Додано: Сер 12 бер, 2025 20:49

ветка утонула в бессмысленном восхвалении военных чинов. вам лишь бы на своё командывание молиться какое оно мудрое и правильное, послало людей в курскую область. почему не на сахалин? но где не ковырни там низкая компетентность и такой же IQ. причина всех бед и поражений, а не ухылянты за которыми по 5 бобиков бегает. Никогда не задумывались почему микроскопический Израиль без природных ресурсов и с тлеющим арабо-израильским конфликтом живёт лучше нас? ладно бы хвалились на фоне каких то достижений. Сидим по уши в дерьме зато хвалимся.