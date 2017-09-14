Shaman написав:сам де? бо цю бравурні розповіді неодноразово обговорював на гілці Еміграція. а тепер загальні реалії - а не приклади окремих унікумів...
Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...
в Європі потрібна не англійська мова, а мова країни перебування...
Shaman Ви так класно володієте питанням, що підозрюю що не з українського ІР-шника пишете. В Україні всі працювали ТОП-менеджерами і СЕО - а закордоном - тільки розкладати товар в супермаркеті. Ваша пропаганда доволі топорна.
щось по суті можеш сказати? чи лише від інших вимагаєш?
щоб скласти картину, треба тільки вміти спілкуватися з розумними людьми - зараз багато людей за кордоном.
далеко не все працюють ТОПами. ось ти наприклад не працював й не зможеш. й так, щоб працювати топом за кордоном взагалі потрібно С1. тому так - тут топ, за кордоном - бек-офіс.
й ще раз прочитай уважно - я кажу про ЗАГАЛЬНУ ситуацію, а не про окремі випадки. пропорція топів серед емігрантів така ж, як й загалом в країні.
andrijk777 написав:Це відео свідчить тільки про одне - в США ще є демократія. В Україні ніякої демократії нема. Задати в Україні на такому високому рівні питання "Чи є Зеленський агентом Кремля?" нереально (5 аргументів я приведу без проблем). А почути відповідь - це взагалі на рівні фантастики. Навіть на цьому форумі де сидять 3,5 пенсіонери труть коментарі з критикою Зе, то що можна говорити про такий рівень як в цьому відео.
не плутайте критику та накидання лайна. видаляють накидання лайна...
Shaman написав:сам де? бо цю бравурні розповіді неодноразово обговорював на гілці Еміграція. а тепер загальні реалії - а не приклади окремих унікумів...
Німеччина - пройшло три роки. оцінки умовні, але виправте, якщо хтось володіє цифрами. так от В2 - 10%, В1 - умовно ще 40%. 50% В1 не подужали. робота в офісі - потрібна В2 (для навчання теж), робота електрик, зварювальник та таке інше - В1. й багато в людей перспектив? розкладати товар в супермаркетах за мінімалку? є така фіча - якщо хтось починав зарано працювати (на мінімалку), то виявляв, що допомога суттєво зменшується. загалом, на мінімалці добре жити не будеш. а якщо не будеш працювати - то просто допомогу заберуть. тому потроху народ готується...
в Європі потрібна не англійська мова, а мова країни перебування...
Shaman Ви так класно володієте питанням, що підозрюю що не з українського ІР-шника пишете. В Україні всі працювали ТОП-менеджерами і СЕО - а закордоном - тільки розкладати товар в супермаркеті. Ваша пропаганда доволі топорна.
щось по суті можеш сказати? чи лише від інших вимагаєш?
щоб скласти картину, треба тільки вміти спілкуватися з розумними людьми - зараз багато людей за кордоном.
далеко не все працюють ТОПами. ось ти наприклад не працював й не зможеш. й так, щоб працювати топом за кордоном взагалі потрібно С1. тому так - тут топ, за кордоном - бек-офіс.
й ще раз прочитай уважно - я кажу про ЗАГАЛЬНУ ситуацію, а не про окремі випадки. пропорція топів серед емігрантів така ж, як й загалом в країні.
що в самого з польською, який рівень?
Так що, всезнайко великий Наполеон, сидиш все-таки закордоном
andrijk777 написав:Це відео свідчить тільки про одне - в США ще є демократія. В Україні ніякої демократії нема. Задати в Україні на такому високому рівні питання "Чи є Зеленський агентом Кремля?" нереально
Во,во,и я про то толкую. Демократия - это в первую очередь свобода слова и убеждений.А не затыкание рот своим "не на часи"- все на часи. Я вам больше скажу-задать тот вопрос,что вы озвучили нельзя вообще ни на каком уровне,даже близкие знакомые при таком вопросе начинают ерзать и боязливо оглядываться. И только Трамп вернул в нашу страну хотя бы кусочек демократии,когда стало возможным хоть за переговоры говорить, а не волать как мешком пришибленный про кордоны. Надеюсь,он продолжит насаждать оную и кнутом и пряником Дай бог ему здоровья и долгих лет жизни, и сил искоренять все авторитарные режимы по всему миру.
Faceless написав:От тільки давайте без "максимум". В мої 25 в мене дохід був більше 500 баксів наприклад. Крім того, якщо мова про такі періоди часу, то суми в гривнях рахувати абсурдно, 10 років тому гривня була майже втричі дорожче
А давайте про середньостатистичні значення а не виключення з правил під які потрапляє максимум 1-5% населення. Дайте відповідь самому собі яка кількість працівників мала а - у 25 років - більше 40 000 грн/місяць офіційного доходу б - у 40 років - більше 75 000 грн/місяць офіційного доходу
Дали? Тоді дайте другу відповідь Чи вважаєте Ви вірним заради того щоб 1-5% загинувших отримали більше 15 млн - позбавити 95-99% загинувших - як мінімум половини від 15 млн
Яка справедлива компенсація буде сім'ї знайомого бусифікованого ІТ сіньора? І це реальна людина, і сім'я... чи тут застосовуємо принцип "лєс рубять - щепки летят"?
Я хіба проти ? 1 Давайте для кожного ЗАКОНОДАВЧО приймемо закон який повністю буде всіх влаштовувати... 2 Після того як 1 млн законів опише все і вся - почнемо думати хто з нас йолоп 3 Абсолютної справедливості-не існує 4 Не можна весь заробіток людини на протязі 1-30 років вважати таким що накопичився. по тій простій причині що людині для праці треба нести затрати. Тому а - Сімя НІКОЛИ не отримувала від мужика 100% того що він заробив, бо мужик і сам хотів щось на себе витрачати (інакше б помер) б - якщо сімя отримувала на власні потреби 30% від доходу мужика - то це вже вау.. як правило отримувала менше.