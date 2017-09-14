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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13196131971319813199

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 17:25

  BIGor написав:
  Shaman написав:сам де? бо цю бравурні розповіді неодноразово обговорював на гілці Еміграція. а тепер загальні реалії - а не приклади окремих унікумів...

Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...

в Європі потрібна не англійська мова, а мова країни перебування...

Shaman Ви так класно володієте питанням, що підозрюю що не з українського ІР-шника пишете. В Україні всі працювали ТОП-менеджерами і СЕО - а закордоном - тільки розкладати товар в супермаркеті. :D Ваша пропаганда доволі топорна.

щось по суті можеш сказати? чи лише від інших вимагаєш? :D

щоб скласти картину, треба тільки вміти спілкуватися з розумними людьми - зараз багато людей за кордоном.

далеко не все працюють ТОПами. ось ти наприклад не працював й не зможеш. й так, щоб працювати топом за кордоном взагалі потрібно С1. тому так - тут топ, за кордоном - бек-офіс.

й ще раз прочитай уважно - я кажу про ЗАГАЛЬНУ ситуацію, а не про окремі випадки. пропорція топів серед емігрантів така ж, як й загалом в країні.

що в самого з польською, який рівень?
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 18:04

Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 18:08

  Hotab написав:Так а що там по місцевим наркоманам, які кричали, що Путін хоче миру, а це не хоче Зеленський??
В кому зараз затик?

Дивно, що не розповідають про "залізні" копита Трампа, який прогнув Зеленського )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 18:08

  andrijk777 написав:Це відео свідчить тільки про одне - в США ще є демократія.
В Україні ніякої демократії нема.
Задати в Україні на такому високому рівні питання "Чи є Зеленський агентом Кремля?" нереально (5 аргументів я приведу без проблем). А почути відповідь - це взагалі на рівні фантастики.
Навіть на цьому форумі де сидять 3,5 пенсіонери труть коментарі з критикою Зе, то що можна говорити про такий рівень як в цьому відео.

не плутайте критику та накидання лайна. видаляють накидання лайна...
Shaman
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