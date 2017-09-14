А от якщо десь(та хоч в маршрутці) таке питання прозвучить в сторону Флая,
«Ой не чує баба»
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Додано: Сер 12 бер, 2025 22:26
Успіх
«Ой не чує баба»
Додано: Сер 12 бер, 2025 22:29
де на філіпінах? тебе киця тебе не випустить так далеко, бо дітей заберуть поліціянти ювенальної юститції
Додано: Сер 12 бер, 2025 22:41
Так статути успадкували від окупаційних військ РККА СС, і за 30+ років так і не спромоглися привести у відповідність до ЗАКОНІВ України, особливо Трудового та Цивільного Кодексів.
А написані вони були понад 300 років тому голандцями на замовлення петра першого, коли командир був не лише бойовою одиницею за силою та вартістю аналогічними сучасному танку (із вертикальним зльотом та додатково оснащений пусковою установкою РСЗВ), а ще і власником мобілізованих солдат.
І з тих пір схоже мінялися лише шеврони та ритуали віддавання (та позбавлення) честі.
Востаннє редагувалось candle645 в Сер 12 бер, 2025 22:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 бер, 2025 22:46
Что в вашем понимании коллаброционизм и какой путь надо избирать врачу/главврачу больницы, директору АТП, начальнику "очистки", хозяину предприятия(на котором может ещё и кредит от Привата % под 20 висит) в случае сдачи властью проплесневелых слуг их города за 24 часа 24 февраля в запорожской и херсонской областях?
Додано: Сер 12 бер, 2025 22:51
Завтра зранку Бандерлог такий >>>
Додано: Сер 12 бер, 2025 22:51
ви про що саме? в католицькій церкві всі підпорядковані Папі. у протестантов - там якась анархія, й немає жорсткої іерархії навіть в межах однієї країни. а у православних - відповідні церкви виникали при утворюванні нових держав. коли виникли Польська, Румунська, Болгарська церкви?
щодо канонів - то погорячкував. чітких правил немає. користуючись цим, РПЦ претендує на всю територію срср - нічого не нагадує? на поточний момент - один з інструментів імперської політики Раші.
про канонічність власне РПЦ, як й історія перепідпорядкування Київської митрополії під Москву - це тема окремої розмови
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 12 бер, 2025 23:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 бер, 2025 22:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
а ще помітили цікавий момент?
після перемовин озвучили поточні результати, що м'яч перекидають московитам, то на болотах щось завили як не в себе, в Україні оцінюють з обережним оптимізмом - а тутешня зрадофіли як води в рота набрали не можуть про Україну писати щось хороше, лише погане смакують?
Додано: Сер 12 бер, 2025 23:00
завтра я здам зміну в 8 00 і піду дрихнуть, максимум спирту грам 70.)
Шо там за повод?
Додано: Сер 12 бер, 2025 23:11
30днів перемир'я на носі
Додано: Сер 12 бер, 2025 23:11
барабашов
Я нещодавно читав ваші фантазії на рахунок цифірі
... для свідомості і розуміння ...
100- форма заповнення( ПАПІР ) , де вказуються характер поранення , що зробленно , і які препарати були задіяни , де получив поранення ( місцевість ), з малюнком поранення ,особисті данні , то що ...
200 - загинувший , получивший травми не сумістні з життям .
300 - поранений , мінно-вибухоаа , аккубаротравма , кульове , ЗЧМТ , ОЧМТ таке інше ...
500 ----------------- людина яка не прошла тест на етіл , зловживання ( випадкова форма назви -алкоголик )
... на всяк випадок ... для розуміння
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