freeze написав: Сейчас тысячи людей с ПТСР. ПТСР это когда падает планка и нет страха. А есть ли у обидчика или ухилянта оружие это ПТСРщику не интересно.
О,я отлично это понимаю. Потому собираюсь взаимодействовать с ПТРС-щиками с помощью лести, похвалы, восхищения героизмом.Возможно, в случае особых обстоятельств-предложу герою сто грамм за свой счет и сфотографируюсь с ним. Я думаю это относительно недолго будет- болезнь (ПТСР-ведь болезнь) всегда проходит,тем или иным способом. Тут лишь бы война закончилась и бабло люди с матрасов достали,а с опасными типами мы с 90-ых язык находим, и даже иногда работу можем им подкинуть
Wirująświatła написав:ветка утонула в бессмысленном восхвалении военных чинов. вам лишь бы на своё командывание молиться какое оно мудрое и правильное, послало людей в курскую область.
Комбриги точно не принимают решению аналогичные атаке на Курскую область. Рискну предположить, что военные вообще не имели отношения к этой задумке. Это чисто политическое решение персонально Зеленского, может Ермак с Подоляком посоветовали, но решение принимал единолично Зеленский. Сырскому этот заведомо проигрышный головняк сто лет не нужен был, как бы я плохо не относился к Сырскому.
У Раду внесено законопроєкт про повну заборону використання російської мови в школах, включно з перервами і позаурочний час — Бужанський
ещё надо в ЗСУ язык запретить под страхом расстрела.
Макси́м Арка́дійович Бужа́нський (нар. 24 листопада 1974, Дніпро, Українська РСР, СРСР) — український проросійський[1][2][3][4][5][6][7] політик, державний діяч і блогер. Народний депутат України IX скликання від 25-го виборчого округу від партії «Слуга народу»[8].
В Україні зазнає критики за антиукраїнські та проросійські вислови, погляди та законопроєкти[9][10][11].
freeze написав:Какие на фиг плюшки, разрешение на возврат половозрелых ухилянтов надо сделать только после уплаты ими средней суммы налога, уплаченного украинцем в Украине во время войны, умноженного на количество месяцев ухилянства.
Одразу після виплати компенсації за залишене житло на окупованих територіях, захист яких від зовнішнього захвату є головним обов'язком держави (а не якихось "ухилянтів"). Захист засобами держави -- це не означає підігнати танк під вікна, і хай він від зовнішнього ворога відстрілюється. Це розвідка і аналіз можливих загроз, пошук союзників і формування оборонних союзів, стратегічне накопичення озброєння, війскових підрозділів і оборонних заходів таким чином, щоб агресія проти країни не вартувала витрачених зусиль (і оцінка того, що саме буде вартувати зусиль, а що -- ні). Зі всіма цими задачами держава не впоралась, хоча їх вирішення не створювало нікому з представників смертельної небезпеки. Але тепер хоче, щоб цю державу захищали "ухилянти", які чомусь мають бути готові віддати життя або здоров'я, щоб держава і далі "функціонувала", і ще й робила винними тих, хто цього не хоче.
freeze написав: Сейчас тысячи людей с ПТСР. ПТСР это когда падает планка и нет страха. А есть ли у обидчика или ухилянта оружие это ПТСРщику не интересно.
О,я отлично это понимаю. Потому собираюсь взаимодействовать с ПТРС-щиками с помощью лести, похвалы, восхищения героизмом.Возможно, в случае особых обстоятельств-предложу герою сто грамм за свой счет и сфотографируюсь с ним. Я думаю это относительно недолго будет- болезнь (ПТСР-ведь болезнь) всегда проходит,тем или иным способом. Тут лишь бы война закончилась и бабло люди с матрасов достали,а с опасными типами мы с 90-ых язык находим, и даже иногда работу можем им подкинуть
+100500!👍
А от Будівельник буде навпаки доказувати, який САМЕ ВІН був надважливим в тилу під час війни! Д'Артаньян!
Wirująświatła написав:ветка утонула в бессмысленном восхвалении военных чинов. вам лишь бы на своё командывание молиться какое оно мудрое и правильное, послало людей в курскую область.
Комбриги точно не принимают решению аналогичные атаке на Курскую область. Рискну предположить, что военные вообще не имели отношения к этой задумке. Это чисто политическое решение персонально Зеленского, может Ермак с Подоляком посоветовали, но решение принимал единолично Зеленский. Сырскому этот заведомо проигрышный головняк сто лет не нужен был, как бы я плохо не относился к Сырскому.
в бизнесе если ты не согласен с начальством - заявление на стол и до свидания. Начальники самодуры со временем остаются без ценных специалистов, и их бизнесы идут на дно. В адекватной компании серьёзные решения всегда принимаются коллегиально, чтобы потом ни один топ не вякнул на нас надавил президент. У военных влияние на Зеленского бесконечное. И что они навлияли? ЗСУ без Зеленского проживут, хоть и в партизанском формате. А зеленскому без зсу остаётся сбежать остров св. Елены. Какой царь такие и бояре.