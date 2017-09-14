Bobua написав:Тут цікаво, що за ці 20к вимагатимуть? Не упиватись до біл.гарячок? Чи копати по блінжажу в день. Без перерв. Бо ж рпв, не бомблять і не літають...
Тут цікаво - бо за 20К, навіть, просто тупо сидіти/рубати дрова десь хоч під кордоном бульбашів, але 24/7 і 7днів на тиждень, у відповідних умовах, не бачачи/не обнімати по півроку своїх дітей, дружину - та ну його нах! Хто на таке підпишеться?
Інша річ - хоча б мінімум 50К і трохи/не в напряг допомагати копати окопи, будувати бліндажі, але ОБОВ'ЯЗКОВО за допомогою техніки!
Але - це для НОВАЧКІВ!!! Бо тих, хто більше року на фронті - ОБОВ'ЯЗКОВО демобілізувати!!!
І новачкам встановити чіткий термін - 1рік!
І так всіх пропустити "по колу"! По колу військової підготовки!
Щоб - "а раптом війна" - а у всіх вже саме той ВОС, що потрібно!😁😁😁
Успіх написав:Якщо робота "не бий лежачого", то за 20К можна ходити з жіночками каву пити...
есть же такая профессия "муж на час" для помощи одиноким незамужним дамам.
Якщо жартувати, то - "а що робити залишкових 55хв?" Невже розетки і крани ремонтувати?
не твоя це професія) Я в юності, коли були проводові телефони, раз підняв запаралелений дзвінок. Там 2 одинокі договарювались як мають приймати самця, шо мав прийти одразу до них обох на ніч. Чим поїти кормити... Так от, жрьоть і пє він дайбожекожному не кожен так годен.
freeze написав:........... В качестве льготного варианта можно рассмотреть прохождение базовой военной подготовки сроком один год для половозрелых мужчин-возвращенцев со списанием вышеуказанного налогового долга.
Военная подготовка - возможно. Более того необходима. Для всех. "Налоговые долги"... практически не верю. И всё-таки, думаю, лучше даже сбежавшие, чем бангладешцы. Хотя ваши чувства понимаю.
а сбежавщие моряки(или не вернувшие, те кто на 24/02/22 были в рейсе), они так намучались по съемным крватирам в Валенсии, Варне, Варшаве.
Успіх написав:Зарплату пропонують ділити 70/30 (30% - це фірмі, яка надає тобі адреси викликів)
надо было бойлер заменить. самому неудобно под потолком. Накопипастил телефонов мастера с олх где-то 20-25. звоню поднимает трубку один и тот же человек, называет одну и ту же цену. наверное 30 кнопочных телефонов с симкартами завёл. а если 2й, 3й такой умный появятся на олх идти пропадёт смысл, они между собой поделят рынок и чесный мастер со своим 1 объявлением утонет в спаме.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 12 бер, 2025 14:07, всього редагувалось 2 разів.
Зеленський дистанційно керував перемовинами України та США в Саудівській Аравії
«Саме з точки зору мистецтва дипломатії, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень, грамотного балансу гнучкості та твердості, вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети. Все це вчора продемонструвала українська делегація та насамперед президент України, який в дистанційному режимі скеровував її дії» https://zaxid.net/zelenskiy_distantsiyn ... i_n1605757
Якщо перемир'я, то мають бути миротворці. І санкції кацапам до дупи - вже 11 років як санкції, тим більше, що зі Штатами вони майже не торгують. Тут потрібно заявити, що, якщо кацапи будуть продовжувати лізти на чужу землю і тероризувати людей, то Україна одразу ж отримує якщо не ядерну зброю, то хоча б томагавки і сучасні літаки з ракетами до них і правом бити в глибину росії по всім об'єктам, що стосуються воєнки. Бо інакше путлер потіснить НАТО до кордонів 97-го року і незрозуміло, чи зупиниться. Готові воювати наразі тільки ми, у решти тільки призов на етапі обговорення неясно з ким і де, і мізерна армія в кількадесяттисяч рожевих поні в формі. Ядерна зброя в ЄС лише у Франції... А захоплення кацапами половини Європи - це вже гарантована світова війна.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 12 бер, 2025 14:22, всього редагувалось 1 раз.