BIGor написав:Shaman написав:сам де? бо цю бравурні розповіді неодноразово обговорював на гілці Еміграція. а тепер загальні реалії - а не приклади окремих унікумів...
Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...
в Європі потрібна не англійська мова, а мова країни перебування...
Shaman Ви так класно володієте питанням, що підозрюю що не з українського ІР-шника пишете. В Україні всі працювали ТОП-менеджерами і СЕО - а закордоном - тільки розкладати товар в супермаркеті. Ваша пропаганда доволі топорна.
щось по суті можеш сказати? чи лише від інших вимагаєш?
щоб скласти картину, треба тільки вміти спілкуватися з розумними людьми - зараз багато людей за кордоном.
далеко не все працюють ТОПами. ось ти наприклад не працював й не зможеш. й так, щоб працювати топом за кордоном взагалі потрібно С1. тому так - тут топ, за кордоном - бек-офіс.
й ще раз прочитай уважно - я кажу про ЗАГАЛЬНУ ситуацію, а не про окремі випадки. пропорція топів серед емігрантів така ж, як й загалом в країні.
що в самого з польською, який рівень?