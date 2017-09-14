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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 бер, 2025 19:52
_Mykola_ написав: freeze написав: Water написав:
Там жеш fler
сказала шо завезуть 2 лімони нових українців з Бангладеш та Гази.
Їх зразу на військовий облік поставлять, чи спершу полігон-присяга?
Скорее задумка такая, заменить разных забронированных бангладешцами, и высвобожденных забронированных двинуть на фронт.
З ОП, чиновниками категорії А та Б, вчителями, викладачами, прокуратурою, поліцією та СБУ цей фокус не пройде, а це значна частина броньовиків...
Тут надо Илона Маска прикомандировать в Украину на пару месяцев, чтобы он возглавил офис нетривиальных решений. Перечесленные категории сократить вдвое, с учителями тоже можно поработать, условные учителя труда и на фиг на период войны не нужны, а на передовой в ремвзводе самое то. Мужчины-учителя физкультуры, кому легко, можно тоже отправить, то в принципе готовая пехота.
Тут по соцсетям несется злоба на полицию, которая зажралась и бусифицирует невинных граждан. Согласен, можно всех полицейских отправить на передовую, вместо них ребята из Газы, Хамасовцы, по моему идеально справятся с бусификацией и борьбой с наркотиками.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 20:02
Успіх написав:
Вдома умовний ухилянт на 5хв залишив тата/маму/дружину лежачу!!!
Може треба давати якийсь інгалятор щогодини, щоб не задихнулась!!!
Чи щось колоти двічі на день....
Тобто, на 5-20хв залишити можна!
А на годину - вже зло!
Але давай і далі оправдовуй ПРИМУСОВУ бусифікацію!
Коли ти був в ЗСУ, то писав, що "ухилянтів" треба щиміти, позбавляти майна, блокувати рахунки, щоб примусити "ухилянтів" піти в ЗСУ
Зараз, коли ти в СЗЧ, ти вже проти примусу
Як, так ? )
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Додано: Сер 12 бер, 2025 20:04
Успіх написав:
Моя знайома пішла працювати в "м'ясний" магазин продавати м'ясо. Так от, працює чи 2 дня через два, чи щось типу того(але точно НЕ 7днів на тиждень) - і має 20Кгрн/міс.
А чому? Тому-що те шо в нас на базарі називають м'ясом, "там" це все корми для тварин. Знайомий зі Львова якраз займався цією "темою", казав шо прибуток не гірший як за "пальонку". Все їхало фурами, звісно на базарі, звісно все свіженьке.
Якраз у 2014 якимось чином у власної матері знайшов "коріння" в Словакії, продовжував займатись улюбленою справою, купив землю, побудував будинок, а з лютого 2022 боїться через кордон сунутись з паспортом ЄС, працює водієм в Італії, скаржиться шо дохід не той.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 20:05
Успіх написав:
Тут от не можуть нормально поштрафувати всіх ухилянтів, а ви хочете, щоб нерухомість бігунців арештовували?
Это по суду долго. А Зеленский изобрел идеальный механизм - санкции РНБО. Вечерком собрались, кофеек с коньячком попили, проголосовали впятером, утром разослали решение. Я думаю, в Украине умные люди и как верифицировать или ты в Украине, или бегунок не так сложно.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 20:23
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
А так зачем вообще жить?
у меня есть 24/7 ощущение смысла и ценности жизни. Долго объяснять да и оно вам не нужно. У каждого своё и мои смыслы могут для другого оказаться пустым звуком.
Чтобы не забивать ценные ощущения выкинул большинство стимуляторов. Не гоняюсь за деньгами, брендами, количеством квартир, мне не нужна работа с чутким руководством. Это все отвлекает от главного.
Без шуток, попробуйте мухоморы, у нас многие заказывали добавки с мухоморами.
Я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже
сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и
триллионах таких же планет, как эта Земля, мне этот мир абсолютно
понятен, и я здесь ищу только одного - покоя, умиротворения и
вот этой гармонии, от слияния с бесконечно вечным, от созерцания
великого фрактального подобия и от вот этого замечательного всеединства
существа, бесконечно вечного, куда ни посмотри, хоть вглубь - бесконечно
малое, хоть ввысь - бесконечное большое? А мне опять со
своим вот этим, иди суетись дальше, это твоё распределение, это
твой путь и твой горизонт познания и ощущения твоей природы.
Я на этой Земле уже как будто почти пять миллиардов лет живу и знаю её вдоль и поперёк, мне не важно ни твои тачки, ни твои яхты, на твои квартиры, там, ни твоё благо. Я был на этой планете бесконечным множеством. Где-то я был больше
подобен растению, где-то я больше был подобен птице, там, червю, где-то
был просто сгусток камня, это всё есть душа? Она имеет грани
подобия совершенно многообразные, бесконечное множество.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 20:25
yama написав: Успіх написав:
До речі - досить актуальна тема піднята.
Бо може і якийсь молодий тато вискочити з квартири купити хліба, тим часом в дома залишити двох -річного малюка, який спить...
