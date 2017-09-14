Wirująświatła написав:где не ковырни там низкая компетентность и такой же IQ. причина всех бед и поражений, а не ухылянты за которыми по 5 бобиков бегает. Никогда не задумывались почему микроскопический Израиль без природных ресурсов и с тлеющим арабо-израильским конфликтом живёт лучше нас? ладно бы хвалились на фоне каких то достижений. Сидим по уши в дерьме зато хвалимся.
Да вы зажрались, батенька)) В каком дерьме сидите лично вы? В стране война 11-й год уж как, а вы себе красную рыбку с маслом на хлеб позволяете, как и раньше. Чего же вам неймется?
Slon_Nosov написав:Запевняю, коли ці дві людини будуть знати що у кожного може бути вогнепальна зброя, вони не будуть гучно спілкуватись...
Иллюзия. Сейчас тысячи людей с ПТСР. ПТСР это когда падает планка и нет страха. А есть ли у обидчика или ухилянта оружие это ПТСРщику не интересно. Я бы сам за 2023-2024 год человека три прибил бы не задумываясь, но мудрый комбриг еще в 2023 году издал наказ все движения за пределы зоны боевых действий строго без оружия. Спасибо ему за мудрость.
Hotab написав:Просто компетентне і високоайкьюшне підсилення ніяк не сяде на ірпінську електричку і не доїде до фронту. Тому «які є».
1е правило - не лезь туда где не шаришь. Я и не лезу чтобы не разделять с вами ответственность за... плохой мир.
freeze написав:Я бы сам за 2023-2024 год человека три прибил бы не задумываясь,
стесняюсь спросить за что? 2й вопрос вы их рожали, а может быть они на ваши деньги росли или вы их хотя бы воспитывали в возрасте 0-14? А если кто то из них решит что ваше лицо не правильное, будете друг в друга стрелять?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 12 бер, 2025 21:15, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:А каким моим-своим? Тем кто предал и сбежал?
Вы миллионы граждан Украины в предатели запишите? Украина должна всех этих людей навсегда потерять? Молодежь нам не нужна?
Уже записал, очень скверный характер, ничего не могу с собой поделать.
Не бъдь излишне праведън, и не бъдь много мудр, чтобы не разрушить себя." (Еклезіаст 7:16) не будьте надто справедливим щоб не померти раньше часу) сказав Соломон, а він був мудрим і жінок мав аж 800 штук ). Нічого з того не вийде, більшість українського народу ухилянти. і на виборах перемагає більшість.) Он арестович вже поради роздає https://www.tiktok.com/@kshyrokopoias/v ... 3831219461
Так ти напиши його собі на лобі коли даєш оцінку операціям ЗСУ
контрнаступление успешное? курская операция? мобилизация-бусификация? ясно-понятно. у вас нет такого понятия KPI. Как бы я не работал на своем месте, один за 5 человек, без сна и выходных, у меня язык бы не повернулся себя хватить, если нет результата. В бизнесе работа на процесс никого не интересует. Даже если ты живёшь на работе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 12 бер, 2025 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:но где не ковырни там низкая компетентность и такой же IQ. причина всех бед и поражений, а не ухылянты за которыми по 5 бобиков бегает. Никогда не задумывались почему микроскопический Израиль без природных ресурсов и с тлеющим арабо-израильским конфликтом живёт лучше нас? ладно бы хвалились на фоне каких то достижений.
Низкая компетентность и низкий IQ таких, как ты - причина наших бед
В Израиле, за свои подвалы ты бы заплатил 50% налога каждый месяц, а не 200 гривен Любое новое авто х2-3цены от европейской цены