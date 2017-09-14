Додано: Сер 12 бер, 2025 20:31

pesikot написав: Успіх написав: Вдома умовний ухилянт на 5хв залишив тата/маму/дружину лежачу!!!

Може треба давати якийсь інгалятор щогодини, щоб не задихнулась!!!

Чи щось колоти двічі на день....



Тобто, на 5-20хв залишити можна!

А на годину - вже зло!



Але давай і далі оправдовуй ПРИМУСОВУ бусифікацію! Вдома умовний ухилянт на 5хв залишив тата/маму/дружину лежачу!!!Може треба давати якийсь інгалятор щогодини, щоб не задихнулась!!!Чи щось колоти двічі на день....Тобто, на 5-20хв залишити можна!А на годину - вже зло!Але давай і далі оправдовуй ПРИМУСОВУ бусифікацію!

Коли ти був в ЗСУ, то писав, що "ухилянтів" треба щиміти, позбавляти майна, блокувати рахунки, щоб примусити "ухилянтів" піти в ЗСУ



Зараз, коли ти в СЗЧ, ти вже проти примусу



Як, так ? ) Коли ти був в ЗСУ, то писав, що "ухилянтів" треба щиміти, позбавляти майна, блокувати рахунки, щоб примусити "ухилянтів" піти в ЗСУЗараз, коли ти в СЗЧ, ти вже проти примусуЯк, так ? )

Ще раз для пісікота))1. Не плутай сзч і догляд за кицею!2. Так, я казав, що треба ухилянтів шрафувати і позбавляти майна!І то всіх підряд! А не вибіркових роботяг на вулицях скручувати в бусіки!Але це було в контексті чого?Так, щоб проводити нормально демобілізації і давати людям ЧІТКІ ТЕРМІНИ!Тобто, або ти йдеш на фронт на ЧІТКИЙ термін (1рік), або відкупляйся ОФІЦІЙНО штрафами!А якщо ти просто уїпав з країни - то запрошення повернутись протягом 30днів, при НЕ виконанні якого - кофіскація майна/нерухомості на користь ЗСУ!А не вибірково - одному конфіскація, а умовному Потапу - нікуя!А оце виловлювання край-невмотивованих - накуя?Щоб НЕ офіційно з них рубати бабло?Ні, якщо б це допомогло запустити демобілізацію тих, хто вже 1рік + на фронті - то ще можна було б закрити очі на бусифікацію!Але ж про демобілізацію вже, навіть, і не згадують - а бусифікація триває вже скільки 1,5-2роки?Сенс?Рубати з них бабло "для себе, а не для ЗСУ?"Що за нах?