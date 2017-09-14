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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 бер, 2025 14:27
Slon_Nosov написав:
Доступ до придбання зброї є, не вистачає закону про зброю, а саме її застосування, так щоб самому не сісти у в'язницю при самозахисті.
вчора біля мене був скандав, два чоловіка десь 30 хвилин так гучно спілкувались (якій давні образи), мій собака рвався їх порвати, добре що в мене немає зброї(і них також), стільки зараз в країні нервових чоловіків, що користі від неї буде меньші ніж шкоди.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 14:29
hxbbgaf написав:
Якщо перемир'я, то мають бути миротворці. І санкції кацапам до дупи - вже 11 років як санкції, тим більше, що зі Штатами вони майже не торгують. Тут потрібно заявити, що, якщо
кацапи будуть продовжувати лізти на чужу землю і тероризувати людей, то Україна одразу ж отримує якщо не ядерну зброю, то хоча б томагавки і сучасні літаки з ракетами до них і правом бити в глибину росії по всім об'єктам, що стосуються воєнки.
Так в тому то і річ, що ніхто не хоче таке заявити!
Ніхто не хоче по-справжньому захистити Україну!
Он лише стурбовуються 3роки і допомагають менше, ніж на пів шишочки.
Таке враження, що ми, як той кіт на смітнику - хтось принесе поїсти... хтось - погладить... - але НІХТО не візьме до себе додому на постійне проживання/доглядання!
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Додано: Сер 12 бер, 2025 14:37
Успіх написав: hxbbgaf написав:
Якщо перемир'я, то мають бути миротворці. І санкції кацапам до дупи - вже 11 років як санкції, тим більше, що зі Штатами вони майже не торгують. Тут потрібно заявити, що, якщо
кацапи будуть продовжувати лізти на чужу землю і тероризувати людей, то Україна одразу ж отримує якщо не ядерну зброю, то хоча б томагавки і сучасні літаки з ракетами до них і правом бити в глибину росії по всім об'єктам, що стосуються воєнки.
Так в тому то і річ, що ніхто не хоче таке заявити!
Ніхто не хоче по-справжньому захистити Україну!
Он лише стурбовуються 3роки і допомагають менше, ніж на пів шишочки.
Таке враження, що ми, як той кіт на смітнику - хтось принесе поїсти... хтось - погладить... - але НІХТО не візьме до себе додому на постійне проживання/доглядання!
Інакше путлер потіснить НАТО до кордонів 97-го року і незрозуміло, чи зупиниться. Готові воювати наразі тільки ми, у решти тільки призов на етапі обговорення неясно з ким і де, і мізерна армія в кількадесяттисяч рожевих поні в формі. Ядерна зброя в ЄС лише у Франції... А захоплення кацапами половини Європи - це вже гарантована світова війна.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 14:39
ну вот реально на таких должностях какие-то идиоты у нас---ещё ничего не ясно а оно несёт какой то бред
---
прессекретар МЗС Георгій Тихий.
Переговори в Джидді були одними з найцікавіших, у яких доводилося брати участь.
(в каких переговорах этот чипушила брал участие в своей жизни,они ему интересные оказывается
)
Він підкреслив, що ключову роль на завершальному етапі роботи над проєктом спільної заяви виконував саме Володимир Зеленський
(лизнул но это понятно)
досягнення домовленості стало можливим завдяки наполегливості та контролю над емоціями
(а тут уже не понятно
у кого там эмоции не контролируются.как бы неудачно он сказал кинув тень)
Україна завдяки цим переговорам "повністю захопила стратегічну дипломатичну ініціативу і змінила хід подій".
(ещё ничего не ясно но мы всех унизили уничтожили и обоссали
)
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Додано: Сер 12 бер, 2025 14:48
ЛАД
ЛАД написав:
як завжди, накинув брехні - а потім заперечень - не бачу, не бачу, не бачу
не бути цитувати всі ці дописи, але коротко.
добре ЛАД заморочений на своєму праві не використовувати українську мову (хоча каже, що знає) - ще більш дивно
не грайтеся словами - Майдан був за те, щоб справжні вибори не заміняли їх імітацією - бо формально, й там й там вибори - путін типу теж на виборах переміг. а Яник чи Медведчук - просто український символ політиків, які б бажали це зробити. Порошенко - програв - пішов з посади, не чіплявся руками та ногами. подивимось, як буде з Зе.
Візантія - правонаступниця Римьскої імперії, а Москва - Третій Рим - знайома концепція. я розумію вашу неприязнь до всього, що асоціюється з Галичиною. Але різниця в тому, що в Галичині та в Києві розмовляли українською мовою, а в Москві російською. а там нехай історики розбираються. моя основна думка - чи Київ - це центральне місце у міфології російської історії. до речі, Туреччина не претендує на історію Візантії чомусь
звісно, держава не має втручатися. але УГКЦ була заборонена, що в російській імперії, що в срср, що в сучасній Раші. а з приводу отримання Томосу - то ЛАД перекручує. якщо спрощено, то за православними канонами незалежна держава має права на автокефальну православну церкву. РПЦ так довго тут владарювала, що звісно робить вигляд, що перший раз про це чує й чинить шалений спротив цьому. а так церква має бути й в Біларусі й таке інше. так держава посприяла отриманню Томосу про незалежну церкву. але тепер ПЦУ готові співіснувати з УПЦ МП - але ті не хочуть. я вже мовчу, що УПЦ МП - це частина РПЦ, очільники якої благословляють вбивати українців - це вже трошки інша річ. прям уявляю, як в Ізраілі проповідує мулла з Ірану
на ти перейшли, бо з якого ти мене в брехні безпідставно звинувачуєш? вибачись за це - потім буде знову повага
Востаннє редагувалось Shaman
в Сер 12 бер, 2025 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 14:56
ЛАД написав: _Mykola_ написав:
.......
