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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 бер, 2025 19:52
_Mykola_ написав: freeze написав: Water написав:
Там жеш fler
сказала шо завезуть 2 лімони нових українців з Бангладеш та Гази.
Їх зразу на військовий облік поставлять, чи спершу полігон-присяга?
Скорее задумка такая, заменить разных забронированных бангладешцами, и высвобожденных забронированных двинуть на фронт.
З ОП, чиновниками категорії А та Б, вчителями, викладачами, прокуратурою, поліцією та СБУ цей фокус не пройде, а це значна частина броньовиків...
Тут надо Илона Маска прикомандировать в Украину на пару месяцев, чтобы он возглавил офис нетривиальных решений. Перечесленные категории сократить вдвое, с учителями тоже можно поработать, условные учителя труда и на фиг на период войны не нужны, а на передовой в ремвзводе самое то. Мужчины-учителя физкультуры, кому легко, можно тоже отправить, то в принципе готовая пехота.
Тут по соцсетям несется злоба на полицию, которая зажралась и бусифицирует невинных граждан. Согласен, можно всех полицейских отправить на передовую, вместо них ребята из Газы, Хамасовцы, по моему идеально справятся с бусификацией и борьбой с наркотиками.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 20:02
Успіх написав:
Вдома умовний ухилянт на 5хв залишив тата/маму/дружину лежачу!!!
Може треба давати якийсь інгалятор щогодини, щоб не задихнулась!!!
Чи щось колоти двічі на день....
Тобто, на 5-20хв залишити можна!
А на годину - вже зло!
Але давай і далі оправдовуй ПРИМУСОВУ бусифікацію!
Коли ти був в ЗСУ, то писав, що "ухилянтів" треба щиміти, позбавляти майна, блокувати рахунки, щоб примусити "ухилянтів" піти в ЗСУ
Зараз, коли ти в СЗЧ, ти вже проти примусу
Як, так ? )
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Додано: Сер 12 бер, 2025 20:04
Успіх написав:
Моя знайома пішла працювати в "м'ясний" магазин продавати м'ясо. Так от, працює чи 2 дня через два, чи щось типу того(але точно НЕ 7днів на тиждень) - і має 20Кгрн/міс.
А чому? Тому-що те шо в нас на базарі називають м'ясом, "там" це все корми для тварин. Знайомий зі Львова якраз займався цією "темою", казав шо прибуток не гірший як за "пальонку". Все їхало фурами, звісно на базарі, звісно все свіженьке.
Якраз у 2014 якимось чином у власної матері знайшов "коріння" в Словакії, продовжував займатись улюбленою справою, купив землю, побудував будинок, а з лютого 2022 боїться через кордон сунутись з паспортом ЄС, працює водієм в Італії, скаржиться шо дохід не той.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 20:05
Успіх написав:
Тут от не можуть нормально поштрафувати всіх ухилянтів, а ви хочете, щоб нерухомість бігунців арештовували?
Это по суду долго. А Зеленский изобрел идеальный механизм - санкции РНБО. Вечерком собрались, кофеек с коньячком попили, проголосовали впятером, утром разослали решение. Я думаю, в Украине умные люди как верифицировать или ты в Украине, или бегунок не так сложно.
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