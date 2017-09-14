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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 бер, 2025 21:31
Wirująświatła написав: Hotab написав:Wirująświatła
1е правило - не лезь туда где не шаришь. Я
Так ти напиши його собі на лобі коли даєш оцінку операціям ЗСУ
у вас нет такого понятия KPI.
Виталина, ты понятия зеленого не имеешь про KPI
Ты бросаешься "умными" терминами в надежде на аудиторию уровня Долярчика
С остальными - это не проходит
Кстати
Освобожденные Ирпень и Буча - это какой KPI ?
Возможность твоих поездок в Киев - это какой KPI ?
Чего об этом не пишешь )
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Додано: Сер 12 бер, 2025 21:35
pesikot написав: Wirująświatła написав:
]у вас нет такого понятия KPI.
Виталина, ты понятия зеленого не имеешь про KPI
Ты бросаешься "умными" терминами в надежде на аудиторию уровня Долярчика
С остальными - это не проходит
Кстати
Освобожденные Ирпень и Буча - это какой KPI ?
Возможность твоих поездок в Киев - это какой KPI ?
Чего об этом не пишешь )
Дитинка. І не дорослішає.
Який може бути KPI коли люди гинуть. Чим його міряти? Ти правий, аби ляпнуть модне слівце, пустити в очі пил.
Мені цікаво, оце постійне пускання пилу в очі, «казаться, а не бути» , маніпуляції, брехня, викручування - це з комбінату, чи за 6 років на дивані живучи в інтернеті??
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 12 бер, 2025 21:42, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 21:36
freeze написав:
Сейчас тысячи людей с ПТСР. ПТСР это когда падает планка и нет страха. А есть ли у обидчика или ухилянта оружие это ПТСРщику не интересно.
О,я отлично это понимаю. Потому собираюсь взаимодействовать с ПТРС-щиками с помощью лести, похвалы, восхищения героизмом.Возможно, в случае особых обстоятельств-предложу герою сто грамм за свой счет и сфотографируюсь с ним.
Я думаю это относительно недолго будет- болезнь (ПТСР-ведь болезнь) всегда проходит,тем или иным способом.
Тут лишь бы война закончилась и бабло люди с матрасов достали,а с опасными типами мы с 90-ых язык находим, и даже иногда работу можем им подкинуть
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Додано: Сер 12 бер, 2025 21:38
У Раду внесено законопроєкт про повну заборону використання російської мови в школах, включно з перервами і позаурочний час — Бужанський
ещё надо в ЗСУ язык запретить под страхом расстрела.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 12 бер, 2025 21:49
Wirująświatła написав:
ветка утонула в бессмысленном восхвалении военных чинов. вам лишь бы на своё командывание молиться какое оно мудрое и правильное, послало людей в курскую область.
Комбриги точно не принимают решению аналогичные атаке на Курскую область. Рискну предположить, что военные вообще не имели отношения к этой задумке.
Это чисто политическое решение персонально Зеленского, может Ермак с Подоляком посоветовали, но решение принимал единолично Зеленский. Сырскому этот заведомо проигрышный головняк сто лет не нужен был, как бы я плохо не относился к Сырскому.
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