Мирне врегулювання української кризи неможливе до 2026 року, — The Washington Post.Європейська розвідка отримала документ з потенційними вимогами Росії на переговорах про мир:— Документ був підготовлений для Кремля аналітичним центром, який тісно працює з П'ятою службою ФСБ, яка займається операціями в Україні, за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді 18 лютого;— Плани Трампа досягти миру за 100 днів там названі нереалізованими, а мирне рішення війни в Україні — неможливим до 2026 року;— Росія має працювати над ослабленням позиції США на переговорах щодо України, розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами;— без визнання зайнятих РФ територій російськими бойові дії може початися знову, наприклад, при наступній адміністрації США;— Документ наполягає не лише на визнанні російського суверенітету над окупованими територіями, а й на створенні буферної зони на північному сході України на кордоні з Брянською та Білгородською областями, а також демілітаризованої зони у південних українських регіонах поряд із Кримом. Ця зона включає Одеську область;— Можливі поступки України, наприклад, відмова від членства в НАТО та проведення виборів, у яких можуть брати участь проросійські партії, відкидаються як недостатні;— "Насправді, нинішній київський режим не може бути змінений зсередини країни. Необхідний його повний демонтаж";— Будь-які миротворчі сили (навіть необов'язково європейські) названі непотрібними, оскільки вони будуть відчувати на собі "досить сильний західний вплив";— Росія припинить постачання зброї до країн, які вважаються "недружніми" по відношенню до США, тоді як замість США припинять озброювати Україну;— Росія має посилити свою позицію на переговорах, пропонуючи США доступ до корисних копалин, у тому числі на окупованих територіях України;— Спроби схилити Росію до мирної угоди шляхом пропозиції частково зняти санкції - відкидати. "Неясно, у чому буде вигода для Росії".