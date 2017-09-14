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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 бер, 2025 16:04
Успіх
Але от вдома реально залишив дитину,
Я не можу пояснити тобі і собі, чому ти не розумієш, що не можна залишати дітей без нагляду. Тебе і машина на вулиці може збити. Навіть не на смерть. Невже через це вдома має загинути дитина теж ?? Коли ти почнеш розуміти першопричини?
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 12 бер, 2025 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 16:05
Вангую - що тоді ціни на "послуги" ТЦК і ВЛК зростуть на х2
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Додано: Сер 12 бер, 2025 16:11
Hotab написав:Успіх
Але от вдома реально залишив дитину,
Я не можу пояснити тобі і собі, чому ти не розумієш, що не можна залишати дітей без нагляду. Тебе і машина на вулиці може збити. Навіть не на смерть. Невже через це вдома має загинути дитина теж ?? Коли ти почнеш розуміти першопричини?
Плять, який ти дотошний!
Ок!
Про дитину - забули/викреслили!
Вдома умовний ухилянт на 5хв залишив тата/маму/дружину лежачу!!!
Може треба давати якийсь інгалятор щогодини, щоб не задихнулась!!!
Чи щось колоти двічі на день....
Тобто, на 5-20хв залишити можна!
А на годину - вже зло!
Але давай і далі оправдовуй ПРИМУСОВУ бусифікацію!
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 12 бер, 2025 16:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 16:13
ЛАД
чого сидиш? їдь до Європи - там тебе хоч нагодують
ще одна іронія - твердолобого совка підгодовують німці? хто там кого переміг?
Востаннє редагувалось Shaman
в Сер 12 бер, 2025 16:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 16:14
барабашов
...я коли тебе читаю , то в мене враження що все твоє життя ти бігав від ворогів .
знаєш що таке манія переслідування ?
весь час обгладуєш якісь вистави , то 90 загинуло , то хтось на хелікоптері до тебе , то хтось у Гуляй -полі ...
тут нещодавно бетон забігав , то я йому написав , що хочу побачити і почути запах , то й тебе запрошую ...
я все ще працюю , хоча і не війсковим ...поспішай будь ласка
все ще залишиться від тебе обіцяю на медзаклад відправити з актом .
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Додано: Сер 12 бер, 2025 16:39
Успіх
Але давай і далі оправдовуй ПРИМУСОВУ
Навіщо?
Тобі безкоштовно лікують правовий нігілізм, ти ще і ображаєшся.
Дивись, про СЗЧ вчора дізнався, сьогодні про залишення дітей. Хай хоч пізно , ніж ніколи
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Hotab
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