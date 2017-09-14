ЛАД написав:Добавлю. Те, кому 45-50 наработать на хорошую пенсию не успеют. Но даже та, которую получат будет лучше, чем "75 пенсійних долярів" и даже лучше, чем 150. А если вдруг даже будет хуже, то получат социал, который тоже лучше нашей пенсии.
а чого ж ти тут сидиш? чого інші тут сидять? бо не бачу навали пенсіонерів в Європах.
чи ЛАД ти з принципу будеш заперечувати все, що я сказав?
Дивно ж і чому всі сидять... Прямо по методичці від Подоляка "...вільна відкрита країна, з відкритими кордонами..." (с)
А что можно ожидать от инструктора райкома партии по идеологии. Знакомая женщина (67 лет) с внуком (14 лет) получает сейчас в Германии 1000 евро + оплата квартиры (квартира, конечно, небольшая, т.к. есть ограничение по сумме, но тем не менее). Наверняка чувствует себя лучше, чем было бы здесь на учительскую пенсию около 5000 или даже проиндексированную с 1 марта где-то до 5500 грн. Знаю ещё одну семейную пару примерно моего возраста, которые выехали в Германию ради лечения - там бесплатно, а здесь у них денег бы не хватило. Бывшая сокурсница, тоже в Германии, плохо с сердцем - бесплатно поставили кардиостимулятор. Не знаю, правда, сколько такая процедура стоит у нас. Посмотрел цены - "Имплантация однокамерного ИВРС (кардиостимулятора, IPG, PM) SSIR - от 33 000 грн" (https://eurecamed.com.ua/ru/price/elektrokardiostimulyatsiya) - для пенсионера совсем немало, всего-то пенсия за полгода. Насколько понимаю, это не все расходы - там ещё диагностика, анализы перед операцией. Так это люди, выехавшие сейчас, беженцы, у которых ни одного дня работы в Германии и работать точно не будут в силу возраста. А шаман может, конечно, шаманить и дальше и нічого не бачити.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 12 бер, 2025 16:06, всього редагувалось 1 раз.
Я не можу пояснити тобі і собі, чому ти не розумієш, що не можна залишати дітей без нагляду. Тебе і машина на вулиці може збити. Навіть не на смерть. Невже через це вдома має загинути дитина теж ?? Коли ти почнеш розуміти першопричини?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 12 бер, 2025 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Я не можу пояснити тобі і собі, чому ти не розумієш, що не можна залишати дітей без нагляду. Тебе і машина на вулиці може збити. Навіть не на смерть. Невже через це вдома має загинути дитина теж ?? Коли ти почнеш розуміти першопричини?
Плять, який ти дотошний! Ок! Про дитину - забули/викреслили!
Вдома умовний ухилянт на 5хв залишив тата/маму/дружину лежачу!!! Може треба давати якийсь інгалятор щогодини, щоб не задихнулась!!! Чи щось колоти двічі на день....
Тобто, на 5-20хв залишити можна! А на годину - вже зло!
Але давай і далі оправдовуй ПРИМУСОВУ бусифікацію!
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 12 бер, 2025 16:15, всього редагувалось 1 раз.
...я коли тебе читаю , то в мене враження що все твоє життя ти бігав від ворогів . знаєш що таке манія переслідування ? весь час обгладуєш якісь вистави , то 90 загинуло , то хтось на хелікоптері до тебе , то хтось у Гуляй -полі
buratinyo написав:Нашел видео с сенатором США, который задал вопросы помощнику Трампа после встречи Трампа с Зеленским в овальном кабинете. Грамотные вопросы, даже слишком. Настоящий сенатор, с такими американцы не пропадут. Помощник Трампа выглядит очень уныло.
Це відео свідчить тільки про одне - в США ще є демократія. В Україні ніякої демократії нема. Задати в Україні на такому високому рівні питання "Чи є Зеленський агентом Кремля?" нереально (5 аргументів я приведу без проблем). А почути відповідь - це взагалі на рівні фантастики. Навіть на цьому форумі де сидять 3,5 пенсіонери труть коментарі з критикою Зе, то що можна говорити про такий рівень як в цьому відео.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 12 бер, 2025 17:11, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Шось пані Stm не пише Мені тут її не вистачає.
Я тоже скучаю по эмоциональному интеллекту stm Думаю она в Италии сейчас контрагитирует местных трампистов пользу Антикрестового похода на кремль для освобождения Гроба Антихристова https://www.youtube.com/shorts/PShGPtyzy8g
fler написав:Шось пані Stm не пише Мені тут її не вистачає.
Я тоже скучаю по эмоциональному интеллекту stm Думаю она в Италии сейчас контрагитирует местных трампистов пользу Антикрестового похода на кремль для освобождения Гроба Антихристова https://www.youtube.com/shorts/PShGPtyzy8g
Shaman написав:робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив?
Что, у сварщика нет перспектив? Это наверное самая востребованная профессия в мире. Но тяжелая, это да. И еще пойди на него выучись, ну чтоб подпустили к чему то серьезному. Но если выучишься то резюме можно будет писать с ошибками и по диагонали.
ви можете все цитувати? а не якусь дивну частину, а потім нерозумні питання.
всі мають гарні перспективи. але у Німеччині все одно вимагають мову. а без сертифікату - теж беруть, але чомусь на мінімалку, хоч ти й якісний працівник - бо сертифікату немає. німці цим не займаються, а зі східної Європи чи турки - аж бігом.
а у представників робочих спеціальностей з вивченням мови проблеми, багато хто й з рідною має...