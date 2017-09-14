RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1319713198131991320013201>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:55

  Успіх написав:
  Bobua написав:Тут цікаво, що за ці 20к вимагатимуть?
Не упиватись до біл.гарячок?
Чи копати по блінжажу в день. Без перерв. Бо ж рпв, не бомблять і не літають...
Тут цікаво - бо за 20К, навіть, просто тупо сидіти/рубати дрова десь хоч під кордоном бульбашів, але 24/7 і 7днів на тиждень, у відповідних умовах, не бачачи/не обнімати по півроку своїх дітей, дружину - та ну його нах!
Хто на таке підпишеться?

Інша річ - хоча б мінімум 50К і трохи/не в напряг допомагати копати окопи, будувати бліндажі, але ОБОВ'ЯЗКОВО за допомогою техніки!

Але - це для НОВАЧКІВ!!!
Бо тих, хто більше року на фронті - ОБОВ'ЯЗКОВО демобілізувати!!!

І новачкам встановити чіткий термін - 1рік!

І так всіх пропустити "по колу"! По колу військової підготовки!

Щоб - "а раптом війна" - а у всіх вже саме той ВОС, що потрібно!😁😁😁


У ТЦК піти , там тобі нову ВОС дадуть ...

якйсь день , пишуть хто зна що ...
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5203
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:57

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Якщо робота "не бий лежачого", то за 20К можна ходити з жіночками каву пити...
есть же такая профессия "муж на час" для помощи одиноким незамужним дамам.

Якщо жартувати, то - "а що робити залишкових 55хв?" :mrgreen:
Невже розетки і крани ремонтувати? :mrgreen:

:lol:

не твоя це професія)
Я в юності, коли були проводові телефони, раз підняв запаралелений дзвінок.
Там 2 одинокі договарювались як мають приймати самця, шо мав прийти одразу до них обох на ніч. Чим поїти кормити...
Так от, жрьоть і пє він дайбожекожному :lol: не кожен так годен.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2236
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:57

  ЛАД написав:
  freeze написав:...........
В качестве льготного варианта можно рассмотреть прохождение базовой военной подготовки сроком один год для половозрелых мужчин-возвращенцев со списанием вышеуказанного налогового долга.

Военная подготовка - возможно. Более того необходима. Для всех.
"Налоговые долги"... практически не верю.
И всё-таки, думаю, лучше даже сбежавшие, чем бангладешцы. Хотя ваши чувства понимаю.


а сбежавщие моряки(или не вернувшие, те кто на 24/02/22 были в рейсе), они так намучались по съемным крватирам в Валенсии, Варне, Варшаве.
prodigy
 
Повідомлень: 12022
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3285 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 13:59

  холява написав:Радуйся , поки не в ЗСУ ...

Звучить ніби це щось погано
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38757
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 14:00

Бетон, без образ.

БетонVSтцкашник
https://youtube.com/shorts/Mncv9ub-1Kw? ... ET42u_R2MQ
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7725
З нами з: 18.03.21
Подякував: 241 раз.
Подякували: 963 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 14:00

  flyman написав:
  холява написав:Радуйся , поки не в ЗСУ ...

Звучить ніби це щось погано

холява знает...
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28883
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 14:05

  Успіх написав:Зарплату пропонують ділити 70/30 (30% - це фірмі, яка надає тобі адреси викликів)
надо было бойлер заменить. самому неудобно под потолком. Накопипастил телефонов мастера с олх где-то 20-25. звоню поднимает трубку один и тот же человек, называет одну и ту же цену. наверное 30 кнопочных телефонов с симкартами завёл. а если 2й, 3й такой умный появятся на олх идти пропадёт смысл, они между собой поделят рынок и чесный мастер со своим 1 объявлением утонет в спаме.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 12 бер, 2025 14:07, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28883
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 14:05

Зеленський дистанційно керував перемовинами України та США в Саудівській Аравії :lol:

«Саме з точки зору мистецтва дипломатії, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень, грамотного балансу гнучкості та твердості, вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети. Все це вчора продемонструвала українська делегація та насамперед президент України, який в дистанційному режимі скеровував її дії» :lol: :oops:
https://zaxid.net/zelenskiy_distantsiyn ... i_n1605757

"Подробиці будуть за багато років" 8) : Зеленський дистанційно скеровував українську делегацію під час перемовин зі США
https://zn.ua/ukr/POLITICS/podrobitsi-b ... ssha-.html
jump
 
Повідомлень: 4622
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 14:06

  Бетон написав:Я думав ми сім'я...


Кайдашева сімья :mrgreen: :mrgreen:
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 737
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 14:06

Якщо перемир'я, то мають бути миротворці. І санкції кацапам до дупи - вже 11 років як санкції, тим більше, що зі Штатами вони майже не торгують. Тут потрібно заявити, що, якщо кацапи будуть продовжувати лізти на чужу землю і тероризувати людей, то Україна одразу ж отримує якщо не ядерну зброю, то хоча б томагавки і сучасні літаки з ракетами до них і правом бити в глибину росії по всім об'єктам, що стосуються воєнки.
Бо інакше путлер потіснить НАТО до кордонів 97-го року і незрозуміло, чи зупиниться. Готові воювати наразі тільки ми, у решти тільки призов на етапі обговорення неясно з ким і де, і мізерна армія в кількадесяттисяч рожевих поні в формі. Ядерна зброя в ЄС лише у Франції... А захоплення кацапами половини Європи - це вже гарантована світова війна.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 12 бер, 2025 14:22, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22378
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1319713198131991320013201>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89304
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 263766
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 911010
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7918)
12.03.2025 13:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.