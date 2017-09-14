Додано: Сер 12 бер, 2025 11:40

flyman написав: yama написав: проблема тих хто постить вакансії з форк юа чи рабоат юа в тому що вони ніколи не пробували працювати на цих вакансіях, бо по факту там умови далеко не такі як описано і зарплати теж, якщо казати прямо то 20-25 тис на такій роботі не бачити вам як своїх вух, це максимальний максимум при 200% виконанні плану з продажу відсутності штрафів і якщо продати весь неліквід із складу по завищеним цінам. На практиці там від 10 до 15 тис і з них офіційно мінімалка, а решта в конверті І далеко на 8 годин , а прохання затриматися після роботи і щось там доробити. А у вечері ще зняти тік-ток чи рілс в інстаграмі яка в нас класна компанія . Так що перед тим як читати чи постити work.ua або rabota.ua спитайте в тих хто реально шукав роботу\проходив співбесіди і працював на цих вакансіях проблема тих хто постить вакансії з форк юа чи рабоат юа в тому що вони ніколи не пробували працювати на цих вакансіях, бо по факту там умови далеко не такі як описано і зарплати теж, якщо казати прямо то 20-25 тис на такій роботі не бачити вам як своїх вух, це максимальний максимум при 200% виконанні плану з продажу відсутності штрафів і якщо продати весь неліквід із складу по завищеним цінам. На практиці там від 10 до 15 тис і з них офіційно мінімалка, а решта в конвертіІ далеко на 8 годин , а прохання затриматися після роботи і щось там доробити. А у вечері ще зняти тік-ток чи рілс в інстаграмі яка в нас класна компанія. Так що перед тим як читати чи постити work.ua або rabota.ua спитайте в тих хто реально шукав роботу\проходив співбесіди і працював на цих вакансіях

Шаман пише, навпаки ішачити потрібно закордоном, а тут халява халявна: кава, фрукти, печеньки, і повний КЗпП Шаман пише, навпаки ішачити потрібно закордоном,

тут такого нема, ну хіба ви не якийсь сторож в музеї чи бібілотекар, але там далеко не 10 тис зарплата. працювати треба що тут в Україні що там , тільки тут тобі платять херню за ту саму роботу і ті самі старання на роботі . Я розумію що 90% форуму це пенсіонери, які вже давно на пенсії і памятають що таке робота за часів УРСР і думають що зараз так само, або зараз займають якусь бюрократичну посаду з перекладання папірців до якої дослужилися ще з часів УРСР не змінюючи місце роботи 30 років . Досвіду роботи на тих низьких посадах, які тут постять , та я на вищих сучасних - нема. А в мене ще в памяті збереглося, як я підпрацьовував студентом, і одразу після вузу теж не цурався схожої роботи на нижчих посадах типу продавця , тому знаю про що пишу.