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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13198131991320013201>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 15:17

  freeze написав:
  Xenon написав:Ого!!! Потужно!!
Цікаво , хто ці "МИ" ?

Якщо ми не змусимо рф припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати, – Трамп.

Понятно, что дедуля Трамп не будет воевать, он наверняка снят с воинского учёта.
Мы - это в смысле ВЫ новые бусифицированные. А дедуля будет подкидывать деньжат, понятно не так как раньше расточительный Байден, но что-то будет подкидывать.
А там пусть Зеленский решает, он рвался в президенты, не хочет перевыборов, вот пусть и решает, это его обязанность.

Вы думаете вас не смогут бусифицировать?
Или в Одессе сперва уважительно все доки проверяют, там 60 вам или 24, онкология есть или мамка 80ти летняя лежачая, а только потом вшестером ногами пхают с матами на "мясокомбинат"?
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 15:32

З нами таке "ніслучіцццо нікогдА"!©))

  барабашов написав:Вы думаете вас не смогут бусифицировать?
Или в Одессе сперва уважительно все доки проверяют, там 60 вам или 24, онкология есть или мамка 80ти летняя лежачая, а только потом вшестером ногами пхают с матами на "мясокомбинат"?
До речі - досить актуальна тема піднята.

Бо може і якийсь молодий тато вискочити з квартири купити хліба, тим часом в дома залишити двох -річного малюка, який спить... - а тут опа! "Гоп-стоп! Ласкаво просимо в бусік поки ще не з відбитими нирками... Малий, кажеш вдома? Так нам тут кожен каже, що вдома хтось хворий і т.п. Тож годі нам лапшати! Сідай в бус, поки мордою по асфальті не протягнули!"
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 15:36

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тим часом в дома залишити двох -річного малюка


В Німеччині за таке можна позбутись батьківських прав
За 5 хвилин (55 ще залишиться) вона з тобою все вирішить.

Зображення


Сідай в бус, поки мордою по асфальті не протягнули!"


Не раз казади тут : оці відео , коли навіть не дивляться документи хто він, зазвичай виявляється, що знали хто. Десь тікав раніше, десь розшукувався. І шукали і хапали саме його.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 12 бер, 2025 15:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 15:38

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Кримінальна відповідальність для ТЦК та ВЛК: парламент підтримав законопроєкт
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ЗСУ повністю вийшли із Суджі, — Deep State
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 15:50

Нашел видео с сенатором США, который задал вопросы помощнику Трампа после встречи Трампа с Зеленским в овальном кабинете. Грамотные вопросы, даже слишком. Настоящий сенатор, с такими американцы не пропадут. Помощник Трампа выглядит очень уныло.

buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 15:57

  Slon_Nosov написав:
  prodigy написав:
  Slon_Nosov написав:Доступ до придбання зброї є, не вистачає закону про зброю, а саме її застосування, так щоб самому не сісти у в'язницю при самозахисті.


вчора біля мене був скандав, два чоловіка десь 30 хвилин так гучно спілкувались (якій давні образи), мій собака рвався їх порвати, добре що в мене немає зброї(і них також), стільки зараз в країні нервових чоловіків, що користі від неї буде меньші ніж шкоди.


Запевняю, коли ці дві людини будуть знати що у кожного може бути вогнепальна зброя, вони не будуть гучно спілкуватись...

"Добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем одним только добрым словом." (с) Кольт/Алькапоне
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:00

Вибачте, будь ласка! Гарного Вам дня! Вітання батькам!))

  Hotab написав:В Німеччині за таке можна позбутись батьківських прав
В Німеччині теж би так бусифікували і обмежували права? - і взагалі, конституцію на паузу б поставили?
  Hotab написав:Не раз казади тут : оці відео , коли навіть не дивляться документи хто він, зазвичай виявляється, що знали хто. Десь тікав раніше, десь розшукувався. І шукали і хапали саме його.
Ні, ну ок - перевірили доки - не оновився. Тобто, просто "ухилянт-звичайний")) Але от вдома реально залишив дитину, чи хворого-лежачого тата/маму на 5хв.!
Невже тцк скажуть, ок - ідемо до тебе додому, перевіримо, чи правду кажеш?

Ну і розумієш, що ухилянт в такій ситуації буде справді "на взводі" і може крити матом тцкашників!
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:02

  холява написав:
  Успіх написав:
  Bobua написав:Тут цікаво, що за ці 20к вимагатимуть?
Не упиватись до біл.гарячок?
Чи копати по блінжажу в день. Без перерв. Бо ж рпв, не бомблять і не літають...
Тут цікаво - бо за 20К, навіть, просто тупо сидіти/рубати дрова десь хоч під кордоном бульбашів, але 24/7 і 7днів на тиждень, у відповідних умовах, не бачачи/не обнімати по півроку своїх дітей, дружину - та ну його нах!
Хто на таке підпишеться?

Інша річ - хоча б мінімум 50К і трохи/не в напряг допомагати копати окопи, будувати бліндажі, але ОБОВ'ЯЗКОВО за допомогою техніки!

Але - це для НОВАЧКІВ!!!
Бо тих, хто більше року на фронті - ОБОВ'ЯЗКОВО демобілізувати!!!

І новачкам встановити чіткий термін - 1рік!

І так всіх пропустити "по колу"! По колу військової підготовки!

Щоб - "а раптом війна" - а у всіх вже саме той ВОС, що потрібно!😁😁😁


У ТЦК піти , там тобі нову ВОС дадуть ...

якйсь день , пишуть хто зна що ...

А вы когда под Гуляй-Поле с ВОС -100?
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:04

  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Добавлю. Те, кому 45-50 наработать на хорошую пенсию не успеют. Но даже та, которую получат будет лучше, чем "75 пенсійних долярів" и даже лучше, чем 150. А если вдруг даже будет хуже, то получат социал, который тоже лучше нашей пенсии.

а чого ж ти тут сидиш? чого інші тут сидять? бо не бачу навали пенсіонерів в Європах.


чи ЛАД ти з принципу будеш заперечувати все, що я сказав? :lol:

Дивно ж і чому всі сидять... :lol:
Прямо по методичці від Подоляка "...вільна відкрита країна, з відкритими кордонами..." (с) :mrgreen:

А что можно ожидать от инструктора райкома партии по идеологии. :lol:
Знакомая женщина (67 лет) с внуком (14 лет) получает сейчас в Германии 1000 евро + оплата квартиры (квартира, конечно, небольшая, т.к. есть ограничение по сумме, но тем не менее). Наверняка чувствует себя лучше, чем было бы здесь на учительскую пенсию около 5000 или даже проиндексированную с 1 марта где-то до 5500 грн.
Знаю ещё одну семейную пару примерно моего возраста, которые выехали в Германию ради лечения - там бесплатно, а здесь у них денег бы не хватило.
Бывшая сокурсница, тоже в Германии, плохо с сердцем - бесплатно поставили кардиостимулятор. Не знаю, правда, сколько такая процедура стоит у нас. Посмотрел цены - "Имплантация однокамерного ИВРС (кардиостимулятора, IPG, PM) SSIR - от 33 000 грн" (https://eurecamed.com.ua/ru/price/elektrokardiostimulyatsiya) - для пенсионера совсем немало, всего-то пенсия за полгода. Насколько понимаю, это не все расходы - там ещё диагностика, анализы перед операцией.
Так это люди, выехавшие сейчас, беженцы, у которых ни одного дня работы в Германии и работать точно не будут в силу возраста.
А шаман может, конечно, шаманить и дальше и нічого не бачити. :mrgreen:
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 12 бер, 2025 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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