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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 бер, 2025 11:03
budivelnik написав: candle645 написав:
Може все-таки варто почати із справедливих компенсацій сім"ям загиблих (мобілізованих)? не фіксованої "красивої" суми, а не менше оподаткованого доходу до мобілізації помноженого на час який вони не дожили до пенсійного віку?
Так зараз краще.
Самий найгірший варіант, це людина загинула в 25....то в неї офіційний дохід був максимум 20000*(60-25)*12місяців=8,4млн
Якщо ж людині 40 і офіційно в неї нехай тих самих 40000( ви ж мали на увазі середній за відпрацьований час)
40 000 * (60-40)*12=9,6 млн
Як бачите, варіантів отримати більше 15 млн у Вашій пропозиції немає для 99% загинувших.
От тільки давайте без "максимум". В мої 25 в мене дохід був більше 500 баксів наприклад. Крім того, якщо мова про такі періоди часу, то суми в гривнях рахувати абсурдно, 10 років тому гривня була майже втричі дорожче
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Додано: Сер 12 бер, 2025 11:10
Faceless написав:
От тільки давайте без "максимум". В мої 25 в мене дохід був більше 500 баксів наприклад. Крім того, якщо мова про такі періоди часу, то суми в гривнях рахувати абсурдно, 10 років тому гривня була майже втричі дорожче
А давайте про середньостатистичні значення а не виключення з правил під які потрапляє максимум 1-5% населення.
Дайте відповідь самому собі
яка кількість працівників мала
а - у 25 років - більше 40 000 грн/місяць офіційного доходу
б - у 40 років - більше 75 000 грн/місяць офіційного доходу
Дали?
Тоді дайте другу відповідь
Чи вважаєте Ви вірним заради того щоб 1-5% загинувших отримали більше 15 млн - позбавити 95-99% загинувших - як мінімум половини від 15 млн
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budivelnik
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Додано: Сер 12 бер, 2025 11:24
Banderlog написав: Hotab написав:ЛАД
Но вопрос - если на фронте, но не в боях, сейчас платят всего 20 тыс.?
Було підвищення. Цифру по «солдату» не знаю, гола може 30. Ну ще 30 теж мабуть як мінімум першій лінії (у випадку миру) залишать. Ну за 60 сидіти і не воювати, то може і будуть бажаючі. Навіть з «нових». А от старі , після раніше помацаних 100+ і сумарно зароблених відносно не поганих грошей захочуть додому. З думками «я своє вже заробив».
Побачимо. Поки що це фантазії.
Так а що там по місцевим наркоманам, які кричали, що Путін хоче миру, а це не хоче Зеленський??
В кому зараз затик?
20 в солдата.
за 20 успішний Успіх навіть в теплий офіс з жіночками та шанелю-5 гріти дупу не збираєцця
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Додано: Сер 12 бер, 2025 11:25
Успіх написав: ЛАД написав:
Но вопрос - если на фронте, но не в боях, сейчас платят всего 20 тыс.?
Так отож!
Я тут кинув Львівські зарплати БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ(!!!) - але щось ніхто не звернув увагу...
Тож, може таки краще П'ЯТИДЕННИЙ робочий тиждень і приходиш додому спати до дружини, ніж 24/7 - 7днів на тиждень і спиш поруч небритих мужиків з перегарами?🤣🤣🤣
а якщо там були надухані молоді філіпінки? то задармо чи ще би доплачував?
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Додано: Сер 12 бер, 2025 11:27
BeneFuckTor написав:
Успіх, так а як вдома взагалі, на роботу вже вийшли? чи є якісь плани?
Ще минулого місяця вийшов.
А, взагалі, тил - якийсь "не той", який я на вас всіх залишав
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Додано: Сер 12 бер, 2025 11:29
flyman написав:
а якщо там були надухані молоді філіпінки?
То ти б вже давно був би на фронті😁
flyman написав:
за 20 успішний Успіх навіть в теплий офіс з жіночками та шанелю-5 гріти дупу не збираєцця
Чого?
Якщо робота "не бий лежачого", то за 20К можна ходити з жіночками каву пити...
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 12 бер, 2025 11:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 11:31
flyman написав: Успіх написав: ЛАД написав:
Но вопрос - если на фронте, но не в боях, сейчас платят всего 20 тыс.?
Так отож!
Я тут кинув Львівські зарплати БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ(!!!) - але щось ніхто не звернув увагу...
