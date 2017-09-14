Додано: Сер 12 бер, 2025 14:48

[quote="5834827:ЛАД"][/quote]як завжди, накинув брехні - а потім заперечень - не бачу, не бачу, не бачуне бути цитувати всі ці дописи, але коротко.добре ЛАД заморочений на своєму праві не використовувати українську мову (хоча каже, що знає) - ще більш дивноне грайтеся словами - Майдан був за те, щоб справжні вибори не заміняли їх імітацією - бо формально, й там й там вибори - путін типу теж на виборах переміг. а Яник чи Медведчук - просто український символ політиків, які б бажали це зробити. Порошенко - програв - пішов з посади, не чіплявся руками та ногами. подивимось, як буде з Зе.Візантія - правонаступниця Римьскої імперії, а Москва - Третій Рим - знайома концепція. я розумію вашу неприязнь до всього, що асоціюється з Галичиною. Але різниця в тому, що в Галичині та в Києві розмовляли українською мовою, а в Москві російською. а там нехай історики розбираються. моя основна думка - чи Київ - це центральне місце у міфології російської історії. до речі, Туреччина не претендує на історію Візантії чомусьзвісно, держава не має втручатися. але УГКЦ була заборонена, що в російській імперії, що в срср, що в сучасній Раші. а з приводу отримання Томосу - то ЛАД перекручує. якщо спрощено, то за православними канонами незалежна держава має права на автокефальну православну церкву. РПЦ так довго тут владарювала, що звісно робить вигляд, що перший раз про це чує й чинить шалений спротив цьому. а так церква має бути й в Біларусі й таке інше. так держава посприяла отриманню Томосу про незалежну церкву. але тепер ПЦУ готові співіснувати з УПЦ МП - але ті не хочуть. я вже мовчу, що УПЦ МП - це частина РПЦ, очільники якої благословляють вбивати українців - це вже трошки інша річ. прям уявляю, як в Ізраілі проповідує мулла з Ірануна ти перейшли, бо з якого ти мене в брехні безпідставно звинувачуєш? вибачись за це - потім буде знову повага