оподаткованого доходу до мобілізації помноженого на час який вони не дожили до пенсійного віку?
Так зараз краще.
Самий найгірший варіант, це людина загинула в 25....то в неї офіційний дохід був максимум 20000*(60-25)*12місяців=8,4млн
Якщо ж людині 40 і офіційно в неї нехай тих самих 40000( ви ж мали на увазі середній за відпрацьований час)
40 000 * (60-40)*12=9,6 млн

Як бачите, варіантів отримати більше 15 млн у Вашій пропозиції немає для 99% загинувших.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 10:58

  Hotab написав:ЛАД
Но вопрос - если на фронте, но не в боях, сейчас платят всего 20 тыс.?

В кому зараз затик?

Вот прямо сейчас? - в Курске.
После? - на 80% уверен, что будет очередная потужная заява..
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 10:59

  freeze написав:А каким моим-своим? Тем кто предал и сбежал?

Вы миллионы граждан Украины в предатели запишите? Украина должна всех этих людей навсегда потерять? Молодежь нам не нужна?
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 11:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хто звик сам робити висновки, а не дивитися гамноікспердів "розклав всьо по полочкам", раджу подивитися інтерв'ю коня лаврова американським блогерам. Виклали на ютубі.
d44
 
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