оце вже дійсно перебор , а якщо малюк 4-х річний прокинувся , а нікого нема поряд ? ви себе на місці такого 4-х річного малюка уявляли ?
flyman написав:
Запевняю, коли ці дві людини будуть знати що у кожного може бути вогнепальна зброя, вони не будуть гучно спілкуватись...
о це дійсно так культура спілкування зросте
в мої часи дитинства це не було страшною глобальною проблемою, це тепер "кококо, ювенальна юстиція, кококо, дитине проснеться, кококо"
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Додано: Сер 12 бер, 2025 20:31
pesikot написав: Успіх написав:
Вдома умовний ухилянт на 5хв залишив тата/маму/дружину лежачу!!!
Може треба давати якийсь інгалятор щогодини, щоб не задихнулась!!!
Чи щось колоти двічі на день....
Тобто, на 5-20хв залишити можна!
А на годину - вже зло!
Але давай і далі оправдовуй ПРИМУСОВУ бусифікацію!
Коли ти був в ЗСУ, то писав, що "ухилянтів" треба щиміти, позбавляти майна, блокувати рахунки, щоб примусити "ухилянтів" піти в ЗСУ
Зараз, коли ти в СЗЧ, ти вже проти примусу
Як, так ? )
Ще раз для пісікота))
1. Не плутай сзч і догляд за кицею!
2. Так, я казав, що треба ухилянтів шрафувати і позбавляти майна!
І то всіх підряд! А не вибіркових роботяг на вулицях скручувати в бусіки!
Але це було в контексті чого?
Так, щоб проводити нормально демобілізації і давати людям ЧІТКІ ТЕРМІНИ!
Тобто, або ти йдеш на фронт на ЧІТКИЙ термін (1рік), або відкупляйся ОФІЦІЙНО штрафами!
А якщо ти просто уїпав з країни - то запрошення повернутись протягом 30днів, при НЕ виконанні якого - кофіскація майна/нерухомості на користь ЗСУ!
І ключове має бути - "як всім, то всім!"
©
А не вибірково - одному конфіскація, а умовному Потапу - нікуя!
А оце виловлювання край-невмотивованих - накуя?
Щоб НЕ офіційно з них рубати бабло?
Ні, якщо б це допомогло запустити демобілізацію тих, хто вже 1рік + на фронті - то ще можна було б закрити очі на бусифікацію!
Але ж про демобілізацію вже, навіть, і не згадують - а бусифікація триває вже скільки 1,5-2роки?
Сенс?
Рубати з них бабло "для себе, а не для ЗСУ?"
Що за нах?
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в Сер 12 бер, 2025 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 20:32
freeze написав: Успіх написав:
Тут от не можуть нормально поштрафувати всіх ухилянтів, а ви хочете, щоб нерухомість бігунців арештовували?
Это по суду долго. А Зеленский изобрел идеальный механизм - санкции РНБО. Вечерком собрались, кофеек с коньячком попили, проголосовали впятером, утром разослали решение. Я думаю, в Украине умные люди и как верифицировать или ты в Украине, или бегунок не так сложно.
якому успіху ціле РНБО буде вводити санкції, не забагато честі?
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 12 бер, 2025 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 20:33
Hotab написав:
Було підвищення. Цифру по «солдату» не знаю, гола може 30. Ну ще 30 теж мабуть як мінімум першій лінії (у випадку миру) залишать. Ну за 60 сидіти і не воювати, то може і будуть бажаючі.
Солдат 20500 грн, если оставят тридцатку на линии ЛБЗ, будет 50К.
Туда-сюда, не фонтан, если спать в блиндаже и в грязи без семьи, но возможно.
Хуже для более квалифицированного персонала.
Например, комбриг, 54+30 = 84К. Это типа директор большой фабрики, с огромным количеством сложного персонала, да и на линии ЛБЗ, да и в распоряжении техники на сотни миллионов гривен, плюс сами знаете в армии день без ЧП - это один день 29 февраля. Кто-то самоубился, кто-то убежал, кто-то передознул и сжег последний 31-й Абрамс, всех накормить, одеть, какие-то генералы приезжают действуют на нервную систему. И всё это за 84К.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 20:37
freeze написав: Hotab написав:
Було підвищення. Цифру по «солдату» не знаю, гола може 30. Ну ще 30 теж мабуть як мінімум першій лінії (у випадку миру) залишать. Ну за 60 сидіти і не воювати, то може і будуть бажаючі.
Солдат 20500 грн, если оставят тридцатку на линии ЛБЗ, будет 50К.
Туда-сюда, не фонтан, если спать в блиндаже и в грязи без семьи, но возможно.
Хуже для более квалифицированного персонала.
Например, комбриг, 54+30 = 84К. Это типа директор большой фабрики, с огромным количеством сложного персонала, да и на линии ЛБЗ, да и в распоряжении техники на сотни миллионов гривен, плюс сами знаете в армии день без ЧП - это один день 29 февраля. Кто-то самоубился, кто-то убежал, кто-то передознул и сжег последний 31-й Абрамс, всех накормить, одеть, какие-то генералы приезжают действуют на нервную систему. И всё это за 84К.
чому комбрігу не піти рядовим, дадуть кулібіну лопату і більш ні за що не відповідаєш, зато годують, вдягають, общім заботяцця
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