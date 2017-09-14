Додано: Сер 12 бер, 2025 13:30

Hotab написав: Bobua



Невже не заблокують всі ті місяць за місяцем, поки СЗЧ зніматиме? 🤔





А які підстави вам щось блокувати як мінімум до суда. Та і суд не факт що заблокує, поки у вас нема несплачених штрафів , і не пройшли процедури ДВС.

Кілька місяців у лижника через кордон точно є.

А які підстави вам щось блокувати як мінімум до суда. Та і суд не факт що заблокує, поки у вас нема несплачених штрафів , і не пройшли процедури ДВС.Кілька місяців у лижника через кордон точно є.

Тут куди важливіше, як ті гроші відбілити))

Не на їжу ж їх витрачати.

А всякі там ОК-7 може за крайній рік ще глянуть, навряд чи за довше.

Яка думка місцевих « експертів»: якщо зараз приймуть РПВ на 30+ днів, і «Успіхів» переведуть на 20 кгрн, вони не підуть з цією зп зразу додому?

Хтось бачить тут ще і такі ризики?

А по чесному -- то мали би бути роки...Якщо ухилянти могли втекти за кордон і роками тягнути гроші з України, гроші, які вони взагалі не захищали, і у реал.світі мали законно втратити на них право.Але жодних новин про блокування.І навіть навпаки -- щось писали про “каруселі” за кордонами...То чому гнобити дезертирів? 🤔То виписки із зарплатного ПриватБанку з млн надхожень -- на Заході буде не досить?А як тоді мсекери купували там нерухомість за мільйони? 😳🙀😱Тут цікаво, що за ці 20к вимагатимуть?Не упиватись до біл.гарячок?Чи копати по блінжажу в день. Без перерв. Бо ж рпв, не бомблять і не літають...Але знову без тракторів. Бо вони новобудки в тилах роблять...Тоді 20к якось малувато...:Логічніше було би робити демобілізацію трирічних (і більше), і активну мобілізацію нових. У них вже не буде виправдань, що “страшно”. Рпв ж. Де страшно?