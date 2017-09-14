freeze написав:........... В качестве льготного варианта можно рассмотреть прохождение базовой военной подготовки сроком один год для половозрелых мужчин-возвращенцев со списанием вышеуказанного налогового долга.
Военная подготовка - возможно. Более того необходима. Для всех. "Налоговые долги"... практически не верю. И всё-таки, думаю, лучше даже сбежавшие, чем бангладешцы. Хотя ваши чувства понимаю.
що там із "вільним володінням зброєю як в Америці/Швейцарії"?
Що стосується кількості вогнепальної зброї на 100 осіб, то у США мають 90 одиниць на 100 осіб, Швейцарії – 46 одиниць, Франції – 32 одиниці, Греції – 31 одиницю, Німеччині – 30 одиниць. В Україні легально озброєні лише 6 осіб зі 100. Ще менше зброї має населення на Філіппінах – 4 на 100 осіб та в КНР – 3.
...
Україна понад ... років живе в умовах війни, але досі залишається єдиною країною Європи, в якій відсутній закон, що регулює доступ цивільного населення до вогнепальної зброї.
Дивно,тема гілки про війну, а питання про зброю для населення не визиває зацікавленості... Цікаво, кому не вистачає доступу для придбання цівільинми зброї чи комусь мало магазинів зброї? Калаші по 60 000 грн, AR15 від 51 000 грн, 338 лапуа магнум чи 50-й калібр будь що на що вистачить коштів та навичок стрільби. Зараз навіть офіційна послуга в допомозі отримання дозволу є в магазині... Доступ до придбання зброї є, не вистачає закону про зброю, а саме її застосування, так щоб самому не сісти у в'язницю при самозахисті.
hxbbgaf написав:Якщо перемир'я, то мають бути миротворці. І санкції кацапам до дупи - вже 11 років як санкції, тим більше, що зі Штатами вони майже не торгують. Тут потрібно заявити, що, якщо кацапи будуть продовжувати лізти на чужу землю і тероризувати людей, то Україна одразу ж отримує якщо не ядерну зброю, то хоча б томагавки і сучасні літаки з ракетами до них і правом бити в глибину росії по всім об'єктам, що стосуються воєнки.
hxbbgaf написав:Якщо перемир'я, то мають бути миротворці. І санкції кацапам до дупи - вже 11 років як санкції, тим більше, що зі Штатами вони майже не торгують. Тут потрібно заявити, що, якщо кацапи будуть продовжувати лізти на чужу землю і тероризувати людей, то Україна одразу ж отримує якщо не ядерну зброю, то хоча б томагавки і сучасні літаки з ракетами до них і правом бити в глибину росії по всім об'єктам, що стосуються воєнки.
санкції кацапам до дупи
якщо перекрити експорт нафти з Балтикі(Усть Луга), то буде *опа їм, але ЕС все ще вагається (на майбутнє планують торговати з "парнерами з болот")
Импорт российской нефти в Индию восстановился в марте, вернувшись почти к обычному уровню после 3-месячного падения, поскольку суда, которые не попали под санкции, доставляли грузы, а некоторые поставки были перенаправлены из Турции.
Как сообщалось, санкции США против российского танкерного флота демонстрируют признаки возможных сбоев, поскольку группа судов, внесенных в черный список, впервые за более чем год загрузилась, чтобы обеспечить резкое увеличение поставок нефти из страны.
Импорт нефти из США в Индию в январе резко вырос по сравнению с декабрем, превратив Вашингтон в пятого крупнейшего поставщика нефти в Нью-Дели.
Индия согласилась увеличить импорт нефти и газа из США, чтобы уменьшить торговый дисбаланс между двумя странами и избежать пошлин.
10 января США ввели масштабные санкции против ключевой российской отрасли для финансирования войны в Украине — нефтяной. Они распространились на крупнейшие российские нефтедобывающие компании: Газпромнефть и Сургутнефтегаз, страховые компании, поставщиков услуг в нефтегазовой отрасли, российских чиновников, а также на 183 судна так называемого «теневого» флота, которые доставляли российскую нефть.
Новые американские санкции против российской нефти заставили Индию и Китай, которые являются ее крупнейшими покупателями, искать новых поставщиков — конкурентов РФ с Ближнего Востока, Африки и Америки.
А на фоне повышения спроса на экспорт в Индию и Китай из-за пределов России вырос спрос на танкеры, не подпадающие под санкции. Это привело к резкому подорожанию их фрахта.
Режим санкций был усилен в январе, когда администрация президента Джо Байден объявила о ряде новых ограничений, включив в черный список еще 161 судно.
«Этот шаг изначально имел сдерживающий эффект на потоки нефти, но преемник Байдена, президент Дональд Трамп, настойчиво добивается прекращения огня в трехлетнем конфликте, что потенциально открывает путь к ослаблению ограничений на торговлю нефтью с Москвой», — говорится в публикации.
Потоки нефти из всех российских портов за четыре недели до 9 марта подскочили примерно на 300 000 баррелей в сутки (самый большой прирост с января 2023 года) до 3,37 млн, что является самым высоким показателем за период до 10 ноября.
Как сообщалось, российская нефть марки Urals подешевела и упала ниже введенного странами G7 и союзниками ценового потолка в $60 до $55 за баррель после решения ОПЕК+ увеличить добычу.
Україна одразу ж отримує якщо не ядерну зброю, то хоча б томагавки і сучасні літаки з ракетами
-нічого не отримає, це маячня треба Україні на прикладі Ізраїля продовжувати розвивати свій впк, роіся від наших кордонів нікуде не дінецься що років 30 (потім буде Китай на кордоні з Харьковим, Луганськом)
Slon_Nosov написав:Доступ до придбання зброї є, не вистачає закону про зброю, а саме її застосування, так щоб самому не сісти у в'язницю при самозахисті.
вчора біля мене був скандав, два чоловіка десь 30 хвилин так гучно спілкувались (якій давні образи), мій собака рвався їх порвати, добре що в мене немає зброї(і них також), стільки зараз в країні нервових чоловіків, що користі від неї буде меньші ніж шкоди.
hxbbgaf написав:Якщо перемир'я, то мають бути миротворці. І санкції кацапам до дупи - вже 11 років як санкції, тим більше, що зі Штатами вони майже не торгують. Тут потрібно заявити, що, якщо кацапи будуть продовжувати лізти на чужу землю і тероризувати людей, то Україна одразу ж отримує якщо не ядерну зброю, то хоча б томагавки і сучасні літаки з ракетами до них і правом бити в глибину росії по всім об'єктам, що стосуються воєнки.
Так в тому то і річ, що ніхто не хоче таке заявити! Ніхто не хоче по-справжньому захистити Україну!
Он лише стурбовуються 3роки і допомагають менше, ніж на пів шишочки.
Таке враження, що ми, як той кіт на смітнику - хтось принесе поїсти... хтось - погладить... - але НІХТО не візьме до себе додому на постійне проживання/доглядання!
Почекай, а ти сядеш в літак? Тих хто на обліку у психіатра ж не беруть в авіацію. Бо ті, хто сяде, вже по твоїм завітам перенавчені в піхотинця і гинуть в окопах. То ти готовий в літак, абирвалг?
Навчались закордоном вже декілька років багато пілотів, літаків з ракетами нема. Я про ті десятки тисяч, що не збираються нікуди, тому що в них конкретний вос 30-річної давнини, чи всі вони пілоти і зможуть зараз їми бути?