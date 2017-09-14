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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13205132061320713208>

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 09:24

Схоже ніякого перемир'я та і перемовин не буде...

россия представила свои требования США по переговорам, — Reuters

Источники агентства сообщают, что требования похожи на те, которые путин уже выдвигал Украине, США и НАТО.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 09:34

  Бетон написав:Ніякого виводу військ з курщини не буде, а буде контрнаступ, сказав Сирський і выводить війська з курщини.
Потууужноо


Добре що ви написали !

Добрий ранок .
Всім Здоров'я .

Ви йому ліст напишить .Мол так і так , я бетон , кующий кувадлой перемогу України ,не впевнений у вашому командуванні .
Знаючись на війсковій стратегії ,прошу відкрити кордони й надати кожному виїзджаючему 1000 євро , а в'їджаючому (незалежно від національноссті ) 3 тис. євро .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 09:47

Бетон

Ти диви, стільки букв, і жодного побажання сдохнуть.
Холява, ви дивуєте


«Досить бажати, треба діло робити»,- сказав Холява майструючи з цементного розчину куклу Вуду.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 09:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:За 20 тисяч служити не будуть, це ще в мирний час десь коло дому нормальна зарплата.


Воно то так, але не так. Для києва це може і маленька, для села і велика. А цифру яку не дай завжди буде мало, і як щас не хочуть на 20 так само не будуть хотіть і на 40. А більше за нічого не робіньня платить я хз.

Бо район бойових дій же підпадає під купу міст, де можна вільно ходити по місту, і купувати пиріжки і школи з садками працюють, а це вже +50, я ж правильно розумію поясніть?
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 09:48

Трамп по своим действиям напоминает этакого короля-дурачка века этак из 13ого; которому по наследству случайно перепало правление государством.
У такого дурачка как правило должен быть свой закулисный "кардинал Ришелье", роль которого скорее всего должен исполнять Маск. Но этот персонаж по стратегическому мышлению тоже не далеко от Трампа ушёл
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 09:55

  Xenon написав:Трамп по своим действиям напоминает этакого короля-дурачка века этак из 13ого; которому по наследству случайно перепало правление государством.
У такого дурачка как правило должен быть свой закулисный "кардинал Ришелье", роль которого скорее всего должен исполнять Маск. Но этот персонаж по стратегическому мышлению тоже не далеко от Трампа ушёл


Трампу сподобались шкарпетки дж д венса, Трамп купує Тесла
дід дуже далеко від розуміння, що зробити для лозунгу МАГА.
США загрожує шатдаун, якщо не проголосують за бюджет 2025

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 09:56

В України більше не залишилося ракет ATACMS (https://zn.ua/ukr/war/v-ukrajini-zakinc ... s-zmi.html) — Associated Press.

За словами американського чиновника і українського депутата в комітеті з питань оборони, у України повністю закінчилися ATACMS.

https://zn.ua/ukr/war/v-ukrajini-zakinc ... s-zmi.html
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 09:58

  Бетон написав:Ніякого виводу військ з курщини не буде, а буде контрнаступ, сказав Сирський і выводить війська з курщини.
Потууужноо

Потужні незламники/ці напишуть що вам, зрадолюбам, не догодиш: зайшли - погано, вийшли - знову погано.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 09:59

  prodigy написав:
  Xenon написав:Трамп по своим действиям напоминает этакого короля-дурачка века этак из 13ого; которому по наследству случайно перепало правление государством.
У такого дурачка как правило должен быть свой закулисный "кардинал Ришелье", роль которого скорее всего должен исполнять Маск. Но этот персонаж по стратегическому мышлению тоже не далеко от Трампа ушёл


Трампу сподобались шкарпетки дж д венса, Трамп купує Тесла
дід дуже далеко від розуміння, що зробити для лозунгу МАГА.
США загрожує шатдаун, якщо не проголосують за бюджет 2025


там шатдаун стабільно періодично, а крах долара все не приходить
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 10:00

Він – у вегетативному стані, виплат немає. Реалії родин, на плечі яких лягає догляд за важкопораненими військовими :shock:
https://life.pravda.com.ua/society/spis ... ya-306906/
Ми переживаємо важкий період. І я бачу, що інші родини стикаються з тими ж проблемами: важко влаштувати пораненого на реабілітацію; немає розуміння, якою вона має бути; у багатьох побутових справах потрібен підпис, але людина не може його поставити; тривала процедура визнання недієздатним; за безоплатне лікування чи реабілітацію все одно потрібно щось доплачувати.

Усі півтора року я живу під сильним моральним тиском. Проблем із документами не було тільки в бригаді: все видали без зайвої бюрократії. А так чи не в кожній лікарні, ЦНАПі, закладі ти приходиш і просиш ніби не гарантовану воїнам допомогу, а щось особисте. Це виснажує.

Мій тато воював півтора року, має важкі поранення. Та в мене складається враження, ніби медичні працівники не зацікавлені у поліпшенні його стану. Я чую: "свіжі дослідження, реабілітація (хоч і пасивна), графік зміни положень тіла – не мають сенсу". На досвіді бачимо, що все ж мають. Та як це довести і отримати кваліфіковану допомогу?
jump
 
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