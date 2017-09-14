Мирне врегулювання української кризи неможливе до 2026 року, — The Washington Post.
Європейська розвідка отримала документ з потенційними вимогами Росії на переговорах про мир: — Документ був підготовлений для Кремля аналітичним центром, який тісно працює з П'ятою службою ФСБ, яка займається операціями в Україні, за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді 18 лютого; — Плани Трампа досягти миру за 100 днів там названі нереалізованими, а мирне рішення війни в Україні — неможливим до 2026 року; — Росія має працювати над ослабленням позиції США на переговорах щодо України, розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами; — без визнання зайнятих РФ територій російськими бойові дії може початися знову, наприклад, при наступній адміністрації США; — Документ наполягає не лише на визнанні російського суверенітету над окупованими територіями, а й на створенні буферної зони на північному сході України на кордоні з Брянською та Білгородською областями, а також демілітаризованої зони у південних українських регіонах поряд із Кримом. Ця зона включає Одеську область; — Можливі поступки України, наприклад, відмова від членства в НАТО та проведення виборів, у яких можуть брати участь проросійські партії, відкидаються як недостатні; — "Насправді, нинішній київський режим не може бути змінений зсередини країни. Необхідний його повний демонтаж"; — Будь-які миротворчі сили (навіть необов'язково європейські) названі непотрібними, оскільки вони будуть відчувати на собі "досить сильний західний вплив"; — Росія припинить постачання зброї до країн, які вважаються "недружніми" по відношенню до США, тоді як замість США припинять озброювати Україну; — Росія має посилити свою позицію на переговорах, пропонуючи США доступ до корисних копалин, у тому числі на окупованих територіях України; — Спроби схилити Росію до мирної угоди шляхом пропозиції частково зняти санкції - відкидати. "Неясно, у чому буде вигода для Росії".
Wirująświatła написав:заявление на стол и до свидания.
Хех, так нема такої опції в ЗСУ!
Мабуть, тупі американці такі правила/закони нам підсунули😁😁😁
Так статути успадкували від окупаційних військ РККА СС, і за 30+ років так і не спромоглися привести у відповідність до ЗАКОНІВ України, особливо Трудового та Цивільного Кодексів. А написані вони були понад 300 років тому голандцями на замовлення петра першого, коли командир був не лише бойовою одиницею за силою та вартістю аналогічними сучасному танку (із вертикальним зльотом та додатково оснащений пусковою установкою РСЗВ), а ще і власником мобілізованих солдат. І з тих пір схоже мінялися лише шеврони та ритуали віддавання (та позбавлення) честі.
Ещё один об "окупаційних військах". Ну ладно, с историей у вас плоховато - 300 лет назад командир не был такой уж сильной боевой единицей и не был "власником мобілізованих солдат". Тем более в Голландии. И уставы за эти 300 лет не знаю сколько раз менялись. Но уж уставами современных армий вы могли бы поинтересоваться, прежде чем так уверенно писать. Если лень, то посмотрите кучу фильмов о морской пехоте США, почитайте американские книжки о войне. Может, тогда поймёте, что у нас по сравнению с ними просто вольница.
Мирне врегулювання української кризи неможливе до 2026 року, — The Washington Post.
Європейська розвідка отримала документ з потенційними вимогами Росії на переговорах про мир: — Документ був підготовлений для Кремля аналітичним центром, який тісно працює з П'ятою службою ФСБ, яка займається операціями в Україні, за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді 18 лютого; .................... https://www.washingtonpost.com/world/20 ... -document/
короче на днях путин скажет трампу "у вас нет карт". в дальнейшем все страны должны будут признать ввх властелином мира.
ТорОпитесь с выводами. Возможно так и будет. Посмотрим. Но рекомендации "аналітичного центру" это не решение правительства РФ или Путина. И они не обязательны к исполнению, тем более в полном объёме.
andrijk777 написав:............. Це відео свідчить тільки про одне - в США ще є демократія. В Україні ніякої демократії нема. Задати в Україні на такому високому рівні питання "Чи є Зеленський агентом Кремля?" нереально (5 аргументів я приведу без проблем). А почути відповідь - це взагалі на рівні фантастики. Навіть на цьому форумі де сидять 3,5 пенсіонери труть коментарі з критикою Зе, то що можна говорити про такий рівень як в цьому відео.
1. Толку с этой демократии. Что-то изменилось от заданных сенатором вопросов? 2. Приведите свои "5 аргументів". Пока что здесь много грязи льют на Зеленского, но убедительных аргументов я не видел.
budivelnik написав:......... А давайте про середньостатистичні значення а не виключення з правил під які потрапляє максимум 1-5% населення. Дайте відповідь самому собі яка кількість працівників мала а - у 25 років - більше 40 000 грн/місяць офіційного доходу б - у 40 років - більше 75 000 грн/місяць офіційного доходу
Дали? Тоді дайте другу відповідь Чи вважаєте Ви вірним заради того щоб 1-5% загинувших отримали більше 15 млн - позбавити 95-99% загинувших - як мінімум половини від 15 млн
.............. Я хіба проти ? 1 Давайте для кожного ЗАКОНОДАВЧО приймемо закон який повністю буде всіх влаштовувати... 2 Після того як 1 млн законів опише все і вся - почнемо думати хто з нас йолоп 3 Абсолютної справедливості-не існує 4 Не можна весь заробіток людини на протязі 1-30 років вважати таким що накопичився. по тій простій причині що людині для праці треба нести затрати. Тому а - Сімя НІКОЛИ не отримувала від мужика 100% того що він заробив, бо мужик і сам хотів щось на себе витрачати (інакше б помер) б - якщо сімя отримувала на власні потреби 30% від доходу мужика - то це вже вау.. як правило отримувала менше.
