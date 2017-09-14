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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 бер, 2025 13:38
flyman написав: Wirująświatła написав:
ну и зачем тебе филипинка?
Тут мало бути хоум відео Флаймана. Сам на сам
Мене стільки не було?
Ти там сам точно не плакав? Ну добре, давай. Але не довго!!
Я думав ми сім'я...
Шведская.. Нельзя за мылом наклониться даже,
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 12 бер, 2025 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 13:39
Бетон написав: Господар Вельзевула написав:
Бетон написав:
Все видели тцк-ашника на капоте теслы?
Это мой знакомый))
Приехал освободить рабочих. Тцк-ашник с ножом кинулся.
Жалко мужика, машину на штраф площадку, дело завели. Но мусор пожали руку
На ровном месте жизнь испортили
Конечно видели. Последствия понятны- священную корову тронули.
Резкий у тебя знакомый, в целом по итогам иной путь в этой ситуации был бы дешевле итого,как бы цинично это не звучало.
Тем более из-за рабочих. Мужик, базара нет, но выживают не самые сильные,и не самые быстрые а самые приспосабливаемые.
Да бро.
Всё что ты делаешь после задержания только заказывает тебя в могилу, глубже и глубже.
Это была провокация и он на неё повёлся.
Ребята, кто ещё жив и трезво мыслит.
Поймите одну вещь. Неважно что вы будете делать. Это не имеет никакого значения.
Вас задержали? Всё. Не сопротивляйтесь. Вам конец.
Ваша судьба - это полигон с конвоем. Там и думайте.
...було би гарно , якби СКОРІШЕ ТЕБЕ ЗАТРИМАЛИ ....
... а потім до мене ... відчути "міазм"
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Додано: Сер 12 бер, 2025 13:41
Hotab написав: flyman написав: Wirująświatła написав:
ну и зачем тебе филипинка?
Тут мало бути хоум відео Флаймана. Сам на сам
Мене стільки не було?
Ти там сам точно не плакав? Ну добре, давай. Але не довго!!
Все я пропадаю знову. Ці дівки, потні, красиві, зводять з розуму.
Всім- бути здоровими
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Додано: Сер 12 бер, 2025 13:42
Hotab написав:Bobua
А як тоді мсекери купували там нерухомість за мільйони? 😳
З мільйонів, отриманих на хабарям, можна і 5, і 10% віддати за відбілювання.
А ви зі своєї спітнілої в долоні 50-ки не схочете 5 віддати, бо заробили їх важко.
Госодя, Бітон, ну досить стогнати!! Здоровий мужик з мільйоном доларів і банками на біцепсах, а плаче наче дівчина цілими днями. Як таке буває взагалі??
та тут пів форума , у яких СИНЬОР обажана мрія , а марення бути багатим , як бітон ,перевершує фантазії ...
Востаннє редагувалось холява
в Сер 12 бер, 2025 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 13:43
холява написав: Бетон написав: Бетон написав:
Все видели тцк-ашника на капоте теслы?
Это мой знакомый))
Приехал освободить рабочих. Тцк-ашник с ножом кинулся.
Жалко мужика, машину на штраф площадку, дело завели. Но мусор пожали руку
На ровном месте жизнь испортили
Конечно видели. Последствия понятны- священную корову тронули.
Резкий у тебя знакомый, в целом по итогам иной путь в этой ситуации был бы дешевле итого,как бы цинично это не звучало.
Тем более из-за рабочих. Мужик, базара нет, но выживают не самые сильные,и не самые быстрые а самые приспосабливаемые.
Да бро.
Всё что ты делаешь после задержания только заказывает тебя в могилу, глубже и глубже.
Это была провокация и он на неё повёлся.
Ребята, кто ещё жив и трезво мыслит.
Поймите одну вещь. Неважно что вы будете делать. Это не имеет никакого значения.
Вас задержали? Всё. Не сопротивляйтесь. Вам конец.
Ваша судьба - это полигон с конвоем. Там и думайте.
...було би гарно , якби СКОРІШЕ ТЕБЕ ЗАТРИМАЛИ ....
... а потім до мене ... відчути "міазм"
і тобі щастя
Востаннє редагувалось Бетон
в Сер 12 бер, 2025 13:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 13:44
Бетон
Ці дівки, потні, красиві, зводять з розуму.
Коли вони втомляться тебе втішати і піднімати тобі самооцінку, клич мене. Я ненадовго їх відволічу і поверну як було))
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Додано: Сер 12 бер, 2025 13:44
Bobua написав:
Тут цікаво, що за ці 20к вимагатимуть?
Не упиватись до біл.гарячок?
Чи копати по блінжажу в день. Без перерв. Бо ж рпв, не бомблять і не літають...
Тут цікаво - бо за 20К, навіть, просто тупо сидіти/рубати дрова десь хоч під кордоном бульбашів, але 24/7 і 7днів на тиждень, у відповідних умовах, не бачачи/не обнімати по півроку своїх дітей, дружину - та ну його нах!
Хто на таке підпишеться?
Інша річ - хоча б мінімум 50К і трохи/не в напряг допомагати копати окопи, будувати бліндажі, але ОБОВ'ЯЗКОВО за допомогою техніки!
Але - це для НОВАЧКІВ!!!
Бо тих, хто більше року на фронті - ОБОВ'ЯЗКОВО демобілізувати!!!
І новачкам встановити чіткий термін - 1рік!
І так всіх пропустити "по колу"! По колу військової підготовки!
Щоб - "а раптом війна" - а у всіх вже саме той ВОС, що потрібно!😁😁😁
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Додано: Сер 12 бер, 2025 13:46
Hotab написав:
Підприємство, яке тільки в ТЦК має в місяць занести 0.4 млн доларів??
Це який рівень підприємства? Підприємство такого рівня не має покришки в КМУ чи ВР?
рівень IQ пілота не дозволяє осягнути що мова про цілий район міста, а не одне підприємство ...
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Додано: Сер 12 бер, 2025 13:46
Hotab написав:Бетон
Ці дівки, потні, красиві, зводять з розуму.
Коли вони втомляться тебе втішати і піднімати тобі самооцінку, клич мене. Я ненадовго їх відволічу і поверну як було))
Чомусь я радий тебе читати.
Хай щастить
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Додано: Сер 12 бер, 2025 13:52
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
Ці дівки, потні, красиві, зводять з розуму.
Коли вони втомляться тебе втішати і піднімати тобі самооцінку, клич мене. Я ненадовго їх відволічу і поверну як було))
Чомусь я радий тебе читати.
Хай щастить
Радуйся , поки не в ЗСУ ...
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