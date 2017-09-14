россия представила свои требования США по переговорам, — Reuters
Источники агентства сообщают, что требования похожи на те, которые путин уже выдвигал Украине, США и НАТО.
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Додано: Чет 13 бер, 2025 09:24
Схоже ніякого перемир'я та і перемовин не буде...
Додано: Чет 13 бер, 2025 09:34
Добре що ви написали !
Добрий ранок .
Всім Здоров'я .
Ви йому ліст напишить .Мол так і так , я бетон , кующий кувадлой перемогу України ,не впевнений у вашому командуванні .
Знаючись на війсковій стратегії ,прошу відкрити кордони й надати кожному виїзджаючему 1000 євро , а в'їджаючому (незалежно від національноссті ) 3 тис. євро .
Додано: Чет 13 бер, 2025 09:47
Бетон
«Досить бажати, треба діло робити»,- сказав Холява майструючи з цементного розчину куклу Вуду.
Додано: Чет 13 бер, 2025 09:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Воно то так, але не так. Для києва це може і маленька, для села і велика. А цифру яку не дай завжди буде мало, і як щас не хочуть на 20 так само не будуть хотіть і на 40. А більше за нічого не робіньня платить я хз.
Бо район бойових дій же підпадає під купу міст, де можна вільно ходити по місту, і купувати пиріжки і школи з садками працюють, а це вже +50, я ж правильно розумію поясніть?
Додано: Чет 13 бер, 2025 09:48
Трамп по своим действиям напоминает этакого короля-дурачка века этак из 13ого; которому по наследству случайно перепало правление государством.
У такого дурачка как правило должен быть свой закулисный "кардинал Ришелье", роль которого скорее всего должен исполнять Маск. Но этот персонаж по стратегическому мышлению тоже не далеко от Трампа ушёл
Додано: Чет 13 бер, 2025 09:55
Трампу сподобались шкарпетки дж д венса, Трамп купує Тесла
дід дуже далеко від розуміння, що зробити для лозунгу МАГА.
США загрожує шатдаун, якщо не проголосують за бюджет 2025
Додано: Чет 13 бер, 2025 09:56
Додано: Чет 13 бер, 2025 09:58
Додано: Чет 13 бер, 2025 09:59
там шатдаун стабільно періодично, а крах долара все не приходить
Додано: Чет 13 бер, 2025 10:00
Він – у вегетативному стані, виплат немає. Реалії родин, на плечі яких лягає догляд за важкопораненими військовими
Ми переживаємо важкий період. І я бачу, що інші родини стикаються з тими ж проблемами: важко влаштувати пораненого на реабілітацію; немає розуміння, якою вона має бути; у багатьох побутових справах потрібен підпис, але людина не може його поставити; тривала процедура визнання недієздатним; за безоплатне лікування чи реабілітацію все одно потрібно щось доплачувати.
Усі півтора року я живу під сильним моральним тиском. Проблем із документами не було тільки в бригаді: все видали без зайвої бюрократії. А так чи не в кожній лікарні, ЦНАПі, закладі ти приходиш і просиш ніби не гарантовану воїнам допомогу, а щось особисте. Це виснажує.
Мій тато воював півтора року, має важкі поранення. Та в мене складається враження, ніби медичні працівники не зацікавлені у поліпшенні його стану. Я чую: "свіжі дослідження, реабілітація (хоч і пасивна), графік зміни положень тіла – не мають сенсу". На досвіді бачимо, що все ж мають. Та як це довести і отримати кваліфіковану допомогу?
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