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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13200132011320213203>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:08

  Wirująświatła написав:где не ковырни там низкая компетентность и такой же IQ. причина всех бед и поражений, а не ухылянты за которыми по 5 бобиков бегает. Никогда не задумывались почему микроскопический Израиль без природных ресурсов и с тлеющим арабо-израильским конфликтом живёт лучше нас? ладно бы хвалились на фоне каких то достижений. Сидим по уши в дерьме зато хвалимся.

Да вы зажрались, батенька)) В каком дерьме сидите лично вы? В стране война 11-й год уж как, а вы себе красную рыбку с маслом на хлеб позволяете, как и раньше. Чего же вам неймется?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:09

  Slon_Nosov написав:Запевняю, коли ці дві людини будуть знати що у кожного може бути вогнепальна зброя, вони не будуть гучно спілкуватись...

Иллюзия. Сейчас тысячи людей с ПТСР. ПТСР это когда падает планка и нет страха. А есть ли у обидчика или ухилянта оружие это ПТСРщику не интересно.
Я бы сам за 2023-2024 год человека три прибил бы не задумываясь, но мудрый комбриг еще в 2023 году издал наказ все движения за пределы зоны боевых действий строго без оружия. Спасибо ему за мудрость.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:10

  Hotab написав:Просто компетентне і високоайкьюшне підсилення ніяк не сяде на ірпінську електричку і не доїде до фронту. Тому «які є».
1е правило - не лезь туда где не шаришь. Я и не лезу чтобы не разделять с вами ответственность за... плохой мир.
  freeze написав:Я бы сам за 2023-2024 год человека три прибил бы не задумываясь,
стесняюсь спросить за что? 2й вопрос вы их рожали, а может быть они на ваши деньги росли или вы их хотя бы воспитывали в возрасте 0-14? А если кто то из них решит что ваше лицо не правильное, будете друг в друга стрелять?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 12 бер, 2025 21:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Так загнобили таки дедушку константинопольцы?

до чого тут константинопольці?
філарет думав, що головою ПЦУ буде самі він,
ви в курсе що йому 96 років? дайте діду спокій на решті
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:15

Wirująświatła
1е правило - не лезь туда где не шаришь. Я


Так ти напиши його собі на лобі коли даєш оцінку операціям ЗСУ
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:16

  Wirująświatła написав:ветка утонула в бессмысленном восхвалении военных чинов

Ну то да, на ветке про войну говорить о компетенциях военных чинов - это фу-фу-фу
С точки зрения Витальки

Другое дело, когда на ветке про войну, где убийства, разрушения, постить видосики с макаками - самое то

Нет никакого дна эмпатии, которое не сможет вниз пробить Виталька
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:17

  freeze написав:
  АндрейМ написав:
  freeze написав:А каким моим-своим? Тем кто предал и сбежал?

Вы миллионы граждан Украины в предатели запишите? Украина должна всех этих людей навсегда потерять? Молодежь нам не нужна?

Уже записал, очень скверный характер, ничего не могу с собой поделать.

:lol: Не бъдь излишне праведън, и не бъдь много мудр, чтобы не разрушить себя." (Еклезіаст 7:16) не будьте надто справедливим щоб не померти раньше часу) сказав Соломон, а він був мудрим і жінок мав аж 800 штук ).
Нічого з того не вийде, більшість українського народу ухилянти. і на виборах перемагає більшість.)
Он арестович вже поради роздає https://www.tiktok.com/@kshyrokopoias/v ... 3831219461
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:18

  Hotab написав:Wirująświatła
1е правило - не лезь туда где не шаришь. Я


Так ти напиши його собі на лобі коли даєш оцінку операціям ЗСУ
контрнаступление успешное? курская операция? мобилизация-бусификация? ясно-понятно. у вас нет такого понятия KPI. Как бы я не работал на своем месте, один за 5 человек, без сна и выходных, у меня язык бы не повернулся себя хватить, если нет результата. В бизнесе работа на процесс никого не интересует. Даже если ты живёшь на работе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 12 бер, 2025 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:23

  Wirująświatła написав:но где не ковырни там низкая компетентность и такой же IQ. причина всех бед и поражений, а не ухылянты за которыми по 5 бобиков бегает. Никогда не задумывались почему микроскопический Израиль без природных ресурсов и с тлеющим арабо-израильским конфликтом живёт лучше нас? ладно бы хвалились на фоне каких то достижений.

Низкая компетентность и низкий IQ таких, как ты - причина наших бед

В Израиле, за свои подвалы ты бы заплатил 50% налога каждый месяц, а не 200 гривен
Любое новое авто х2-3цены от европейской цены

Задумайся над этим, прежде чем трындеть
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:25

  fler написав:В каком дерьме сидите лично вы?
езжу на машине без крыши, ем сыр сплесенью, пью старое вино, даже телефон без кнопок.
Wirująświatła
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  #<1 ... 13200132011320213203>
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