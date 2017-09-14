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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13203132041320513206>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 22:26

Успіх


А от якщо десь(та хоч в маршрутці) таке питання прозвучить в сторону Флая,

«Ой не чує баба»
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 22:29

  Успіх написав:
  flyman написав:з більшою вірогідністю ПТСРщик без страху полізе на іншого ПТСРщика без страху
Нічого подібного після питання - "ти воював?"

А от якщо десь(та хоч в маршрутці) таке питання прозвучить в сторону Флая, чи Будівельника, то буде "весело"....🤕🤬😁😁😁

де на філіпінах? тебе киця тебе не випустить так далеко, бо дітей заберуть поліціянти ювенальної юститції
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 22:41

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:заявление на стол и до свидания.
Хех, так нема такої опції в ЗСУ!

Мабуть, тупі американці такі правила/закони нам підсунули😁😁😁


Так статути успадкували від окупаційних військ РККА СС, і за 30+ років так і не спромоглися привести у відповідність до ЗАКОНІВ України, особливо Трудового та Цивільного Кодексів.
А написані вони були понад 300 років тому голандцями на замовлення петра першого, коли командир був не лише бойовою одиницею за силою та вартістю аналогічними сучасному танку (із вертикальним зльотом та додатково оснащений пусковою установкою РСЗВ), а ще і власником мобілізованих солдат.
І з тих пір схоже мінялися лише шеврони та ритуали віддавання (та позбавлення) честі.
Востаннє редагувалось candle645 в Сер 12 бер, 2025 22:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 22:46

  freeze написав:
  M-Audio написав:Одразу після виплати компенсації за залишене житло на окупованих територіях, захист яких від зовнішнього захвату є головним обов'язком держави (а не якихось "ухилянтів").
Мы говорим о половозрелых мужчинах ВПО, мы не говорим о женщинах ВПО и детях. Если половозрелый мужчина на оккупированных территориях после того как его дом был разрушен в результате боевых действий, пошел коллаброционировать с новыми властями в надежде получить сертификат на новую квартиру, то ему никакое украинское государство ничего не должно.Аналогично, если это ВПОшник чухнул в Германию, вместо того, чтобы мстить за разрушенный свой дом в рядах ЗСУ, он окрасил себя так как он себя окрасил. Пусть жалуется путину.

Что в вашем понимании коллаброционизм и какой путь надо избирать врачу/главврачу больницы, директору АТП, начальнику "очистки", хозяину предприятия(на котором может ещё и кредит от Привата % под 20 висит) в случае сдачи властью проплесневелых слуг их города за 24 часа 24 февраля в запорожской и херсонской областях?
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 22:51

Завтра зранку Бандерлог такий >>>
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 22:51

  freeze написав:
  Shaman написав:то за православними канонами незалежна держава має права на автокефальну православну церкву.

Что это за каноны? Большинство стран мира не имеет в принципе никаких национальных церквей, да и у православной церкви есть всякие мультипатриархаты - типа Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского, да собственно сам Константинопольский.
А что там с Филаретом, который мечтал создать истинно православную независимую церковь? Так загнобили таки дедушку константинопольцы?

ви про що саме? в католицькій церкві всі підпорядковані Папі. у протестантов - там якась анархія, й немає жорсткої іерархії навіть в межах однієї країни. а у православних - відповідні церкви виникали при утворюванні нових держав. коли виникли Польська, Румунська, Болгарська церкви?

щодо канонів - то погорячкував. чітких правил немає. користуючись цим, РПЦ претендує на всю територію срср - нічого не нагадує? на поточний момент - один з інструментів імперської політики Раші.

про канонічність власне РПЦ, як й історія перепідпорядкування Київської митрополії під Москву - це тема окремої розмови 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 12 бер, 2025 23:01, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 22:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а ще помітили цікавий момент?

після перемовин озвучили поточні результати, що м'яч перекидають московитам, то на болотах щось завили як не в себе, в Україні оцінюють з обережним оптимізмом - а тутешня зрадофіли як води в рота набрали :D не можуть про Україну писати щось хороше, лише погане смакують? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 23:00

  Успіх написав:Завтра зранку Бандерлог такий >>>
https://youtube.com/shorts/wkKzV8_-lSI? ... tsuOqhJf2m
завтра я здам зміну в 8 00 і піду дрихнуть, максимум спирту грам 70.)
Шо там за повод?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 23:11

  Banderlog написав:
  Успіх написав:Завтра зранку Бандерлог такий >>>
https://youtube.com/shorts/wkKzV8_-lSI? ... tsuOqhJf2m
завтра я здам зміну в 8 00 і піду дрихнуть, максимум спирту грам 70.)
Шо там за повод?

30днів перемир'я на носі :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 23:11

барабашов

Я нещодавно читав ваші фантазії на рахунок цифірі
... для свідомості і розуміння ...

100- форма заповнення( ПАПІР ) , де вказуються характер поранення , що зробленно , і які препарати були задіяни , де получив поранення ( місцевість ), з малюнком поранення ,особисті данні , то що ...
200 - загинувший , получивший травми не сумістні з життям .
300 - поранений , мінно-вибухоаа , аккубаротравма , кульове , ЗЧМТ , ОЧМТ таке інше ...

500 ----------------- людина яка не прошла тест на етіл , зловживання ( випадкова форма назви -алкоголик )

... на всяк випадок ... для розуміння
холява
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  #<1 ... 13203132041320513206>
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