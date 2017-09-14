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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13197131981319913200>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 17:25

  BIGor написав:
  Shaman написав:сам де? бо цю бравурні розповіді неодноразово обговорював на гілці Еміграція. а тепер загальні реалії - а не приклади окремих унікумів...

Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...

в Європі потрібна не англійська мова, а мова країни перебування...

Shaman Ви так класно володієте питанням, що підозрюю що не з українського ІР-шника пишете. В Україні всі працювали ТОП-менеджерами і СЕО - а закордоном - тільки розкладати товар в супермаркеті. :D Ваша пропаганда доволі топорна.

щось по суті можеш сказати? чи лише від інших вимагаєш? :D

щоб скласти картину, треба тільки вміти спілкуватися з розумними людьми - зараз багато людей за кордоном.

далеко не все працюють ТОПами. ось ти наприклад не працював й не зможеш. й так, щоб працювати топом за кордоном взагалі потрібно С1. тому так - тут топ, за кордоном - бек-офіс.

й ще раз прочитай уважно - я кажу про ЗАГАЛЬНУ ситуацію, а не про окремі випадки. пропорція топів серед емігрантів така ж, як й загалом в країні.

що в самого з польською, який рівень?
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 18:04

Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 18:08

  Hotab написав:Так а що там по місцевим наркоманам, які кричали, що Путін хоче миру, а це не хоче Зеленський??
В кому зараз затик?

Дивно, що не розповідають про "залізні" копита Трампа, який прогнув Зеленського )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 18:08

  andrijk777 написав:Це відео свідчить тільки про одне - в США ще є демократія.
В Україні ніякої демократії нема.
Задати в Україні на такому високому рівні питання "Чи є Зеленський агентом Кремля?" нереально (5 аргументів я приведу без проблем). А почути відповідь - це взагалі на рівні фантастики.
Навіть на цьому форумі де сидять 3,5 пенсіонери труть коментарі з критикою Зе, то що можна говорити про такий рівень як в цьому відео.

не плутайте критику та накидання лайна. видаляють накидання лайна...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 19:02

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:сам де? бо цю бравурні розповіді неодноразово обговорював на гілці Еміграція. а тепер загальні реалії - а не приклади окремих унікумів...

Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...

в Європі потрібна не англійська мова, а мова країни перебування...

Shaman Ви так класно володієте питанням, що підозрюю що не з українського ІР-шника пишете. В Україні всі працювали ТОП-менеджерами і СЕО - а закордоном - тільки розкладати товар в супермаркеті. :D Ваша пропаганда доволі топорна.

щось по суті можеш сказати? чи лише від інших вимагаєш? :D

щоб скласти картину, треба тільки вміти спілкуватися з розумними людьми - зараз багато людей за кордоном.

далеко не все працюють ТОПами. ось ти наприклад не працював й не зможеш. й так, щоб працювати топом за кордоном взагалі потрібно С1. тому так - тут топ, за кордоном - бек-офіс.

й ще раз прочитай уважно - я кажу про ЗАГАЛЬНУ ситуацію, а не про окремі випадки. пропорція топів серед емігрантів така ж, як й загалом в країні.

що в самого з польською, який рівень?

Так що, всезнайко великий Наполеон, сидиш все-таки закордоном :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 19:13

  Успіх написав:До речі - досить актуальна тема піднята.

Бо може і якийсь молодий тато вискочити з квартири купити хліба, тим часом в дома залишити двох -річного малюка, який спить...
оце вже дійсно перебор , а якщо малюк 4-х річний прокинувся , а нікого нема поряд ? ви себе на місці такого 4-х річного малюка уявляли ? :oops:
  flyman написав:Запевняю, коли ці дві людини будуть знати що у кожного може бути вогнепальна зброя, вони не будуть гучно спілкуватись...
о це дійсно так культура спілкування зросте
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 19:16

  andrijk777 написав:Це відео свідчить тільки про одне - в США ще є демократія.
В Україні ніякої демократії нема.
Задати в Україні на такому високому рівні питання "Чи є Зеленський агентом Кремля?" нереально


