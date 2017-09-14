Общался с человеком из гос службы. Спрашивает, что с тобой такое? Говорю, да вот жизни не дают мне. Так искренне удивилась. Вы вообще представляете? Люди. Они даже не задумывались об этом! Их мужья с бумажками отсрочками заняты жизнью, праздниками, днём рождения. Какая пропасть в мировоззрении. Я 40 лет был просто мешком с деньгами для государства, неинтересен
Успіх написав:Якщо робота "не бий лежачого", то за 20К можна ходити з жіночками каву пити...
есть же такая профессия "муж на час" для помощи одиноким незамужним дамам.
Якщо жартувати, то - "а що робити залишкових 55хв?" Невже розетки і крани ремонтувати?
До речі, в оголошеннях натрапив на "фірму", яка набирає електриків/сантехніків і т.п. для роботи "чоловік на годину", або точніше тепер називають "майстер на годину". Зарплату пропонують ділити 70/30 (30% - це фірмі, яка надає тобі адреси викликів) Тож загальна зарплата вказана 20-25к/міс. Як для майстрів - це майже плювок їм в обличчя Це, як би плиточнику пропонували 20-25к, який може з довгими перекурами заробляти(якщо працює приватно) 40-50К+
Подозрения, что недавние удары по мирным домам в подмосковье дронами были осуществлены именно кремлем (фсб) с целью сорвать мирные переговоры, усиливаются не только в мире, но и в росии. Некоторые местные жители подмосковья осторожно обсуждают чрезвычайную схожесть бпла самолетного типа именно на росийский бпла "Герань-2". Речь идет о бпла, которые массово прилетали несколько дней назад по жилым домам, автостоянкам, мясокомбинату и которые московские власти почему-то называли дронами.
buratinyo написав:Подозрения, что недавние удары по мирным домам в подмосковье дронами были осуществлены именно кремлем (фсб) с целью сорвать мирные переговоры, усиливаются не только в мире, но и в росии. Некоторые местные жители подмосковья осторожно обсуждают чрезвычайную схожесть бпла самолетного типа именно на росийский бпла "Герань-2". Речь идет о бпла, которые массово прилетали несколько дней назад по жилым домам, автостоянкам, мясокомбинату и которые московские власти почему-то называли дронами.
А ты всё с кастрюлей на голове так и ходишь Хоть где-то постоянство
Бетон написав:Все видели тцк-ашника на капоте теслы? Это мой знакомый)) Приехал освободить рабочих. Тцк-ашник с ножом кинулся. Жалко мужика, машину на штраф площадку, дело завели. Но мусор пожали руку На ровном месте жизнь испортили
Конечно видели. Последствия понятны- священную корову тронули. Резкий у тебя знакомый, в целом по итогам иной путь в этой ситуации был бы дешевле итого,как бы цинично это не звучало. Тем более из-за рабочих. Мужик, базара нет, но выживают не самые сильные,и не самые быстрые а самые приспосабливаемые.
Невже не заблокують всі ті місяць за місяцем, поки СЗЧ зніматиме? 🤔
А які підстави вам щось блокувати як мінімум до суда. Та і суд не факт що заблокує, поки у вас нема несплачених штрафів , і не пройшли процедури ДВС. Кілька місяців у лижника через кордон точно є.
А по чесному -- то мали би бути роки...
Якщо ухилянти могли втекти за кордон і роками тягнути гроші з України, гроші, які вони взагалі не захищали, і у реал.світі мали законно втратити на них право. Але жодних новин про блокування. І навіть навпаки -- щось писали про “каруселі” за кордонами... То чому гнобити дезертирів? 🤔
Тут куди важливіше, як ті гроші відбілити)) Не на їжу ж їх витрачати. А всякі там ОК-7 може за крайній рік ще глянуть, навряд чи за довше.
То виписки із зарплатного ПриватБанку з млн надхожень -- на Заході буде не досить? А як тоді мсекери купували там нерухомість за мільйони? 😳🙀😱
Яка думка місцевих « експертів»: якщо зараз приймуть РПВ на 30+ днів, і «Успіхів» переведуть на 20 кгрн, вони не підуть з цією зп зразу додому? Хтось бачить тут ще і такі ризики?
Тут цікаво, що за ці 20к вимагатимуть? Не упиватись до біл.гарячок? Чи копати по блінжажу в день. Без перерв. Бо ж рпв, не бомблять і не літають... Але знову без тракторів. Бо вони новобудки в тилах роблять... Тоді 20к якось малувато...: https://www.work.ua/jobs-%D0%B7%D0%B5%D ... %BE%D0%BF/
Логічніше було би робити демобілізацію трирічних (і більше), і активну мобілізацію нових. У них вже не буде виправдань, що “страшно”. Рпв ж. Де страшно?
Бетон написав:Все видели тцк-ашника на капоте теслы? Это мой знакомый)) Приехал освободить рабочих. Тцк-ашник с ножом кинулся. Жалко мужика, машину на штраф площадку, дело завели. Но мусор пожали руку На ровном месте жизнь испортили
Конечно видели. Последствия понятны- священную корову тронули. Резкий у тебя знакомый, в целом по итогам иной путь в этой ситуации был бы дешевле итого,как бы цинично это не звучало. Тем более из-за рабочих. Мужик, базара нет, но выживают не самые сильные,и не самые быстрые а самые приспосабливаемые.
Да бро. Всё что ты делаешь после задержания только заказывает тебя в могилу, глубже и глубже. Это была провокация и он на неё повёлся.
Ребята, кто ещё жив и трезво мыслит.
Поймите одну вещь. Неважно что вы будете делать. Это не имеет никакого значения.
Вас задержали? Всё. Не сопротивляйтесь. Вам конец.
Ваша судьба - это полигон с конвоем. Там и думайте.