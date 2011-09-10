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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 132011320213203132041320513206>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:35

  pesikot написав:
  Wirująświatła написав:]у вас нет такого понятия KPI.

Виталина, ты понятия зеленого не имеешь про KPI

Ты бросаешься "умными" терминами в надежде на аудиторию уровня Долярчика
С остальными - это не проходит

Кстати
Освобожденные Ирпень и Буча - это какой KPI ?
Возможность твоих поездок в Киев - это какой KPI ?
Чего об этом не пишешь )


Дитинка. І не дорослішає.
Який може бути KPI коли люди гинуть. Чим його міряти? Ти правий, аби ляпнуть модне слівце, пустити в очі пил.

Мені цікаво, оце постійне пускання пилу в очі, «казаться, а не бути» , маніпуляції, брехня, викручування - це з комбінату, чи за 6 років на дивані живучи в інтернеті??
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 12 бер, 2025 21:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:36

  freeze написав: Сейчас тысячи людей с ПТСР. ПТСР это когда падает планка и нет страха. А есть ли у обидчика или ухилянта оружие это ПТСРщику не интересно.


О,я отлично это понимаю. Потому собираюсь взаимодействовать с ПТРС-щиками с помощью лести, похвалы, восхищения героизмом.Возможно, в случае особых обстоятельств-предложу герою сто грамм за свой счет и сфотографируюсь с ним.
Я думаю это относительно недолго будет- болезнь (ПТСР-ведь болезнь) всегда проходит,тем или иным способом.
Тут лишь бы война закончилась и бабло люди с матрасов достали,а с опасными типами мы с 90-ых язык находим, и даже иногда работу можем им подкинуть :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:38

У Раду внесено законопроєкт про повну заборону використання російської мови в школах, включно з перервами і позаурочний час — Бужанський
ещё надо в ЗСУ язык запретить под страхом расстрела.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:49

  Wirująświatła написав:ветка утонула в бессмысленном восхвалении военных чинов. вам лишь бы на своё командывание молиться какое оно мудрое и правильное, послало людей в курскую область.


Комбриги точно не принимают решению аналогичные атаке на Курскую область. Рискну предположить, что военные вообще не имели отношения к этой задумке.
Это чисто политическое решение персонально Зеленского, может Ермак с Подоляком посоветовали, но решение принимал единолично Зеленский. Сырскому этот заведомо проигрышный головняк сто лет не нужен был, как бы я плохо не относился к Сырскому.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:52

  Wirująświatła написав:
У Раду внесено законопроєкт про повну заборону використання російської мови в школах, включно з перервами і позаурочний час — Бужанський
ещё надо в ЗСУ язык запретить под страхом расстрела.

Макси́м Арка́дійович Бужа́нський (нар. 24 листопада 1974, Дніпро, Українська РСР, СРСР) — український проросійський[1][2][3][4][5][6][7] політик, державний діяч і блогер. Народний депутат України IX скликання від 25-го виборчого округу від партії «Слуга народу»[8].

В Україні зазнає критики за антиукраїнські та проросійські вислови, погляди та законопроєкти[9][10][11].

Виталина у нас писатель, а не читатель ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:52

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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:53

Флот Китаю оточує Австралію, змушуючи цивільні рейси змінювати маршрут - NYT

Вже місяць військові кораблі Китаю ходять навколо континенту. Зокрема, вони заходили та виходили з її економічної зони, а також проводили навчання з бойовою стрільбою.

На двох китайських військових кораблях було встановлено 144 VLS (вертикальні пускові установки). Тим часом на всьому флоті Австралії, що складається з 10 військових кораблів, їх всього 200.

Два австралійські паливні танкери, вкрай важливі для далеких операцій, виведено з ладу.
https://www.nytimes.com/2025/03/12/worl ... aukus.html

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:55

  freeze написав:Какие на фиг плюшки, разрешение на возврат половозрелых ухилянтов надо сделать только после уплаты ими средней суммы налога, уплаченного украинцем в Украине во время войны, умноженного на количество месяцев ухилянства.

Одразу після виплати компенсації за залишене житло на окупованих територіях, захист яких від зовнішнього захвату є головним обов'язком держави (а не якихось "ухилянтів"). Захист засобами держави -- це не означає підігнати танк під вікна, і хай він від зовнішнього ворога відстрілюється. Це розвідка і аналіз можливих загроз, пошук союзників і формування оборонних союзів, стратегічне накопичення озброєння, війскових підрозділів і оборонних заходів таким чином, щоб агресія проти країни не вартувала витрачених зусиль (і оцінка того, що саме буде вартувати зусиль, а що -- ні). Зі всіма цими задачами держава не впоралась, хоча їх вирішення не створювало нікому з представників смертельної небезпеки. Але тепер хоче, щоб цю державу захищали "ухилянти", які чомусь мають бути готові віддати життя або здоров'я, щоб держава і далі "функціонувала", і ще й робила винними тих, хто цього не хоче.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:56

  Господар Вельзевула написав:
  freeze написав: Сейчас тысячи людей с ПТСР. ПТСР это когда падает планка и нет страха. А есть ли у обидчика или ухилянта оружие это ПТСРщику не интересно.


О,я отлично это понимаю. Потому собираюсь взаимодействовать с ПТРС-щиками с помощью лести, похвалы, восхищения героизмом.Возможно, в случае особых обстоятельств-предложу герою сто грамм за свой счет и сфотографируюсь с ним.
Я думаю это относительно недолго будет- болезнь (ПТСР-ведь болезнь) всегда проходит,тем или иным способом.
Тут лишь бы война закончилась и бабло люди с матрасов достали,а с опасными типами мы с 90-ых язык находим, и даже иногда работу можем им подкинуть :mrgreen:

+100500!👍

А от Будівельник буде навпаки доказувати, який САМЕ ВІН був надважливим в тилу під час війни! :mrgreen:
Д'Артаньян! :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 21:58

  freeze написав:
  Wirująświatła написав:ветка утонула в бессмысленном восхвалении военных чинов. вам лишь бы на своё командывание молиться какое оно мудрое и правильное, послало людей в курскую область.


Комбриги точно не принимают решению аналогичные атаке на Курскую область. Рискну предположить, что военные вообще не имели отношения к этой задумке.
Это чисто политическое решение персонально Зеленского, может Ермак с Подоляком посоветовали, но решение принимал единолично Зеленский. Сырскому этот заведомо проигрышный головняк сто лет не нужен был, как бы я плохо не относился к Сырскому.

в бизнесе если ты не согласен с начальством - заявление на стол и до свидания. Начальники самодуры со временем остаются без ценных специалистов, и их бизнесы идут на дно. В адекватной компании серьёзные решения всегда принимаются коллегиально, чтобы потом ни один топ не вякнул на нас надавил президент. У военных влияние на Зеленского бесконечное. И что они навлияли? ЗСУ без Зеленского проживут, хоть и в партизанском формате. А зеленскому без зсу остаётся сбежать остров св. Елены. Какой царь такие и бояре.
Wirująświatła
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