Полностью согласен с вашими расчётами и выделенным вопросом. Но вот с п. 4б вы, по-моему, увлеклись. Вы распространяете свой опыт предпринимателя на всех. Нормальный муж, работающий за зарплату, приносит домой явно не 30% дохода, а практически всё. Если вернуться к вашим расчётам в viewtopic.php?p=5835036#p5835036, то при средней зарплате 20 тыс. он принесёт домой 6 000, и даже при доходе 40 тыс. 30% это всего 12 тыс. Маловато для семьи будет. Когда я работал за зарплату, то приносил домой всё, мог припрятать какую-нибудь левую премию или деньги за сделанную контрольную какому-нибудь нерадивому студенту.
Wirująświatła написав:ЗСУ повністю вийшли із Суджі, — Deep State
⚔️ Бої тривають на околицях Суджі
📋 Ворог здійснює активний тиск зі сходу та півночі, реалізовуючи весь зібраний ресурс протягом довгого часу. Мережею, зокрема, в телеграм-каналах після оновлення ширяться повідомлення про повний вихід з міста Суджа, що не відповідає дійсності, адже людям, які поширюють такі заяви варто уважніше дивитися на мапу і бачити сіру зону на північних та західних околицях міста, де тривають бої, незважаючи на публікації від московитів в центрі Суджі.
🔴 Ситуація залишається важкою. Сили Оборони роблять все можливе, щоб зупинити просування ворога.
Hotab написав:Було підвищення. Цифру по «солдату» не знаю, гола може 30. Ну ще 30 теж мабуть як мінімум першій лінії (у випадку миру) залишать. Ну за 60 сидіти і не воювати, то може і будуть бажаючі.
Солдат 20500 грн, если оставят тридцатку на линии ЛБЗ, будет 50К. Туда-сюда, не фонтан, если спать в блиндаже и в грязи без семьи, но возможно. Хуже для более квалифицированного персонала. Например, комбриг, 54+30 = 84К. Это типа директор большой фабрики, с огромным количеством сложного персонала, да и на линии ЛБЗ, да и в распоряжении техники на сотни миллионов гривен, плюс сами знаете в армии день без ЧП - это один день 29 февраля. Кто-то самоубился, кто-то убежал, кто-то передознул и сжег последний 31-й Абрамс, всех накормить, одеть, какие-то генералы приезжают действуют на нервную систему. И всё это за 84К.
Не хочу преуменьшить роль и ответственность комбрига, но мы, по-моему, потеряли цену деньгам. 84К в Украине совсем не маленькие деньги. При средней зарплате 20К. По-моему, мы несколько увлеклись "материальной заинтересованностью". Мы почему-то решили, что лучший способ борьбы с коррупцией и лучший способ обеспечить добросовестную и продуктивную работу это высокие зарплаты. Хорошо, сделали высокие зарплаты судьям и прокурорам. Это обеспечило их неподкупность? Да, вроде, нет. Дали супервысокие зарплаты руководителям госкомпаний (Нафтогаз, Укрпошта, Укрзалізниця и т.д.). Не вижу суперэффективной работы. В результате у нас только супервысокий разрыв в доходах между нижним слоем, к которому относится большая часть населения (учтите, что 20.000 это даже не медиана, а средняя, т.е. больше 50% имеют более низкие доходы), и верхней прослойкой. Это приводит ко многим социальным проблемам. В т.ч. и к разговорам о том, что у нас "бедные воюют за богатых". Понимаю, что комбриг на Западе имеет, наверное, значительно больше 2К долл/евро, но там и рядовой солдат и/или гражданин получает не 500 долл. В результате мы сейчас обсуждаем, согласятся ли солдаты служить при зарплате 20К в случае перемирия/мира. И даже не задумываемся о том, может ли себе это позволить достаточно бедное государство.
P.s. Не буду говорить о других Ваших постах. Я прекрасно понимаю Ваши чувства. Но это эмоции. Вполне оправданные, но эмоции, а Вы всегда отличались рассудительностью и рациональным подходом. Понимаю, что на фронте Вы привыкли к чёрно-белому миру - есть друг и есть враг. К сожалению или к счастью, но на гражданке это не так. Такой подход приводит к тяжёлым последствиям. Привыкайте к гражданской жизни. Здоровья Вам.
ЛАД написав: В результате мы сейчас обсуждаем, согласятся ли солдаты служить при зарплате 20К в случае перемирия/мира. И даже не задумываемся о том, может ли себе это позволить достаточно бедное государство.
P.s. Не буду говорить о других Ваших постах. Я прекрасно понимаю Ваши чувства. Но это эмоции. Вполне оправданные, но эмоции, а Вы всегда отличались рассудительностью и рациональным подходом. Понимаю, что на фронте Вы привыкли к чёрно-белому миру - есть друг и есть враг.
повірте на слово, Фріз ще досить толерантний... За 20 тисяч служити не будуть, це ще в мирний час десь коло дому нормальна зарплата. Но постійно в полі... без дому, розбіжуться.