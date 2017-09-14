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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13193131941319513196

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:24

А якщо так?

  yama написав:
  andrijk777 написав:але попробувати 4-5 таких робіт жодних проблем немає
о тут згоден - з 5-ого разу ви знайдете ту вакансію де те що написано відповідає дійсності,тобто пропрацювавши 1 міс - до першої зарплати . І за пів року перебравши 5 таких вакансій в 5-й буде відповідати зарплата і умови написаним на сайті

А наперед ніяк не можна дізнатись? Ну там попитати інших працівників?
Бо всюди ж, наче, є декілька днів "навчання"?
Тож, попрацювали 2-3дні, все вияснили і якщо "не то пальто" - звільнились...
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:26

  Успіх написав:
  yama написав:
  andrijk777 написав:але попробувати 4-5 таких робіт жодних проблем немає
о тут згоден - з 5-ого разу ви знайдете ту вакансію де те що написано відповідає дійсності,тобто пропрацювавши 1 міс - до першої зарплати . І за пів року перебравши 5 таких вакансій в 5-й буде відповідати зарплата і умови написаним на сайті

А наперед ніяк не можна дізнатись? Ну там попитати інших працівників?
Бо всюди ж, наче, є декілька днів "навчання"?
Тож, попрацювали 2-3дні, все вияснили і якщо "не то пальто" - звільнились...

можна :roll: але тут комусь ок комусь не ок, все індивідуально тож і оцінки по роботі теж індивідуальні , в тих же маленьких супермаркетах ( близенько\рукавичка) працюють 18 річні по 2-4 роки і їх все влаштовує, бо досвіду нема і більше їх нікуди не беруть, зараз бум 18-21 річних в супермаркетах , можливо тому що старші бояться ТЦК. Знову ж таки HR cупермаркетів жаліються що виручка впала на 10-15% порівняно з довоєнною, і важко знайти того хто буде розвозити товар бо всі бояться ТЦК так що курєри експедитори= дужу потрібні , але оплата там ну таке :roll:
Востаннє редагувалось yama в Сер 12 бер, 2025 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:26

  andrijk777 написав:Ось відразу видно що ви не ходили і не працювали на таких вакансіях. Дуже у вас все "мрачно". Можна мати 20К і 170 годинний робочий місяць. Не з першого разу, але попробувати 4-5 таких робіт жодних проблем немає, не сподобалось - пішов. І звичайно це Львів.

Таке враження, що тут одні сироти без рідні та знайомих. Хіба хто приїзжає з далеких сіл на Фуджікурі, бо це все одно ліпше чим коровам хвости крутити, чи сапати грядки.

Все досить індивідуально, як тут, так і там.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:враження, що тут одні сироти без рідні та знайомих. Хіба хто приїзжає з далеких сіл на Фуджікурі, бо це все одно ліпше чим коровам хвости крутити, чи сапати грядки
тут питання спірне на мою думку грядки і хвости корів краще :) може тому що це моя спеціальність , по якій я ні дня не працював :)
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:29

  Успіх написав:Якщо робота "не бий лежачого", то за 20К можна ходити з жіночками каву пити...
есть же такая профессия "муж на час" для помощи одиноким незамужним дамам.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:30

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Якщо робота "не бий лежачого", то за 20К можна ходити з жіночками каву пити...
есть же такая профессия "муж на час" для помощи одиноким незамужним дамам.

только в ваших влажньіх фантазиях. Хотя да если руки не из жопьі то можно https://domslugba.com/ ( не реклама)
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:30

  yama написав:
  andrijk777 написав:але попробувати 4-5 таких робіт жодних проблем немає
о тут згоден - з 5-ого разу ви знайдете ту вакансію де те що написано відповідає дійсності,тобто пропрацювавши 1 міс - до першої зарплати . І за пів року перебравши 5 таких вакансій в 5-й буде відповідати зарплата і умови написаним на сайті

Зазвичай не потрібно працювати місяць щоб взнати умови. Після 2-3 днів роботи вже все стає зрозумілим. А реальну зарплату можна тупо спитати в колег. По виразу обличчя буде все зрозуміло. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:31

  yama написав:
  Успіх написав:
  yama написав:Так що перед тим як читати чи постити work.ua або rabota.ua спитайте в тих хто реально шукав роботу\проходив співбесіди і працював на цих вакансіях
Може і Ваша правда, але хочу написати 2 моменти:
1. Від багатьох чути, що - "мужиків забрали на фронт, а багато виїхали за кордон... тому НЕМА КОМУ тут працювати!" - тобто, попит на роботяг мав би бути?

2. Моя знайома, яка була ФОП і продавала посуд на базарі - поставила свого чоловіка пенсіонера за прилавок, щоб вже все розпродував/допродував, бо торгівля - ніяка!(заодно і магазин свій виставили на продаж) - а сама пішла працювати в "м'ясний" магазин продавати м'ясо. Так от, працює чи 2 дня через два, чи щось типу того(але точно НЕ 7днів на тиждень) - і має 20Кгрн/міс.

1) факт забрали багатьох на фронт не враховував, можливо дійсно брешуть роботодавці менше і цінують більше хто зна
2) 2 днів через 2 це два дні по 14 годин, в Рукавичці наприклад з 8 до 22, це ставка погодинна + якісь бонуси за доп роботи, але мінус недостачі , вилетіло з голови тому не хочу брехати, перепитайте в будь-якого продавця-касира в Рукавичці , в Близенько так дійсно на руки 20 тис можна мати . враховуйте погодинну ставку

Не знаю як в Львові, але в Києві родичка пенсіонерка 70р+ каже, що працює консьєршою в ЖК, 2 через 2, і має 11К як з куща невелику добавку до пенсії.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 бер, 2025 12:33, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:33

  konstantin kirovograd написав:тот кто пожил тот знает что там где ТРЕБУЕТСЯ на роботу там ничего хорошего нет.Все нормальные рабочие места передаются из рук в руки родственникам и знакомым а не в обьявлениях непонятно кому.
я об этом 6 лет пишу. все хорошие вакансии там либо кризис, либо нужен очень узкий специалист. На фабрике где я работал при мне объявление на сайте разместили ровно 1 раз. Остальные вакансии закрывались родственниками или просто знакомыми. Даже на простые вакансии курьер, водитель, работник склада. Был курьез один мужчина привел на работу женщину с которой недавно познакомился. Что там произошло хз но нарисовалась недостача на круглую сумму, дама сказала она не при делах и уволилась, в итоге её бывший кавалер несколько лет покрывал недостачу из своей зарплаты.
  flyman написав:Не знаю як в Львові, але в Києві родичка пенсіонерка 70р+ каже, що працює консьєршою в ЖК, 2 через 2, і має 11К як з куща невелику добавку до пенсії.
ну и зачем тебе филипинка?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:38

  yama написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Якщо робота "не бий лежачого", то за 20К можна ходити з жіночками каву пити...
есть же такая профессия "муж на час" для помощи одиноким незамужним дамам.

только в ваших влажньіх фантазиях. Хотя да если руки не из жопьі то можно https://domslugba.com/ ( не реклама)

не пытайтесь с вашим низким iq понимать то что я пишу. оно вам надо, мозг ломать?
Wirująświatła
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