Во,во,и я про то толкую.
Демократия - это в первую очередь свобода слова и убеждений.А не затыкание рот своим "не на часи"- все на часи. Я вам больше скажу-задать тот вопрос,что вы озвучили нельзя вообще ни на каком уровне,даже близкие знакомые при таком вопросе начинают ерзать и боязливо оглядываться.
И только Трамп вернул в нашу страну хотя бы кусочек демократии,когда стало возможным хоть за переговоры говорить, а не волать как мешком пришибленный про кордоны.
Надеюсь,он продолжит насаждать оную и кнутом и пряником :mrgreen:
Дай бог ему здоровья и долгих лет жизни, и сил искоренять все авторитарные режимы по всему миру.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 19:24

  АндрейМ написав:
  freeze написав:А каким моим-своим? Тем кто предал и сбежал?

Вы миллионы граждан Украины в предатели запишите? Украина должна всех этих людей навсегда потерять? Молодежь нам не нужна?


саме молодь нам дуже потрібна, вночі сьогодні волонтери евакуювали декілька людей з Херсонської області (в тому числі три школяра (всі учні моєї сестри)

відео в тік ток
@andryboxer

https://www.tiktok.com/@andryboxer/vide ... 8613856518

людей евакуювали з села мого батька, вже писав(що 5/03/25 сестра померла), дивіться на відео, що сталося з каретою швидкої

https://www.tiktok.com/@andryboxer/vide ... 6448014598
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 19:34

  pesikot написав:
  Hotab написав:Так а що там по місцевим наркоманам, які кричали, що Путін хоче миру, а це не хоче Зеленський??
В кому зараз затик?

Дивно, що не розповідають про "залізні" копита Трампа, який прогнув Зеленського )



вчора ввечері балістикою по Одеському порту, 4 моряка загинули, путін прагне миру, це точно

рф запустила в одеський порт ракету Іскандер-М із касетною бойовою частиною.

На судні під прапором Барбадосу, яке прибуло з Алжиру і завантажувало 30 тисяч тонн пшениці, виникла пожежа. На борту перебувало 12 членів екіпажу.

Загинуло чотири людини, повідомили в Адміністрації морських портів України.

«За попередньою інформацією, загинули чотири члени екіпажу судна MJ Pinar, ще один моряк отримав поранення. Також постраждав співробітник лоцманської компанії, який перебував на борту.

Внаслідок ворожої ракетної атаки з боку рф зафіксовано численні пошкодження інфраструктури на території Одеського морського порту», — йдеться в повідомленні.

На місці події працюють екстрені служби. Оцінюються масштаби руйнувань та уточнюється інформація про постраждалих.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 19:48

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:
  Faceless написав:От тільки давайте без "максимум". В мої 25 в мене дохід був більше 500 баксів наприклад. Крім того, якщо мова про такі періоди часу, то суми в гривнях рахувати абсурдно, 10 років тому гривня була майже втричі дорожче
А давайте про середньостатистичні значення а не виключення з правил під які потрапляє максимум 1-5% населення.
Дайте відповідь самому собі
яка кількість працівників мала
а - у 25 років - більше 40 000 грн/місяць офіційного доходу
б - у 40 років - більше 75 000 грн/місяць офіційного доходу

Дали?
Тоді дайте другу відповідь
Чи вважаєте Ви вірним заради того щоб 1-5% загинувших отримали більше 15 млн - позбавити 95-99% загинувших - як мінімум половини від 15 млн

Яка справедлива компенсація буде сім'ї знайомого бусифікованого ІТ сіньора? І це реальна людина, і сім'я... чи тут застосовуємо принцип "лєс рубять - щепки летят"? :evil:
Я хіба проти ?
1 Давайте для кожного ЗАКОНОДАВЧО приймемо закон який повністю буде всіх влаштовувати...
2 Після того як 1 млн законів опише все і вся - почнемо думати хто з нас йолоп
3 Абсолютної справедливості-не існує
4 Не можна весь заробіток людини на протязі 1-30 років вважати таким що накопичився. по тій простій причині що людині для праці треба нести затрати.
Тому
а - Сімя НІКОЛИ не отримувала від мужика 100% того що він заробив, бо мужик і сам хотів щось на себе витрачати (інакше б помер)
б - якщо сімя отримувала на власні потреби 30% від доходу мужика - то це вже вау.. як правило отримувала менше.
budivelnik
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