hxbbgaf написав:Якщо перемир'я, то мають бути миротворці. І санкції кацапам до дупи - вже 11 років як санкції, тим більше, що зі Штатами вони майже не торгують. Тут потрібно заявити, що, якщо кацапи будуть продовжувати лізти на чужу землю і тероризувати людей, то Україна одразу ж отримує якщо не ядерну зброю, то хоча б томагавки і сучасні літаки з ракетами до них і правом бити в глибину росії по всім об'єктам, що стосуються воєнки.
Так в тому то і річ, що ніхто не хоче таке заявити! Ніхто не хоче по-справжньому захистити Україну!
Он лише стурбовуються 3роки і допомагають менше, ніж на пів шишочки.
Таке враження, що ми, як той кіт на смітнику - хтось принесе поїсти... хтось - погладить... - але НІХТО не візьме до себе додому на постійне проживання/доглядання!
Інакше путлер потіснить НАТО до кордонів 97-го року і незрозуміло, чи зупиниться. Готові воювати наразі тільки ми, у решти тільки призов на етапі обговорення неясно з ким і де, і мізерна армія в кількадесяттисяч рожевих поні в формі. Ядерна зброя в ЄС лише у Франції... А захоплення кацапами половини Європи - це вже гарантована світова війна.
Не знаю про яких ти десятків тисяч в умі тримав, ти що тут , що на мінфінах з ДОУ і ФУПами вищав на мене, що мені треба з вертольота на окоп перейти, бо інакше тебе підлікують і заберуть в окоп. Щодо тих, хто на пенсії.. Ну по мірі вибивання на війні, призивають навіть пілотів на вітчизняну техніку . А молодь дійсно в європах вчить західну техніку. Де в цій схемі військовий стратег , воїн кількох форумів абирвалг?
buratinyo написав:Подозрения, что недавние удары по мирным домам в подмосковье дронами были осуществлены именно кремлем (фсб) с целью сорвать мирные переговоры, усиливаются не только в мире, но и в росии. Некоторые местные жители подмосковья осторожно обсуждают чрезвычайную схожесть бпла самолетного типа именно на росийский бпла "Герань-2". Речь идет о бпла, которые массово прилетали несколько дней назад по жилым домам, автостоянкам, мясокомбинату и которые московские власти почему-то называли дронами.
А ты всё с кастрюлей на голове так и ходишь Хоть где-то постоянство
ты за мной наблюдаешь? опасаешься, свидомый кацапчик?
Про кастрюлю непроизвольно проговорился, штирлиц? так со всеми случается, не вини особо себя, тут тебя ж никто сейчас в пыточную сбу не засунет, тебе ничего не грозит в свободной демократической Украине пока ты в росии. А в стрессовой ситуации, в которую ты тоже попал в подмосковье несколько дней назад, у любого человека появляется непреодолимая тяга к искренности в высказываниях в течении пары недель.
Востаннє редагувалось buratinyo в Сер 12 бер, 2025 14:48, всього редагувалось 1 раз.
як завжди, накинув брехні - а потім заперечень - не бачу, не бачу, не бачу
не бути цитувати всі ці дописи, але коротко.
добре ЛАД заморочений на своєму праві не використовувати українську мову (хоча каже, що знає) - ще більш дивно
не грайтеся словами - Майдан був за те, щоб справжні вибори не заміняли їх імітацією - бо формально, й там й там вибори - путін типу теж на виборах переміг. а Яник чи Медведчук - просто український символ політиків, які б бажали це зробити. Порошенко - програв - пішов з посади, не чіплявся руками та ногами. подивимось, як буде з Зе.
Візантія - правонаступниця Римьскої імперії, а Москва - Третій Рим - знайома концепція. я розумію вашу неприязнь до всього, що асоціюється з Галичиною. Але різниця в тому, що в Галичині та в Києві розмовляли українською мовою, а в Москві російською. а там нехай історики розбираються. моя основна думка - чи Київ - це центральне місце у міфології російської історії. до речі, Туреччина не претендує на історію Візантії чомусь
звісно, держава не має втручатися. але УГКЦ була заборонена, що в російській імперії, що в срср, що в сучасній Раші. а з приводу отримання Томосу - то ЛАД перекручує. якщо спрощено, то за православними канонами незалежна держава має права на автокефальну православну церкву. РПЦ так довго тут владарювала, що звісно робить вигляд, що перший раз про це чує й чинить шалений спротив цьому. а так церква має бути й в Біларусі й таке інше. так держава посприяла отриманню Томосу про незалежну церкву. але тепер ПЦУ готові співіснувати з УПЦ МП - але ті не хочуть. я вже мовчу, що УПЦ МП - це частина РПЦ, очільники якої благословляють вбивати українців - це вже трошки інша річ. прям уявляю, як в Ізраілі проповідує мулла з Ірану
на ти перейшли, бо з якого ти мене в брехні безпідставно звинувачуєш? вибачись за це - потім буде знову повага
_Mykola_ написав:....... Тим кому 45-50+, так тяжко, але якщо з дітьми які вчаться\вивчились, то також є шанс не бомжувати на 75 пенсійних долярів.
Добавлю. Те, кому 45-50 наработать на хорошую пенсию не успеют. Но даже та, которую получат будет лучше, чем "75 пенсійних долярів" и даже лучше, чем 150. А если вдруг даже будет хуже, то получат социал, который тоже лучше нашей пенсии.
а чого ж ти тут сидиш? чого інші тут сидять? бо не бачу навали пенсіонерів в Європах.
даю підказки - бо може до 68 років доведеться як мінімум працювати, бо соціал просто так не дають? та й жити на меншу суму, але у власній хаті, багато хто віддає перевагу. як то кажуть - хоч помру в своїй хаті.
чи ЛАД ти з принципу будеш заперечувати все, що я сказав?
Поймите одну вещь. Неважно что вы будете делать. Это не имеет никакого значения.
Вас задержали? Всё. Не сопротивляйтесь. Вам конец.
Ваша судьба - это полигон с конвоем. Там и думайте.
Родича бусифікували, троюрідного брата. Завезли на військомат одібрали телефон, 2 дні тримали в воєнкоматі в неотоплюваному приміщенні). Потом здали десь на полігон на житомирщині і дали позвонити додому. Зара телефон видають на півгодини в тиждень. Вродь тих хто був без документів завозили додому.