yama написав: проблема тих хто постить вакансії з форк юа чи рабоат юа в тому що вони ніколи не пробували працювати на цих вакансіях, бо по факту там умови далеко не такі як описано і зарплати теж, якщо казати прямо то 20-25 тис на такій роботі не бачити вам як своїх вух, це максимальний максимум при 200% виконанні плану з продажу відсутності штрафів і якщо продати весь неліквід із складу по завищеним цінам. На практиці там від 10 до 15 тис і з них офіційно мінімалка, а решта в конверті І далеко на 8 годин , а прохання затриматися після роботи і щось там доробити. А у вечері ще зняти тік-ток чи рілс в інстаграмі яка в нас класна компанія . Так що перед тим як читати чи постити work.ua або rabota.ua спитайте в тих хто реально шукав роботу\проходив співбесіди і працював на цих вакансіях
Шаман пише, навпаки ішачити потрібно закордоном, а тут халява халявна: кава, фрукти, печеньки, і повний КЗпП
тут такого нема, ну хіба ви не якийсь сторож в музеї чи бібілотекар, але там далеко не 10 тис зарплата. працювати треба що тут в Україні що там , тільки тут тобі платять херню за ту саму роботу і ті самі старання на роботі . Я розумію що 90% форуму це пенсіонери, які вже давно на пенсії і памятають що таке робота за часів УРСР і думають що зараз так само, або зараз займають якусь бюрократичну посаду з перекладання папірців до якої дослужилися ще з часів УРСР не змінюючи місце роботи 30 років . Досвіду роботи на тих низьких посадах, які тут постять , та я на вищих сучасних - нема. А в мене ще в памяті збереглося, як я підпрацьовував студентом, і одразу після вузу теж не цурався схожої роботи на нижчих посадах типу продавця , тому знаю про що пишу.
Востаннє редагувалось yama в Сер 12 бер, 2025 11:44, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:От тільки давайте без "максимум". В мої 25 в мене дохід був більше 500 баксів наприклад. Крім того, якщо мова про такі періоди часу, то суми в гривнях рахувати абсурдно, 10 років тому гривня була майже втричі дорожче
А давайте про середньостатистичні значення а не виключення з правил під які потрапляє максимум 1-5% населення. Дайте відповідь самому собі яка кількість працівників мала а - у 25 років - більше 40 000 грн/місяць офіційного доходу б - у 40 років - більше 75 000 грн/місяць офіційного доходу
Дали? Тоді дайте другу відповідь Чи вважаєте Ви вірним заради того щоб 1-5% загинувших отримали більше 15 млн - позбавити 95-99% загинувших - як мінімум половини від 15 млн
Яка справедлива компенсація буде сім'ї знайомого бусифікованого ІТ сіньора? І це реальна людина, і сім'я... чи тут застосовуємо принцип "лєс рубять - щепки летят"?
yama написав: проблема тих хто постить вакансії з форк юа чи рабоат юа в тому що вони ніколи не пробували працювати на цих вакансіях, бо по факту там умови далеко не такі як описано і зарплати теж, якщо казати прямо то 20-25 тис на такій роботі не бачити вам як своїх вух, це максимальний максимум при 200% виконанні плану з продажу відсутності штрафів і якщо продати весь неліквід із складу по завищеним цінам. На практиці там від 10 до 15 тис і з них офіційно мінімалка, а решта в конверті І далеко на 8 годин , а прохання затриматися після роботи і щось там доробити. А у вечері ще зняти тік-ток чи рілс в інстаграмі яка в нас класна компанія . Так що перед тим як читати чи постити work.ua або rabota.ua спитайте в тих хто реально шукав роботу\проходив співбесіди і працював на цих вакансіях
Шаман пише, навпаки ішачити потрібно закордоном, а тут халява халявна: кава, фрукти, печеньки, і повний КЗпП
тот кто пожил тот знает что там где ТРЕБУЕТСЯ на роботу там ничего хорошего нет.Все нормальные рабочие места передаются из рук в руки родственникам и знакомым а не в обьявлениях непонятно кому.
konstantin kirovograd написав:тот кто пожил тот знает что там где ТРЕБУЕТСЯ на роботу там ничего хорошего нет.Все нормальные рабочие места передаются из рук в руки родственникам и знакомым а не в обьявлениях непонятно кому.
_Mykola_ ну ми ж не в вакумі живем не в світі рожевих поні та надувних замків, міфічний айтішник із з\п 5к у.е. в міс , або має бронь, або має інвалідність , або обидва пункти одразу, відпочиває за кордоном , їздить туди у відрядження - якщо що то я знаю такого айтішника 185 см в спортзал ходить . Маючи 5к. у.е \ міс , я думаю з ТЦК можна напряму вирішити питання ! А бо це якйись айтішника патріот але тут теж дивно , якщо вже такий партірот донать 4 тис у.е і живи на 1 тис у.е. користі з тебе буде більше ніж коли ненавчений не підготовлений в окопі сидітиме чи запалення легень на базовій військовій підготовці отримає . по бусифікації дасть одразу хлопа на карту перекине чи сімя у ТЦК підвезе , кажуть щоб вийти в дірку з ТЦК треба підвезти 5 тис у.е. система налагоджена і працює.
