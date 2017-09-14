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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Общался с человеком из гос службы. Спрашивает, что с тобой такое? Говорю, да вот жизни не дают мне.
Так искренне удивилась.
Вы вообще представляете? Люди. Они даже не задумывались об этом!
Их мужья с бумажками отсрочками заняты жизнью, праздниками, днём рождения.
Какая пропасть в мировоззрении.
Я 40 лет был просто мешком с деньгами для государства, неинтересен
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:23

"Чоловік на 5хв!")))))))

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Якщо робота "не бий лежачого", то за 20К можна ходити з жіночками каву пити...
есть же такая профессия "муж на час" для помощи одиноким незамужним дамам.

Якщо жартувати, то - "а що робити залишкових 55хв?" :mrgreen:
Невже розетки і крани ремонтувати? :mrgreen:


До речі, в оголошеннях натрапив на "фірму", яка набирає електриків/сантехніків і т.п. для роботи "чоловік на годину", або точніше тепер називають "майстер на годину".
Зарплату пропонують ділити 70/30 (30% - це фірмі, яка надає тобі адреси викликів)
Тож загальна зарплата вказана 20-25к/міс.
Як для майстрів - це майже плювок їм в обличчя :mrgreen:
Це, як би плиточнику пропонували 20-25к, який може з довгими перекурами заробляти(якщо працює приватно) 40-50К+ :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Подозрения, что недавние удары по мирным домам в подмосковье дронами были осуществлены именно кремлем (фсб) с целью сорвать мирные переговоры, усиливаются не только в мире, но и в росии. Некоторые местные жители подмосковья осторожно обсуждают чрезвычайную схожесть бпла самолетного типа именно на росийский бпла "Герань-2". Речь идет о бпла, которые массово прилетали несколько дней назад по жилым домам, автостоянкам, мясокомбинату и которые московские власти почему-то называли дронами.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:27

  buratinyo написав:Подозрения, что недавние удары по мирным домам в подмосковье дронами были осуществлены именно кремлем (фсб) с целью сорвать мирные переговоры, усиливаются не только в мире, но и в росии. Некоторые местные жители подмосковья осторожно обсуждают чрезвычайную схожесть бпла самолетного типа именно на росийский бпла "Герань-2". Речь идет о бпла, которые массово прилетали несколько дней назад по жилым домам, автостоянкам, мясокомбинату и которые московские власти почему-то называли дронами.

А ты всё с кастрюлей на голове так и ходишь
Хоть где-то постоянство
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:27

  Бетон написав:Все видели тцк-ашника на капоте теслы?
Это мой знакомый))
Приехал освободить рабочих. Тцк-ашник с ножом кинулся.
Жалко мужика, машину на штраф площадку, дело завели. Но мусор пожали руку
На ровном месте жизнь испортили


Конечно видели. Последствия понятны- священную корову тронули.
Резкий у тебя знакомый, в целом по итогам иной путь в этой ситуации был бы дешевле итого,как бы цинично это не звучало.
Тем более из-за рабочих. Мужик, базара нет, но выживают не самые сильные,и не самые быстрые а самые приспосабливаемые.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:30

  Hotab написав:Bobua

Невже не заблокують всі ті місяць за місяцем, поки СЗЧ зніматиме? 🤔


А які підстави вам щось блокувати як мінімум до суда. Та і суд не факт що заблокує, поки у вас нема несплачених штрафів , і не пройшли процедури ДВС.
Кілька місяців у лижника через кордон точно є.

А по чесному -- то мали би бути роки...

Якщо ухилянти могли втекти за кордон і роками тягнути гроші з України, гроші, які вони взагалі не захищали, і у реал.світі мали законно втратити на них право.
Але жодних новин про блокування.
І навіть навпаки -- щось писали про “каруселі” за кордонами...
То чому гнобити дезертирів? 🤔


Тут куди важливіше, як ті гроші відбілити))
Не на їжу ж їх витрачати.
А всякі там ОК-7 може за крайній рік ще глянуть, навряд чи за довше.

То виписки із зарплатного ПриватБанку з млн надхожень -- на Заході буде не досить?
А як тоді мсекери купували там нерухомість за мільйони? 😳🙀😱

Яка думка місцевих « експертів»: якщо зараз приймуть РПВ на 30+ днів, і «Успіхів» переведуть на 20 кгрн, вони не підуть з цією зп зразу додому?
Хтось бачить тут ще і такі ризики?

Тут цікаво, що за ці 20к вимагатимуть?
Не упиватись до біл.гарячок?
Чи копати по блінжажу в день. Без перерв. Бо ж рпв, не бомблять і не літають...
Але знову без тракторів. Бо вони новобудки в тилах роблять...
Тоді 20к якось малувато...: https://www.work.ua/jobs-%D0%B7%D0%B5%D ... %BE%D0%BF/

Логічніше було би робити демобілізацію трирічних (і більше), і активну мобілізацію нових. У них вже не буде виправдань, що “страшно”. Рпв ж. Де страшно?
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:32

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Все видели тцк-ашника на капоте теслы?
Это мой знакомый))
Приехал освободить рабочих. Тцк-ашник с ножом кинулся.
Жалко мужика, машину на штраф площадку, дело завели. Но мусор пожали руку
На ровном месте жизнь испортили


Конечно видели. Последствия понятны- священную корову тронули.
Резкий у тебя знакомый, в целом по итогам иной путь в этой ситуации был бы дешевле итого,как бы цинично это не звучало.
Тем более из-за рабочих. Мужик, базара нет, но выживают не самые сильные,и не самые быстрые а самые приспосабливаемые.

Да бро.
Всё что ты делаешь после задержания только заказывает тебя в могилу, глубже и глубже.
Это была провокация и он на неё повёлся.

Ребята, кто ещё жив и трезво мыслит.

Поймите одну вещь. Неважно что вы будете делать. Это не имеет никакого значения.

Вас задержали? Всё. Не сопротивляйтесь. Вам конец.

Ваша судьба - это полигон с конвоем. Там и думайте.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:33

Bobua

А як тоді мсекери купували там нерухомість за мільйони? 😳


З мільйонів, отриманих на хабарям, можна і 5, і 10% віддати за відбілювання.
А ви зі своєї спітнілої в долоні 50-ки не схочете 5 віддати, бо заробили їх важко.

Госодя, Бітон, ну досить стогнати!! Здоровий мужик з мільйоном доларів і банками на біцепсах, а плаче наче дівчина цілими днями. Як таке буває взагалі??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:36

  Wirująświatła написав:ну и зачем тебе филипинка?


Востаннє редагувалось flyman в Сер 12 бер, 2025 13:38, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:37

  Hotab написав:Bobua

А як тоді мсекери купували там нерухомість за мільйони? 😳




Госодя, Бітон, ну досить стогнати!! Здоровий мужик з мільйоном доларів і банками на біцепсах, а плаче наче дівчина цілими днями. Як таке буває взагалі??

Мене стільки не було?
Можна я трохи пожаліюсь?
Я думав ми сім'я...
Бетон
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