Тож, може таки краще П'ЯТИДЕННИЙ робочий тиждень і приходиш додому спати до дружини, ніж 24/7 - 7днів на тиждень і спиш поруч небритих мужиків з перегарами?🤣🤣🤣
а якщо там були надухані молоді філіпінки? то задармо чи ще би доплачував?
проблема тих хто постить вакансії з форк юа чи рабоат юа в тому що вони ніколи не пробували працювати на цих вакансіях, бо по факту там умови далеко не такі як описано і зарплати теж, якщо казати прямо то 20-25 тис на такій роботі не бачити вам як своїх вух, це максимальний максимум при 200% виконанні плану з продажу відсутності штрафів і якщо продати весь неліквід із складу по завищеним цінам. На практиці там від 10 до 15 тис і з них офіційно мінімалка, а решта в конверті
І далеко на 8 годин , а прохання затриматися після роботи і щось там доробити. А у вечері ще зняти тік-ток чи рілс в інстаграмі яка в нас класна компанія
. Так що перед тим як читати чи постити work.ua або rabota.ua спитайте в тих хто реально шукав роботу\проходив співбесіди і працював на цих вакансіях
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Додано: Сер 12 бер, 2025 11:36
budivelnik написав: candle645 написав:
Може все-таки варто почати із справедливих компенсацій сім"ям загиблих (мобілізованих)? не фіксованої "красивої" суми, а не менше оподаткованого доходу до мобілізації помноженого на час який вони не дожили до пенсійного віку?
Так зараз краще.
Самий найгірший варіант, це людина загинула в 25....то в неї офіційний дохід був максимум 20000*(60-25)*12місяців=8,4млн
Якщо ж людині 40 і офіційно в неї нехай тих самих 40000( ви ж мали на увазі середній за відпрацьований час)
40 000 * (60-40)*12=9,6 млн
Як бачите, варіантів отримати більше 15 млн у Вашій пропозиції немає для 99% загинувших.
А якщо так навіть для другого "лайт" варіанту?
100000*(60-40)*12= 24 млн
150000*(60-40)*12= 36 млн.
200000*(60-40)*12= 48 млн
Справедлива компенсація яка буде?
Чи "эта другое..." такі люди за замовчуванням відкупилися і навіть в принципі не можуть бути призвані?
Востаннє редагувалось _Mykola_
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Додано: Сер 12 бер, 2025 11:37
yama написав:
проблема тих хто постить вакансії з форк юа чи рабоат юа в тому що вони ніколи не пробували працювати на цих вакансіях, бо по факту там умови далеко не такі як описано і зарплати теж, якщо казати прямо то 20-25 тис на такій роботі не бачити вам як своїх вух, це максимальний максимум при 200% виконанні плану з продажу відсутності штрафів і якщо продати весь неліквід із складу по завищеним цінам. На практиці там від 10 до 15 тис і з них офіційно мінімалка, а решта в конверті
І далеко на 8 годин , а прохання затриматися після роботи і щось там доробити. А у вечері ще зняти тік-ток чи рілс в інстаграмі яка в нас класна компанія
. Так що перед тим як читати чи постити work.ua або rabota.ua спитайте в тих хто реально шукав роботу\проходив співбесіди і працював на цих вакансіях
Шаман пише, навпаки ішачити потрібно закордоном, а тут халява халявна: кава, фрукти, печеньки, і повний КЗпП
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 12 бер, 2025 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 11:38
Успіх написав: flyman написав:
а якщо там були надухані молоді філіпінки?
То ти б вже давно був би на фронті😁
flyman написав:
за 20 успішний Успіх навіть в теплий офіс з жіночками та шанелю-5 гріти дупу не збираєцця
Чого?
Якщо робота "не бий лежачого", то за 20К можна ходити з жіночками каву пити...
ідея безкоштовних для солдат і офіцерів прифронтових борделів на третій лінії - дуже доречна ! для реабілітації \ мотивації \ розрядки та ін. для військових. Держава б мала перейматися цим питанням, хоча б узаконити секс працівниць ! А не робити на них облави з макси шоу і не вимагати з них хабарі ( не займатися рекетом) , бо бідні дівчатка реєструють навіть фоп , а потім з них ще правоохоронці доять неофіційно гроші ... Тож дівчатка переїзжають закрдон в ту ж Чехію і там забагучують бюджет податками .
Повторюсь судити про ринок праці\вакансій по оголошеннях в інтернеті це як "на заборі написано Х... , а за забором дрова лежать "
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