RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1319913200132011320213203>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 20:41

  АндрейМ написав:
  freeze написав:А каким моим-своим? Тем кто предал и сбежал?

Вы миллионы граждан Украины в предатели запишите? Украина должна всех этих людей навсегда потерять? Молодежь нам не нужна?

Уже записал, очень скверный характер, ничего не могу с собой поделать.
18-25 забугорщиков можно освободить от налоговых компенсаций государству, с учетом того, что принят закон о прохождении базовой военной подготовке в возрасте до 25 лет. Вроде всего три месяца на полигоне. Зато после 25 ты уже готовый боец, нормальный ВОС.
Welcome.
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19485
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4794 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
 
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 20:45

freeze

И всё это за 84К.


Бачте, ви були в управлінні бата, і розумієте невдячну собачу роботу комбрига.
А поки ви лікувались, тут стільки було про «комбрижку»))
«Успіхи» з точкою сидіння «дно» розказували, як вони працюють, а комбатам і комбригам вершки, ордена і гроші. Один спеціаліст (здається по макакам) навіть на ртоного казав, що він до ЛБЗ не наблизиться ніколи . «Тилова криса».
Точно що т.з. визначається точкою сидіння))

чому комбрігу не піти рядовим, дадуть кулібіну лопату і більш ні за що не відповідаєш, зато годують, вдягають, общім заботяцця

О, ще один недопаяний спеціліст))
Hotab
 
Повідомлень: 14394
З нами з: 15.02.09
Подякував: 382 раз.
Подякували: 2325 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 20:49

ветка утонула в бессмысленном восхвалении военных чинов. вам лишь бы на своё командывание молиться какое оно мудрое и правильное, послало людей в курскую область. почему не на сахалин? но где не ковырни там низкая компетентность и такой же IQ. причина всех бед и поражений, а не ухылянты за которыми по 5 бобиков бегает. Никогда не задумывались почему микроскопический Израиль без природных ресурсов и с тлеющим арабо-израильским конфликтом живёт лучше нас? ладно бы хвалились на фоне каких то достижений. Сидим по уши в дерьме зато хвалимся.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28883
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2430 раз.
Подякували: 3423 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 20:56

  freeze написав: И всё это за 84К.


Ну может подработки у людей еще есть какие :mrgreen:
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 740
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 20:57

Wirująświatła
ветка утонула




Ні в чому, крім твоєї постійної маніпуляції і брехні вона не «утанула»
Думок альтернативних більше ніж.

но где не ковырни там низкая компетентность и такой же IQ.


Просто компетентне і високоайкьюшне підсилення ніяк не сяде на ірпінську електричку і не доїде до фронту. Тому «які є».
Hotab
 
Повідомлень: 14394
З нами з: 15.02.09
Подякував: 382 раз.
Подякували: 2325 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:01

  Shaman написав:то за православними канонами незалежна держава має права на автокефальну православну церкву.

Что это за каноны? Большинство стран мира не имеет в принципе никаких национальных церквей, да и у православной церкви есть всякие мультипатриархаты - типа Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского, да собственно сам Константинопольский.
А что там с Филаретом, который мечтал создать истинно православную независимую церковь? Так загнобили таки дедушку константинопольцы?
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19485
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4794 раз.
Подякували: 7757 раз.
 
Профіль
 
9
23
5
1
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Уже записал, очень скверный характер, ничего не могу с собой поделать.
18-25 забугорщиков можно освободить от налоговых компенсаций государству, с учетом того, что принят закон о прохождении базовой военной подготовке в возрасте до 25 лет. Вроде всего три месяца на полигоне. Зато после 25 ты уже готовый боец, нормальный ВОС.
Welcome.
У нас вже перемога, коли переможців не судять? Мільйон українців туди, мільйон бангладежців сюди, забрать всьо і подєлить. В маскву написати треба, хай з окупованих теріторій українці податок в Україну платять - винні державі.
Востаннє редагувалось d44 в Сер 12 бер, 2025 21:04, всього редагувалось 1 раз.
d44
 
Повідомлень: 670
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:03

  Wirująświatła написав:ветка утонула в бессмысленном восхвалении военных чинов. вам лишь бы на своё командывание молиться какое оно мудрое и правильное,послало людей в курскую область.


сорвав этим презренный договорняк в Катаре про мир по воздуху. Разве оно того не стоило? Мы оттянули ганебний мир почти на год! Утилизировали за это время сотни ракет и тысячи дронов! Москаль слабне,скоро впаде,головне не зупинятись !
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 740
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:04

  Успіх написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:Вдома умовний ухилянт на 5хв залишив тата/маму/дружину лежачу!!!
Може треба давати якийсь інгалятор щогодини, щоб не задихнулась!!!
Чи щось колоти двічі на день....

Тобто, на 5-20хв залишити можна!
А на годину - вже зло!

Але давай і далі оправдовуй ПРИМУСОВУ бусифікацію!

Коли ти був в ЗСУ, то писав, що "ухилянтів" треба щиміти, позбавляти майна, блокувати рахунки, щоб примусити "ухилянтів" піти в ЗСУ

Зараз, коли ти в СЗЧ, ти вже проти примусу

Як, так ? )
Ще раз для пісікота))
1. Не плутай сзч і догляд за кицею! :lol:

2. Так, я казав, що треба ухилянтів шрафувати і позбавляти майна!
І то всіх підряд! А не вибіркових роботяг на вулицях скручувати в бусіки!
Але це було в контексті чого?
Так, щоб проводити нормально демобілізації і давати людям ЧІТКІ ТЕРМІНИ!

Ще раз, для людини з 9-ма клясами освіти )

СЗЧ - це СЗЧ, як це не називай.
Тобі Hotab провів майстер-клас юридичної освіти

Далі
Які чіткі терміни в умовах війни ?

Твої діди хіба волали про чітки терміни з 1941 року ?
Чи твої діди намагались з тобою не спілкуватись, бо у тебе з розумінням були великі проблеми )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10884
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:06

  Успіх написав:
  flyman написав:а якщо там були надухані молоді філіпінки?
То ти б вже давно був би на фронті😁

отак?
https://www.facebook.com/reel/534525632536677
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 38758
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1595 раз.
Подякували: 2807 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 1319913200132011320213203>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dvmorte, Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 89324
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 263800
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 911088
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (2034)
12.03.2025 20:22
Ринок ОВДП (7939)
12.03.2025 18:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.