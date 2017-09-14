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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13198131991320013201

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:04

Успіх

Але от вдома реально залишив дитину,


Я не можу пояснити тобі і собі, чому ти не розумієш, що не можна залишати дітей без нагляду. Тебе і машина на вулиці може збити. Навіть не на смерть. Невже через це вдома має загинути дитина теж ?? Коли ти почнеш розуміти першопричини?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 12 бер, 2025 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:05

Жити - дорого!))

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Кримінальна відповідальність для ТЦК та ВЛК: парламент підтримав законопроєкт

Вангую - що тоді ціни на "послуги" ТЦК і ВЛК зростуть на х2 :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:11

  Hotab написав:Успіх

Але от вдома реально залишив дитину,


Я не можу пояснити тобі і собі, чому ти не розумієш, що не можна залишати дітей без нагляду. Тебе і машина на вулиці може збити. Навіть не на смерть. Невже через це вдома має загинути дитина теж ?? Коли ти почнеш розуміти першопричини?
Плять, який ти дотошний!
Ок!
Про дитину - забули/викреслили!

Вдома умовний ухилянт на 5хв залишив тата/маму/дружину лежачу!!!
Може треба давати якийсь інгалятор щогодини, щоб не задихнулась!!!
Чи щось колоти двічі на день....

Тобто, на 5-20хв залишити можна!
А на годину - вже зло!


Але давай і далі оправдовуй ПРИМУСОВУ бусифікацію!
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 12 бер, 2025 16:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:13

ЛАД
чого сидиш? їдь до Європи - там тебе хоч нагодують :lol:

ще одна іронія - твердолобого совка підгодовують німці? хто там кого переміг? :D
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 12 бер, 2025 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:14

барабашов

...я коли тебе читаю , то в мене враження що все твоє життя ти бігав від ворогів .
знаєш що таке манія переслідування ?
весь час обгладуєш якісь вистави , то 90 загинуло , то хтось на хелікоптері до тебе , то хтось у Гуляй -полі ...
тут нещодавно бетон забігав , то я йому написав , що хочу побачити і почути запах , то й тебе запрошую ...

я все ще працюю , хоча і не війсковим ...поспішай будь ласка
все ще залишиться від тебе обіцяю на медзаклад відправити з актом .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:39

Успіх

Але давай і далі оправдовуй ПРИМУСОВУ


Навіщо?
Тобі безкоштовно лікують правовий нігілізм, ти ще і ображаєшся.
Дивись, про СЗЧ вчора дізнався, сьогодні про залишення дітей. Хай хоч пізно , ніж ніколи
Hotab
 
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  #<1 ... 13198131991320013201
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