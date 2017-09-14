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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1320213203132041320513206>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 22:03

  Hotab написав:Якими тряпками і куди будемо заганяти тих невменяємих, які казали останніми брудними словами поливали Зе і казали «це справа в Зе, який не хоче миру і хоче правити вічно»??

Рівно тими ж, якими після 22 року гоняли тих, хто кричав "Порошенко наживається на війні", "треба перестати стріляти" і "військовий стан для зриву виборів", "сивинарчукиииии..." А, ой. Їх же не тільки ніхто не ганяє, а вони просто скрізь сидять, і у владі в першу чергу. А чому може бути інакше тепер?
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 22:04

До останньої верби...©

  Wirująświatła написав:заявление на стол и до свидания.
Хех, так нема такої опції в ЗСУ!

Мабуть, тупі американці такі правила/закони нам підсунули😁😁😁



Скільки моя дружина, як і інші дружини/сестри моїх побратимів не обривали гарячу військову лінію про ДЕмобілізацію, як і про оплату по закону!(бо наїпали на 7 міс. нас всіх фінансово на загальну суму 300-500Кгрн кожного!!!) - результат НУЛЬ!!!
Вони там наче глухі і хитрозроблені!
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 12 бер, 2025 22:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 22:06

  freeze написав:
  Slon_Nosov написав:Запевняю, коли ці дві людини будуть знати що у кожного може бути вогнепальна зброя, вони не будуть гучно спілкуватись...

Иллюзия. Сейчас тысячи людей с ПТСР. ПТСР это когда падает планка и нет страха. А есть ли у обидчика или ухилянта оружие это ПТСРщику не интересно.
Я бы сам за 2023-2024 год человека три прибил бы не задумываясь, но мудрый комбриг еще в 2023 году издал наказ все движения за пределы зоны боевых действий строго без оружия. Спасибо ему за мудрость.

з більшою вірогідністю ПТСРщик без страху полізе на іншого ПТСРщика без страху
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 22:08

  Господар Вельзевула написав:О,я отлично это понимаю. Потому собираюсь взаимодействовать с ПТРС-щиками с помощью лести, похвалы, восхищения героизмом.Возможно, в случае особых обстоятельств-предложу герою сто грамм за свой счет и сфотографируюсь с ним.

Чувствуется глубинная мудрость и знание психологии, вас бы в переговорную делегацию по мирному соглашению, цены бы не было. Со всем согласен.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 22:13

  flyman написав:з більшою вірогідністю ПТСРщик без страху полізе на іншого ПТСРщика без страху

Нет, брат брата не обидит. Обычно такой конфликт завершается вопросом - ты из какой бригады? Из 37-й.- А я из 38-й. ЁЁЁЁ, ты помнишь ... Там дальше, может по 200 грамм, может просто уважительное хлопание по плечам.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 22:14

Все буде добре)))

  flyman написав:з більшою вірогідністю ПТСРщик без страху полізе на іншого ПТСРщика без страху
Нічого подібного після питання - "ти воював?"

А от якщо десь(та хоч в маршрутці) таке питання прозвучить в сторону Флая, чи Будівельника, то буде "весело"....🤕🤬😁😁😁
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 22:15

  freeze написав:
  flyman написав:з більшою вірогідністю ПТСРщик без страху полізе на іншого ПТСРщика без страху

Нет, брат брата не обидит. Обычно такой конфликт завершается вопросом - ты из какой бригады? Из 37-й.- А я из 38-й. ЁЁЁЁ, ты помнишь ... Там дальше, может по 200 грамм, может просто уважительное хлопание по плечам.

+100500!👍
Саме так!
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 22:18

  fler написав:
  Wirująświatła написав:где не ковырни там низкая компетентность и такой же IQ. причина всех бед и поражений, а не ухылянты за которыми по 5 бобиков бегает. Никогда не задумывались почему микроскопический Израиль без природных ресурсов и с тлеющим арабо-израильским конфликтом живёт лучше нас? ладно бы хвалились на фоне каких то достижений. Сидим по уши в дерьме зато хвалимся.

Да вы зажрались, батенька)) В каком дерьме сидите лично вы? В стране война 11-й год уж как, а вы себе красную рыбку с маслом на хлеб позволяете, как и раньше. Чего же вам неймется?

мадам ви на фінасовому форумі а не в борделі серед "сапогів"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 22:22

  M-Audio написав:Одразу після виплати компенсації за залишене житло на окупованих територіях, захист яких від зовнішнього захвату є головним обов'язком держави (а не якихось "ухилянтів").
Мы говорим о половозрелых мужчинах ВПО, мы не говорим о женщинах ВПО и детях. Если половозрелый мужчина на оккупированных территориях после того как его дом был разрушен в результате боевых действий, пошел коллаброционировать с новыми властями в надежде получить сертификат на новую квартиру, то ему никакое украинское государство ничего не должно.Аналогично, если это ВПОшник чухнул в Германию, вместо того, чтобы мстить за разрушенный свой дом в рядах ЗСУ, он окрасил себя так как он себя окрасил. Пусть жалуется путину.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 12 бер, 2025 22:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 22:24

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Shaman Ви так класно володієте питанням, що підозрюю що не з українського ІР-шника пишете. В Україні всі працювали ТОП-менеджерами і СЕО - а закордоном - тільки розкладати товар в супермаркеті. :D Ваша пропаганда доволі топорна.

щось по суті можеш сказати? чи лише від інших вимагаєш? :D

щоб скласти картину, треба тільки вміти спілкуватися з розумними людьми - зараз багато людей за кордоном.

далеко не все працюють ТОПами. ось ти наприклад не працював й не зможеш. й так, щоб працювати топом за кордоном взагалі потрібно С1. тому так - тут топ, за кордоном - бек-офіс.

й ще раз прочитай уважно - я кажу про ЗАГАЛЬНУ ситуацію, а не про окремі випадки. пропорція топів серед емігрантів така ж, як й загалом в країні.

що в самого з польською, який рівень?

Так що, всезнайко великий Наполеон, сидиш все-таки закордоном :D

ти як завжди помилився. я з початку війни за кордон не виїжджав 8) на відміну від декого :D
Shaman
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