freeze написав:А каким моим-своим? Тем кто предал и сбежал?
Вы миллионы граждан Украины в предатели запишите? Украина должна всех этих людей навсегда потерять? Молодежь нам не нужна?
Уже записал, очень скверный характер, ничего не могу с собой поделать. 18-25 забугорщиков можно освободить от налоговых компенсаций государству, с учетом того, что принят закон о прохождении базовой военной подготовке в возрасте до 25 лет. Вроде всего три месяца на полигоне. Зато после 25 ты уже готовый боец, нормальный ВОС. Welcome.
Бачте, ви були в управлінні бата, і розумієте невдячну собачу роботу комбрига. А поки ви лікувались, тут стільки було про «комбрижку»)) «Успіхи» з точкою сидіння «дно» розказували, як вони працюють, а комбатам і комбригам вершки, ордена і гроші. Один спеціаліст (здається по макакам) навіть на ртоного казав, що він до ЛБЗ не наблизиться ніколи . «Тилова криса». Точно що т.з. визначається точкою сидіння))
чому комбрігу не піти рядовим, дадуть кулібіну лопату і більш ні за що не відповідаєш, зато годують, вдягають, общім заботяцця
ветка утонула в бессмысленном восхвалении военных чинов. вам лишь бы на своё командывание молиться какое оно мудрое и правильное, послало людей в курскую область. почему не на сахалин? но где не ковырни там низкая компетентность и такой же IQ. причина всех бед и поражений, а не ухылянты за которыми по 5 бобиков бегает. Никогда не задумывались почему микроскопический Израиль без природных ресурсов и с тлеющим арабо-израильским конфликтом живёт лучше нас? ладно бы хвалились на фоне каких то достижений. Сидим по уши в дерьме зато хвалимся.
Shaman написав:то за православними канонами незалежна держава має права на автокефальну православну церкву.
Что это за каноны? Большинство стран мира не имеет в принципе никаких национальных церквей, да и у православной церкви есть всякие мультипатриархаты - типа Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского, да собственно сам Константинопольский. А что там с Филаретом, который мечтал создать истинно православную независимую церковь? Так загнобили таки дедушку константинопольцы?
freeze написав:Уже записал, очень скверный характер, ничего не могу с собой поделать. 18-25 забугорщиков можно освободить от налоговых компенсаций государству, с учетом того, что принят закон о прохождении базовой военной подготовке в возрасте до 25 лет. Вроде всего три месяца на полигоне. Зато после 25 ты уже готовый боец, нормальный ВОС. Welcome.
У нас вже перемога, коли переможців не судять? Мільйон українців туди, мільйон бангладежців сюди, забрать всьо і подєлить. В маскву написати треба, хай з окупованих теріторій українці податок в Україну платять - винні державі.
Востаннє редагувалось d44 в Сер 12 бер, 2025 21:04, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:ветка утонула в бессмысленном восхвалении военных чинов. вам лишь бы на своё командывание молиться какое оно мудрое и правильное,послало людей в курскую область.
сорвав этим презренный договорняк в Катаре про мир по воздуху. Разве оно того не стоило? Мы оттянули ганебний мир почти на год! Утилизировали за это время сотни ракет и тысячи дронов! Москаль слабне,скоро впаде,головне не зупинятись !
Успіх написав:Вдома умовний ухилянт на 5хв залишив тата/маму/дружину лежачу!!! Може треба давати якийсь інгалятор щогодини, щоб не задихнулась!!! Чи щось колоти двічі на день....
Тобто, на 5-20хв залишити можна! А на годину - вже зло!
Але давай і далі оправдовуй ПРИМУСОВУ бусифікацію!
Коли ти був в ЗСУ, то писав, що "ухилянтів" треба щиміти, позбавляти майна, блокувати рахунки, щоб примусити "ухилянтів" піти в ЗСУ
Зараз, коли ти в СЗЧ, ти вже проти примусу
Як, так ? )
Ще раз для пісікота)) 1. Не плутай сзч і догляд за кицею!
2. Так, я казав, що треба ухилянтів шрафувати і позбавляти майна! І то всіх підряд! А не вибіркових роботяг на вулицях скручувати в бусіки! Але це було в контексті чого? Так, щоб проводити нормально демобілізації і давати людям ЧІТКІ ТЕРМІНИ!
Ще раз, для людини з 9-ма клясами освіти )
СЗЧ - це СЗЧ, як це не називай. Тобі Hotab провів майстер-клас юридичної освіти
Далі Які чіткі терміни в умовах війни ?
Твої діди хіба волали про чітки терміни з 1941 року ? Чи твої діди намагались з тобою не спілкуватись, бо у тебе з розумінням були великі проблеми )