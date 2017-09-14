Xenon написав:Ого!!! Потужно!! Цікаво , хто ці "МИ" ?
Якщо ми не змусимо рф припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати, – Трамп.
Понятно, что дедуля Трамп не будет воевать, он наверняка снят с воинского учёта. Мы - это в смысле ВЫ новые бусифицированные. А дедуля будет подкидывать деньжат, понятно не так как раньше расточительный Байден, но что-то будет подкидывать. А там пусть Зеленский решает, он рвался в президенты, не хочет перевыборов, вот пусть и решает, это его обязанность.
Вы думаете вас не смогут бусифицировать? Или в Одессе сперва уважительно все доки проверяют, там 60 вам или 24, онкология есть или мамка 80ти летняя лежачая, а только потом вшестером ногами пхают с матами на "мясокомбинат"?
барабашов написав:Вы думаете вас не смогут бусифицировать? Или в Одессе сперва уважительно все доки проверяют, там 60 вам или 24, онкология есть или мамка 80ти летняя лежачая, а только потом вшестером ногами пхают с матами на "мясокомбинат"?
До речі - досить актуальна тема піднята.
Бо може і якийсь молодий тато вискочити з квартири купити хліба, тим часом в дома залишити двох -річного малюка, який спить... - а тут опа! "Гоп-стоп! Ласкаво просимо в бусік поки ще не з відбитими нирками... Малий, кажеш вдома? Так нам тут кожен каже, що вдома хтось хворий і т.п. Тож годі нам лапшати! Сідай в бус, поки мордою по асфальті не протягнули!"
Нашел видео с сенатором США, который задал вопросы помощнику Трампа после встречи Трампа с Зеленским в овальном кабинете. Грамотные вопросы, даже слишком. Настоящий сенатор, с такими американцы не пропадут. Помощник Трампа выглядит очень уныло.
Slon_Nosov написав:Доступ до придбання зброї є, не вистачає закону про зброю, а саме її застосування, так щоб самому не сісти у в'язницю при самозахисті.
вчора біля мене був скандав, два чоловіка десь 30 хвилин так гучно спілкувались (якій давні образи), мій собака рвався їх порвати, добре що в мене немає зброї(і них також), стільки зараз в країні нервових чоловіків, що користі від неї буде меньші ніж шкоди.
Запевняю, коли ці дві людини будуть знати що у кожного може бути вогнепальна зброя, вони не будуть гучно спілкуватись...
"Добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем одним только добрым словом." (с) Кольт/Алькапоне
Hotab написав:В Німеччині за таке можна позбутись батьківських прав
В Німеччині теж би так бусифікували і обмежували права? - і взагалі, конституцію на паузу б поставили?
Hotab написав:Не раз казади тут : оці відео , коли навіть не дивляться документи хто він, зазвичай виявляється, що знали хто. Десь тікав раніше, десь розшукувався. І шукали і хапали саме його.
Ні, ну ок - перевірили доки - не оновився. Тобто, просто "ухилянт-звичайний")) Але от вдома реально залишив дитину, чи хворого-лежачого тата/маму на 5хв.! Невже тцк скажуть, ок - ідемо до тебе додому, перевіримо, чи правду кажеш?
Ну і розумієш, що ухилянт в такій ситуації буде справді "на взводі" і може крити матом тцкашників!
Bobua написав:Тут цікаво, що за ці 20к вимагатимуть? Не упиватись до біл.гарячок? Чи копати по блінжажу в день. Без перерв. Бо ж рпв, не бомблять і не літають...
Тут цікаво - бо за 20К, навіть, просто тупо сидіти/рубати дрова десь хоч під кордоном бульбашів, але 24/7 і 7днів на тиждень, у відповідних умовах, не бачачи/не обнімати по півроку своїх дітей, дружину - та ну його нах! Хто на таке підпишеться?
Інша річ - хоча б мінімум 50К і трохи/не в напряг допомагати копати окопи, будувати бліндажі, але ОБОВ'ЯЗКОВО за допомогою техніки!
Але - це для НОВАЧКІВ!!! Бо тих, хто більше року на фронті - ОБОВ'ЯЗКОВО демобілізувати!!!
І новачкам встановити чіткий термін - 1рік!
І так всіх пропустити "по колу"! По колу військової підготовки!
Щоб - "а раптом війна" - а у всіх вже саме той ВОС, що потрібно!😁😁😁
ЛАД написав:Добавлю. Те, кому 45-50 наработать на хорошую пенсию не успеют. Но даже та, которую получат будет лучше, чем "75 пенсійних долярів" и даже лучше, чем 150. А если вдруг даже будет хуже, то получат социал, который тоже лучше нашей пенсии.
а чого ж ти тут сидиш? чого інші тут сидять? бо не бачу навали пенсіонерів в Європах.
чи ЛАД ти з принципу будеш заперечувати все, що я сказав?
Дивно ж і чому всі сидять... Прямо по методичці від Подоляка "...вільна відкрита країна, з відкритими кордонами..." (с)
А что можно ожидать от инструктора райкома партии по идеологии. Знакомая женщина (67 лет) с внуком (14 лет) получает сейчас в Германии 1000 евро + оплата квартиры (квартира, конечно, небольшая, т.к. есть ограничение по сумме, но тем не менее). Наверняка чувствует себя лучше, чем было бы здесь на учительскую пенсию около 5000 или даже проиндексированную с 1 марта где-то до 5500 грн. Знаю ещё одну семейную пару примерно моего возраста, которые выехали в Германию ради лечения - там бесплатно, а здесь у них денег бы не хватило. Бывшая сокурсница, тоже в Германии, плохо с сердцем - бесплатно поставили кардиостимулятор. Не знаю, правда, сколько такая процедура стоит у нас. Посмотрел цены - "Имплантация однокамерного ИВРС (кардиостимулятора, IPG, PM) SSIR - от 33 000 грн" (https://eurecamed.com.ua/ru/price/elektrokardiostimulyatsiya) - для пенсионера совсем немало, всего-то пенсия за полгода. Насколько понимаю, это не все расходы - там ещё диагностика, анализы перед операцией. Так это люди, выехавшие сейчас, беженцы, у которых ни одного дня работы в Германии и работать точно не будут в силу возраста. А шаман может, конечно, шаманить и дальше и нічого не бачити.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 12 бер, 2025 16:06, всього редагувалось 1 раз.