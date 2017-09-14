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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 131961319713198131991320013201>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:38

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:ну и зачем тебе филипинка?




Тут мало бути хоум відео Флаймана. Сам на сам

Мене стільки не було?


Ти там сам точно не плакав? Ну добре, давай. Але не довго!!
Я думав ми сім'я...

Шведская.. Нельзя за мылом наклониться даже,
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 12 бер, 2025 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:39

  Бетон написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Все видели тцк-ашника на капоте теслы?
Это мой знакомый))
Приехал освободить рабочих. Тцк-ашник с ножом кинулся.
Жалко мужика, машину на штраф площадку, дело завели. Но мусор пожали руку
На ровном месте жизнь испортили


Конечно видели. Последствия понятны- священную корову тронули.
Резкий у тебя знакомый, в целом по итогам иной путь в этой ситуации был бы дешевле итого,как бы цинично это не звучало.
Тем более из-за рабочих. Мужик, базара нет, но выживают не самые сильные,и не самые быстрые а самые приспосабливаемые.

Да бро.
Всё что ты делаешь после задержания только заказывает тебя в могилу, глубже и глубже.
Это была провокация и он на неё повёлся.

Ребята, кто ещё жив и трезво мыслит.

Поймите одну вещь. Неважно что вы будете делать. Это не имеет никакого значения.

Вас задержали? Всё. Не сопротивляйтесь. Вам конец.

Ваша судьба - это полигон с конвоем. Там и думайте.



...було би гарно , якби СКОРІШЕ ТЕБЕ ЗАТРИМАЛИ ....
... а потім до мене ... відчути "міазм"
холява
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:41

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Wirująświatła написав:ну и зачем тебе филипинка?




Тут мало бути хоум відео Флаймана. Сам на сам

Мене стільки не було?


Ти там сам точно не плакав? Ну добре, давай. Але не довго!!

Все я пропадаю знову. Ці дівки, потні, красиві, зводять з розуму.
Всім- бути здоровими
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:42

  Hotab написав:Bobua

А як тоді мсекери купували там нерухомість за мільйони? 😳


З мільйонів, отриманих на хабарям, можна і 5, і 10% віддати за відбілювання.
А ви зі своєї спітнілої в долоні 50-ки не схочете 5 віддати, бо заробили їх важко.

Госодя, Бітон, ну досить стогнати!! Здоровий мужик з мільйоном доларів і банками на біцепсах, а плаче наче дівчина цілими днями. Як таке буває взагалі??


та тут пів форума , у яких СИНЬОР обажана мрія , а марення бути багатим , як бітон ,перевершує фантазії ...
Востаннє редагувалось холява в Сер 12 бер, 2025 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:43

  холява написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:Все видели тцк-ашника на капоте теслы?
Это мой знакомый))
Приехал освободить рабочих. Тцк-ашник с ножом кинулся.
Жалко мужика, машину на штраф площадку, дело завели. Но мусор пожали руку
На ровном месте жизнь испортили

Конечно видели. Последствия понятны- священную корову тронули.
Резкий у тебя знакомый, в целом по итогам иной путь в этой ситуации был бы дешевле итого,как бы цинично это не звучало.
Тем более из-за рабочих. Мужик, базара нет, но выживают не самые сильные,и не самые быстрые а самые приспосабливаемые.

Да бро.
Всё что ты делаешь после задержания только заказывает тебя в могилу, глубже и глубже.
Это была провокация и он на неё повёлся.

Ребята, кто ещё жив и трезво мыслит.

Поймите одну вещь. Неважно что вы будете делать. Это не имеет никакого значения.

Вас задержали? Всё. Не сопротивляйтесь. Вам конец.

Ваша судьба - это полигон с конвоем. Там и думайте.



...було би гарно , якби СКОРІШЕ ТЕБЕ ЗАТРИМАЛИ ....
... а потім до мене ... відчути "міазм"

і тобі щастя
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 12 бер, 2025 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:44

Бетон
Ці дівки, потні, красиві, зводять з розуму.


Коли вони втомляться тебе втішати і піднімати тобі самооцінку, клич мене. Я ненадовго їх відволічу і поверну як було))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:44

Все можливо - було б лише бажання! ©®™ ;)

  Bobua написав:Тут цікаво, що за ці 20к вимагатимуть?
Не упиватись до біл.гарячок?
Чи копати по блінжажу в день. Без перерв. Бо ж рпв, не бомблять і не літають...
Тут цікаво - бо за 20К, навіть, просто тупо сидіти/рубати дрова десь хоч під кордоном бульбашів, але 24/7 і 7днів на тиждень, у відповідних умовах, не бачачи/не обнімати по півроку своїх дітей, дружину - та ну його нах!
Хто на таке підпишеться?

Інша річ - хоча б мінімум 50К і трохи/не в напряг допомагати копати окопи, будувати бліндажі, але ОБОВ'ЯЗКОВО за допомогою техніки!

Але - це для НОВАЧКІВ!!!
Бо тих, хто більше року на фронті - ОБОВ'ЯЗКОВО демобілізувати!!!

І новачкам встановити чіткий термін - 1рік!

І так всіх пропустити "по колу"! По колу військової підготовки!

Щоб - "а раптом війна" - а у всіх вже саме той ВОС, що потрібно!😁😁😁
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:46

олімпієць

  Hotab написав:

Підприємство, яке тільки в ТЦК має в місяць занести 0.4 млн доларів??
Це який рівень підприємства? Підприємство такого рівня не має покришки в КМУ чи ВР?

рівень IQ пілота не дозволяє осягнути що мова про цілий район міста, а не одне підприємство ...
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:46

  Hotab написав:Бетон
Ці дівки, потні, красиві, зводять з розуму.


Коли вони втомляться тебе втішати і піднімати тобі самооцінку, клич мене. Я ненадовго їх відволічу і поверну як було))

Чомусь я радий тебе читати.
Хай щастить
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:52

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
Ці дівки, потні, красиві, зводять з розуму.


Коли вони втомляться тебе втішати і піднімати тобі самооцінку, клич мене. Я ненадовго їх відволічу і поверну як було))

Чомусь я радий тебе читати.
Хай щастить


Радуйся , поки не в ЗСУ ...
холява
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