Успіх написав:Так отож! Я тут кинув Львівські зарплати БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ(!!!) - але щось ніхто не звернув увагу...
Можна і без досвіду!
Тож, може таки краще П'ЯТИДЕННИЙ робочий тиждень і приходиш додому спати до дружини, ніж 24/7 - 7днів на тиждень і спиш поруч небритих мужиків з перегарами?🤣🤣🤣
а якщо там були надухані молоді філіпінки? то задармо чи ще би доплачував?
проблема тих хто постить вакансії з форк юа чи рабоат юа в тому що вони ніколи не пробували працювати на цих вакансіях, бо по факту там умови далеко не такі як описано і зарплати теж, якщо казати прямо то 20-25 тис на такій роботі не бачити вам як своїх вух, це максимальний максимум при 200% виконанні плану з продажу відсутності штрафів і якщо продати весь неліквід із складу по завищеним цінам. На практиці там від 10 до 15 тис і з них офіційно мінімалка, а решта в конверті І далеко на 8 годин , а прохання затриматися після роботи і щось там доробити. А у вечері ще зняти тік-ток чи рілс в інстаграмі яка в нас класна компанія . Так що перед тим як читати чи постити work.ua або rabota.ua спитайте в тих хто реально шукав роботу\проходив співбесіди і працював на цих вакансіях
Ось відразу видно що ви не ходили і не працювали на таких вакансіях. Дуже у вас все "мрачно". Можна мати 20К і 170 годинний робочий місяць. Не з першого разу, але попробувати 4-5 таких робіт жодних проблем немає, не сподобалось - пішов. І звичайно це Львів.
andrijk777 написав:але попробувати 4-5 таких робіт жодних проблем немає
о тут згоден - з 5-ого разу ви знайдете ту вакансію де те що написано відповідає дійсності,тобто пропрацювавши 1 міс - до першої зарплати . І за пів року перебравши 5 таких вакансій в 5-й буде відповідати зарплата і умови написаним на сайті
Востаннє редагувалось yama в Сер 12 бер, 2025 12:17, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:Так що перед тим як читати чи постити work.ua або rabota.ua спитайте в тих хто реально шукав роботу\проходив співбесіди і працював на цих вакансіях
Може і Ваша правда, але хочу написати 2 моменти: 1. Від багатьох чути, що - "мужиків забрали на фронт, а багато виїхали за кордон... тому НЕМА КОМУ тут працювати!" - тобто, попит на роботяг мав би бути?
2. Моя знайома, яка була ФОП і продавала посуд на базарі - поставила свого чоловіка пенсіонера за прилавок, щоб вже все розпродував/допродував, бо торгівля - ніяка!(заодно і магазин свій виставили на продаж) - а сама пішла працювати в "м'ясний" магазин продавати м'ясо. Так от, працює чи 2 дня через два, чи щось типу того(але точно НЕ 7днів на тиждень) - і має 20Кгрн/міс.
konstantin kirovograd написав:тот кто пожил тот знает что там где ТРЕБУЕТСЯ на роботу там ничего хорошего нет.Все нормальные рабочие места передаются из рук в руки родственникам и знакомым а не в обьявлениях непонятно кому.
Це загальні слова. Бла-бла-бла Який конкретно відсоток робочих місць є у вас "нормальними які передають з рук в руки а не в обьявлениях" від усіх робочих місць в країні(або у вашому регіоні)?
yama написав:Так що перед тим як читати чи постити work.ua або rabota.ua спитайте в тих хто реально шукав роботу\проходив співбесіди і працював на цих вакансіях
Може і Ваша правда, але хочу написати 2 моменти: 1. Від багатьох чути, що - "мужиків забрали на фронт, а багато виїхали за кордон... тому НЕМА КОМУ тут працювати!" - тобто, попит на роботяг мав би бути?
2. Моя знайома, яка була ФОП і продавала посуд на базарі - поставила свого чоловіка пенсіонера за прилавок, щоб вже все розпродував/допродував, бо торгівля - ніяка!(заодно і магазин свій виставили на продаж) - а сама пішла працювати в "м'ясний" магазин продавати м'ясо. Так от, працює чи 2 дня через два, чи щось типу того(але точно НЕ 7днів на тиждень) - і має 20Кгрн/міс.
1) факт забрали багатьох на фронт не враховував, можливо дійсно брешуть роботодавці менше і цінують більше хто зна 2) 2 днів через 2 це два дні по 14 годин, в Рукавичці наприклад з 8 до 22, це ставка погодинна + якісь бонуси за доп роботи, але мінус недостачі , вилетіло з голови тому не хочу брехати, перепитайте в будь-якого продавця-касира в Рукавичці , в Близенько так дійсно на руки 20 тис можна мати . враховуйте погодинну ставку
Востаннє редагувалось yama в Сер 12 бер, 2025 12:24, всього редагувалось 1 раз.