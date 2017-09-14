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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13196131971319813199>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:04

  _Mykola_ написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Добавлю. Те, кому 45-50 наработать на хорошую пенсию не успеют. Но даже та, которую получат будет лучше, чем "75 пенсійних долярів" и даже лучше, чем 150. А если вдруг даже будет хуже, то получат социал, который тоже лучше нашей пенсии.

а чого ж ти тут сидиш? чого інші тут сидять? бо не бачу навали пенсіонерів в Європах.


чи ЛАД ти з принципу будеш заперечувати все, що я сказав? :lol:

Дивно ж і чому всі сидять... :lol:
Прямо по методичці від Подоляка "...вільна відкрита країна, з відкритими кордонами..." (с) :mrgreen:

А что можно ожидать от инструктора райкома партии по идеологии. :lol:
Знакомая женщина (67 лет) с внуком (14 лет) получает сейчас в Германии 1000 евро + оплата квартиры (квартира, конечно, небольшая, т.к. есть ограничение по сумме, но тем не менее). Наверняка чувствует себя лучше, чем было бы здесь на учительскую пенсию около 5000 или даже проиндексированную с 1 марта где-то до 5500 грн.
Знаю ещё одну семейную пару примерно моего возраста, которые выехали в Германию ради лечения - там бесплатно, а здесь у них денег бы не хватило.
Бывшая сокурсница, тоже в Германии, плохо с сердцем - бесплатно поставили кардиостимулятор. Не знаю, правда, сколько такая процедура стоит у нас. Посмотрел цены - "Имплантация однокамерного ИВРС (кардиостимулятора, IPG, PM) SSIR - от 33 000 грн" (https://eurecamed.com.ua/ru/price/elektrokardiostimulyatsiya) - для пенсионера совсем немало, всего-то пенсия за полгода. Насколько понимаю, это не все расходы - там ещё диагностика, анализы перед операцией.
Так это люди, выехавшие сейчас, беженцы, у которых ни одного дня работы в Германии и работать точно не будут в силу возраста.
А шаман может, конечно, шаманить и дальше и нічого не бачити. :mrgreen:
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 12 бер, 2025 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:04

Успіх

Але от вдома реально залишив дитину,


Я не можу пояснити тобі і собі, чому ти не розумієш, що не можна залишати дітей без нагляду. Тебе і машина на вулиці може збити. Навіть не на смерть. Невже через це вдома має загинути дитина теж ?? Коли ти почнеш розуміти першопричини?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 12 бер, 2025 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:05

Жити - дорого!))

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Кримінальна відповідальність для ТЦК та ВЛК: парламент підтримав законопроєкт

Вангую - що тоді ціни на "послуги" ТЦК і ВЛК зростуть на х2 :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:11

  Hotab написав:Успіх

Але от вдома реально залишив дитину,


Я не можу пояснити тобі і собі, чому ти не розумієш, що не можна залишати дітей без нагляду. Тебе і машина на вулиці може збити. Навіть не на смерть. Невже через це вдома має загинути дитина теж ?? Коли ти почнеш розуміти першопричини?
Плять, який ти дотошний!
Ок!
Про дитину - забули/викреслили!

Вдома умовний ухилянт на 5хв залишив тата/маму/дружину лежачу!!!
Може треба давати якийсь інгалятор щогодини, щоб не задихнулась!!!
Чи щось колоти двічі на день....

Тобто, на 5-20хв залишити можна!
А на годину - вже зло!


Але давай і далі оправдовуй ПРИМУСОВУ бусифікацію!
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 12 бер, 2025 16:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:14

барабашов

...я коли тебе читаю , то в мене враження що все твоє життя ти бігав від ворогів .
знаєш що таке манія переслідування ?
весь час обгладуєш якісь вистави , то 90 загинуло , то хтось на хелікоптері до тебе , то хтось у Гуляй -полі
холява
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:39

Успіх

Але давай і далі оправдовуй ПРИМУСОВУ


Навіщо?
Тобі безкоштовно лікують правовий нігілізм, ти ще і ображаєшся.
Дивись, про СЗЧ вчора дізнався, сьогодні про залишення дітей. Хай хоч пізно , ніж ніколи
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 16:49

  buratinyo написав:Нашел видео с сенатором США, который задал вопросы помощнику Трампа после встречи Трампа с Зеленским в овальном кабинете. Грамотные вопросы, даже слишком. Настоящий сенатор, с такими американцы не пропадут. Помощник Трампа выглядит очень уныло.


Це відео свідчить тільки про одне - в США ще є демократія.
В Україні ніякої демократії нема.
Задати в Україні на такому високому рівні питання "Чи є Зеленський агентом Кремля?" нереально (5 аргументів я приведу без проблем). А почути відповідь - це взагалі на рівні фантастики.
Навіть на цьому форумі де сидять 3,5 пенсіонери труть коментарі з критикою Зе, то що можна говорити про такий рівень як в цьому відео.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Сер 12 бер, 2025 17:11, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 17:01

  fler написав:Шось пані Stm не пише :roll: Мені тут її не вистачає.

Я тоже скучаю по эмоциональному интеллекту stm
Думаю она в Италии сейчас контрагитирует местных трампистов пользу Антикрестового похода на кремль для освобождения Гроба Антихристова
https://www.youtube.com/shorts/PShGPtyzy8g
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 17:06

  fox767676 написав:
  fler написав:Шось пані Stm не пише :roll: Мені тут її не вистачає.

Я тоже скучаю по эмоциональному интеллекту stm
Думаю она в Италии сейчас контрагитирует местных трампистов пользу Антикрестового похода на кремль для освобождения Гроба Антихристова
https://www.youtube.com/shorts/PShGPtyzy8g

або то що філіпінки Ночкіну
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 17:17

  katso написав:
  Shaman написав:робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив?

Что, у сварщика нет перспектив? Это наверное самая востребованная профессия в мире. Но тяжелая, это да. И еще пойди на него выучись, ну чтоб подпустили к чему то серьезному. Но если выучишься то резюме можно будет писать с ошибками и по диагонали.

ви можете все цитувати? а не якусь дивну частину, а потім нерозумні питання.

всі мають гарні перспективи. але у Німеччині все одно вимагають мову. а без сертифікату - теж беруть, але чомусь на мінімалку, хоч ти й якісний працівник - бо сертифікату немає. німці цим не займаються, а зі східної Європи чи турки - аж бігом.

а у представників робочих спеціальностей з вивченням мови проблеми, багато хто й з рідною має...
Shaman
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