Тим кому 45-50+, так тяжко, але якщо з дітьми які вчаться\вивчились, то також є шанс не бомжувати на 75 пенсійних долярів.
Добавлю. Те, кому 45-50 наработать на хорошую пенсию не успеют. Но даже та, которую получат будет лучше, чем "75 пенсійних долярів" и даже лучше, чем 150. А если вдруг даже будет хуже, то получат социал, который тоже лучше нашей пенсии.
а чого ж ти тут сидиш? чого інші тут сидять? бо не бачу навали пенсіонерів в Європах.
даю підказки - бо може до 68 років доведеться як мінімум працювати, бо соціал просто так не дають? та й жити на меншу суму, але у власній хаті, багато хто віддає перевагу. як то кажуть - хоч помру в своїй хаті.
чи ЛАД
ти з принципу будеш заперечувати все, що я сказав?
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Додано: Сер 12 бер, 2025 14:57
Бетон написав:
Ребята, кто ещё жив и трезво мыслит.
Поймите одну вещь. Неважно что вы будете делать. Это не имеет никакого значения.
Вас задержали? Всё. Не сопротивляйтесь. Вам конец.
Ваша судьба - это полигон с конвоем. Там и думайте.
Родича бусифікували, троюрідного брата. Завезли на військомат одібрали телефон, 2 дні тримали в воєнкоматі в неотоплюваному приміщенні). Потом здали десь на полігон на житомирщині і дали позвонити додому.
Зара телефон видають на півгодини в тиждень. Вродь тих хто був без документів завозили додому.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 15:01
Shaman написав:
а чого ж ти тут сидиш? чого інші тут сидять?
ЛАД написав:
Добавлю. Те, кому 45-50 наработать на хорошую пенсию не успеют. Но даже та, которую получат будет лучше, чем "75 пенсійних долярів" и даже лучше, чем 150. А если вдруг даже будет хуже, то получат социал, который тоже лучше нашей пенсии.
бо не бачу навали пенсіонерів в Європах.
чи ЛАД
ти з принципу будеш заперечувати все, що я сказав?
Дивно ж і чому всі сидять...
Прямо по методичці від Подоляка "...вільна відкрита країна, з відкритими кордонами..." (с)
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Додано: Сер 12 бер, 2025 15:02
prodigy написав: Slon_Nosov написав:
Доступ до придбання зброї є, не вистачає закону про зброю, а саме її застосування, так щоб самому не сісти у в'язницю при самозахисті.
вчора біля мене був скандав, два чоловіка десь 30 хвилин так гучно спілкувались (якій давні образи), мій собака рвався їх порвати, добре що в мене немає зброї(і них також), стільки зараз в країні нервових чоловіків, що користі від неї буде меньші ніж шкоди.
Запевняю, коли ці дві людини будуть знати що у кожного може бути вогнепальна зброя, вони не будуть гучно спілкуватись...
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Додано: Сер 12 бер, 2025 15:16
konstantin kirovograd написав:
ну вот реально на таких должностях какие-то идиоты у нас---ещё ничего не ясно а оно несёт какой то бред
---
прессекретар МЗС Георгій Тихий.
Переговори в Джидді були одними з найцікавіших, у яких доводилося брати участь.
(в каких переговорах этот чипушила брал участие в своей жизни,они ему интересные оказывается
)
Він підкреслив, що ключову роль на завершальному етапі роботи над проєктом спільної заяви виконував саме Володимир Зеленський
(лизнул но это понятно)
досягнення домовленості стало можливим завдяки наполегливості та контролю над емоціями
(а тут уже не понятно
у кого там эмоции не контролируются.как бы неудачно он сказал кинув тень)
Україна завдяки цим переговорам "повністю захопила стратегічну дипломатичну ініціативу і змінила хід подій".
(ещё ничего не ясно но мы всех унизили уничтожили и обоссали
)
Вполне удачно предложено украинскими переговорщиками прекратить ракетные удары с земли, ракетные удары с моря, ракетные и бомбовые удары с воздуха на 30 дней.
В чем удача? Одним ударом убили кучу зайцев:
1) росия имеет явное преимущество в ракетах, авиации и морском флоте в контексте нанесения дальних ударов. А любое перемирие нивелирует это преимущество.
2) ненавистная для врагов Украины формула Зеленского "просто перестать стрелять" оказывается приглянулась и американскому президенту.
3) Трамп при заключении крупных сделок всегда с готовностью применяет любые рычаги давления, даже самые неадекватные. Об этом хорошо и давно знает кремль, а теперь и весь цивилизованный мир особенно после публичного введения заградительных пошлин. Следовательно никто в мире теперь не станет противиться, если придется для заключения мира применить по кремлю точное избирательное лазерное вооружение из космоса для оздоровления росийского общества в целом. У Трампа уже полностью развязаны руки задолго до получения привычного отказа от перемирия из кремля.
4) помогли Трампу сохранить лицо и не быть обвиненным в ошибках, информационно привязав возобновление поставок вооружений и разведданных к результатам вчерашних переговоров.
5)...
6)
Интересно, а как бы вы сами интерпретировали результаты переговоров?
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