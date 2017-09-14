andrijk777 написав:але попробувати 4-5 таких робіт жодних проблем немає
о тут згоден - з 5-ого разу ви знайдете ту вакансію де те що написано відповідає дійсності,тобто пропрацювавши 1 міс - до першої зарплати . І за пів року перебравши 5 таких вакансій в 5-й буде відповідати зарплата і умови написаним на сайті
Зазвичай не потрібно працювати місяць щоб взнати умови. Після 2-3 днів роботи вже все стає зрозумілим. А реальну зарплату можна тупо спитати в колег. По виразу обличчя буде все зрозуміло.
yama написав:Так що перед тим як читати чи постити work.ua або rabota.ua спитайте в тих хто реально шукав роботу\проходив співбесіди і працював на цих вакансіях
Може і Ваша правда, але хочу написати 2 моменти: 1. Від багатьох чути, що - "мужиків забрали на фронт, а багато виїхали за кордон... тому НЕМА КОМУ тут працювати!" - тобто, попит на роботяг мав би бути?
2. Моя знайома, яка була ФОП і продавала посуд на базарі - поставила свого чоловіка пенсіонера за прилавок, щоб вже все розпродував/допродував, бо торгівля - ніяка!(заодно і магазин свій виставили на продаж) - а сама пішла працювати в "м'ясний" магазин продавати м'ясо. Так от, працює чи 2 дня через два, чи щось типу того(але точно НЕ 7днів на тиждень) - і має 20Кгрн/міс.
1) факт забрали багатьох на фронт не враховував, можливо дійсно брешуть роботодавці менше і цінують більше хто зна 2) 2 днів через 2 це два дні по 14 годин, в Рукавичці наприклад з 8 до 22, це ставка погодинна + якісь бонуси за доп роботи, але мінус недостачі , вилетіло з голови тому не хочу брехати, перепитайте в будь-якого продавця-касира в Рукавичці , в Близенько так дійсно на руки 20 тис можна мати . враховуйте погодинну ставку
Не знаю як в Львові, але в Києві родичка пенсіонерка 70р+ каже, що працює консьєршою в ЖК, 2 через 2, і має 11К як з куща невелику добавку до пенсії.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 бер, 2025 12:33, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd написав:тот кто пожил тот знает что там где ТРЕБУЕТСЯ на роботу там ничего хорошего нет.Все нормальные рабочие места передаются из рук в руки родственникам и знакомым а не в обьявлениях непонятно кому.
я об этом 6 лет пишу. все хорошие вакансии там либо кризис, либо нужен очень узкий специалист. На фабрике где я работал при мне объявление на сайте разместили ровно 1 раз. Остальные вакансии закрывались родственниками или просто знакомыми. Даже на простые вакансии курьер, водитель, работник склада. Был курьез один мужчина привел на работу женщину с которой недавно познакомился. Что там произошло хз но нарисовалась недостача на круглую сумму, дама сказала она не при делах и уволилась, в итоге её бывший кавалер несколько лет покрывал недостачу из своей зарплаты.
flyman написав:Не знаю як в Львові, але в Києві родичка пенсіонерка 70р+ каже, що працює консьєршою в ЖК, 2 через 2, і має 11К як з куща невелику добавку до пенсії.
Вітааааляяяя… ти ж обіцяв не заряджати воду по фотографії ))
Як би там не було, але 50 к за «просто сидиш і годуєш котів волонтерськими сардеоями , заряджаючи рації » (а якщо поїхав подавати снаряди трохи ближче до фронту, то і 70-100 накапає - у Львові нема. Гарного похмілля , долярчик. Справжня вартість грошей для людини без освіти і вмінь - консʼєрж в ЖК за 11 тис.
Доречі лайфхак: висувайся головою осбб у свій недобуд, коли здадуть. Руки у тебе в армії стали робочі, щось сам зробиш, щось наймеш. Трохи зрозумієш кухню, як безнал з рахунків осбб зробити кешем , щоб платити сантехнікам /електрикам, і ти чемпіон))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 12 бер, 2025 13:21, всього редагувалось 4 разів.
Все видели тцк-ашника на капоте теслы? Это мой знакомый)) Приехал освободить рабочих. Тцк-ашник с ножом кинулся. Жалко мужика, машину на штраф площадку, дело завели. Но мусор пожали руку На ровном месте жизнь испортили