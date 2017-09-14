Додано: Сер 12 бер, 2025 16:04

_Mykola_ написав: Shaman написав: ЛАД написав: Добавлю. Те, кому 45-50 наработать на хорошую пенсию не успеют. Но даже та, которую получат будет лучше, чем "75 пенсійних долярів" и даже лучше, чем 150. А если вдруг даже будет хуже, то получат социал, который тоже лучше нашей пенсии. Добавлю. Те, кому 45-50 наработать на хорошую пенсию не успеют. Но даже та, которую получат будет лучше, чем "75 пенсійних долярів" и даже лучше, чем 150. А если вдруг даже будет хуже, то получат социал, который тоже лучше нашей пенсии.

а чого ж ти тут сидиш? чого інші тут сидять? бо не бачу навали пенсіонерів в Європах.





чи ЛАД ти з принципу будеш заперечувати все, що я сказав? бо не бачу навали пенсіонерів в Європах.чити з принципу будеш заперечувати все, що я сказав?

Дивно ж і чому всі сидять...

Прямо по методичці від Подоляка "...вільна відкрита країна, з відкритими кордонами..." (с) Дивно ж і чому всі сидять...Прямо по методичці від Подоляка "...вільна відкрита країна, з відкритими кордонами..." (с)

А что можно ожидать от инструктора райкома партии по идеологии.Знакомая женщина (67 лет) с внуком (14 лет) получает сейчас в Германии 1000 евро + оплата квартиры (квартира, конечно, небольшая, т.к. есть ограничение по сумме, но тем не менее). Наверняка чувствует себя лучше, чем было бы здесь на учительскую пенсию около 5000 или даже проиндексированную с 1 марта где-то до 5500 грн.Знаю ещё одну семейную пару примерно моего возраста, которые выехали в Германию ради лечения - там бесплатно, а здесь у них денег бы не хватило.Бывшая сокурсница, тоже в Германии, плохо с сердцем - бесплатно поставили кардиостимулятор. Не знаю, правда, сколько такая процедура стоит у нас. Посмотрел цены - "Имплантация однокамерного ИВРС (кардиостимулятора, IPG, PM) SSIR - от 33 000 грн" () - для пенсионера совсем немало, всего-то пенсия за полгода. Насколько понимаю, это не все расходы - там ещё диагностика, анализы перед операцией.Так это люди, выехавшие сейчас, беженцы, у которых ни одного дня работы в Германии и работать точно не будут в силу возраста.А шаман может, конечно, шаманить и дальше и нічого не бачити.