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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 12 бер, 2025 22:41
Успіх написав: Wirująświatła написав:
заявление на стол и до свидания.
Хех, так нема такої опції в ЗСУ!
Мабуть, тупі американці такі правила/закони нам підсунули😁😁😁
Так статути успадкували від окупаційних військ РККА СС, і за 30+ років так і не спромоглися привести у відповідність до ЗАКОНІВ України, особливо Трудового та Цивільного Кодексів.
А написані вони були понад 300 років тому голандцями на замовлення петра першого, коли командир був не лише бойовою одиницею за силою та вартістю аналогічними сучасному танку (із вертикальним зльотом та додатково оснащений пусковою установкою РСЗВ), а ще і власником мобілізованих солдат.
І з тих пір схоже мінялися лише шеврони та ритуали віддавання (та позбавлення) честі.
Востаннє редагувалось candle645
в Сер 12 бер, 2025 22:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 22:51
freeze написав: Shaman написав:
то за православними канонами незалежна держава має права на автокефальну православну церкву.
Что это за каноны? Большинство стран мира не имеет в принципе никаких национальных церквей, да и у православной церкви есть всякие мультипатриархаты - типа Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского, да собственно сам Константинопольский.
А что там с Филаретом, который мечтал создать истинно православную независимую церковь? Так загнобили таки дедушку константинопольцы?
ви про що саме? в католицькій церкві всі підпорядковані Папі. у протестантов - там якась анархія, й немає жорсткої іерархії навіть в межах однієї країни. а у православних - відповідні церкви виникали при утворюванні нових держав. коли виникли Польська, Румунська, Болгарська церкви?
щодо канонів - то погорячкував. чітких правил немає. користуючись цим, РПЦ претендує на всю територію срср - нічого не нагадує? на поточний момент - один з інструментів імперської політики Раші.
про канонічність власне РПЦ, як й історія перепідпорядкування Київської митрополії під Москву - це тема окремої розмови
Востаннє редагувалось Shaman
в Сер 12 бер, 2025 23:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 бер, 2025 22:57
а ще помітили цікавий момент?
після перемовин озвучили поточні результати, що м'яч перекидають московитам, то на болотах щось завили як не в себе, в Україні оцінюють з обережним оптимізмом - а тутешня зрадофіли як води в рота набрали
не можуть про Україну писати щось хороше, лише погане смакують?
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Додано: Сер 12 бер, 2025 23:00
завтра я здам зміну в 8 00 і піду дрихнуть, максимум спирту грам 70.)
Шо там за повод?
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Banderlog
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Додано: Сер 12 бер, 2025 23:11
Banderlog написав:
завтра я здам зміну в 8 00 і піду дрихнуть, максимум спирту грам 70.)Шо там за повод?
30днів перемир'я на носі
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Додано: Сер 12 бер, 2025 23:11
барабашов
Я нещодавно читав ваші фантазії на рахунок цифірі
... для свідомості і розуміння ...
100- форма заповнення( ПАПІР ) , де вказуються характер поранення , що зробленно , і які препарати були задіяни , де получив поранення ( місцевість ), з малюнком поранення ,особисті данні , то що ...
200 - загинувший , получивший травми не сумістні з життям .
300 - поранений , мінно-вибухоаа , аккубаротравма , кульове , ЗЧМТ , ОЧМТ таке інше ...
500 ----------------- людина яка не прошла тест на етіл , зловживання ( випадкова форма назви -алкоголик )
... на всяк випадок ... для розуміння
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Додано: Сер 12 бер, 2025 23:16
Успіх написав: Wirująświatła написав:
заявление на стол и до свидания.
Хех, так нема такої опції в ЗСУ!
Мабуть, тупі американці такі правила/закони нам підсунули😁😁😁
Скільки моя дружина, як і інші дружини/сестри моїх побратимів не обривали гарячу військову лінію про ДЕмобілізацію, як і про оплату по закону!(бо наїпали на 7 міс. нас всіх фінансово на загальну суму 300-500Кгрн кожного!!!) - результат НУЛЬ!!!
Вони там наче глухі і хитрозроблені!
Мінімум 30280 грн на місяць отримуватиме поліцейський: Верховна Рада прийняла за основу законопроект
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Додано: Сер 12 бер, 2025 23:17
Banderlog написав:
завтра я здам зміну в 8 00 і піду дрихнуть, максимум спирту грам 70.)
Шо там за повод?
...мабуть бажає почути що не тілько він в СЗЧ ...
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Додано: Сер 12 бер, 2025 23:31
Успіх написав:
30днів перемир'я на носі
Можно было бы тотализатор замутить, но беда в том, что ответов может быть больше чем два. Непонятки всякие, допилы,выкручивания.
Хотя есть четкий критерий- будет ли официально оглашено о начале полного РПВ до Пасхи 2025 года? Включая сам первый день Пасхи?
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Додано: Сер 12 бер, 2025 23:39
Wirująświatła написав:
мы превращаемся в полицейское государство.
Я с мелким мусорьем общался- они говорят, шаг не туда,на вылет и сразу повестка.
Их тоже можно понять- они шлют на фронт других,что бы не попасть туда самим.
Гомо гомини люпуст ест.
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