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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13205132061320713208

План Трампа щодо України: шанс на мир чи загроза?

Напад росії і білорусі на Україну 2.3 5 78
Це шанс на мир, навіть якщо піти на компроміси
36%
28
Це загроза
15%
12
Все залежить від деталей, поки що важко оцінити
31%
24
Це просто політична риторика, яка не має реального значення
14%
11
Інший варіант (напишіть у коментарях)
4%
3
Всього голосів : 78
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 10:01

  Xenon написав:Трамп по своим действиям напоминает этакого короля-дурачка века этак из 13ого; которому по наследству случайно перепало правление государством.
У такого дурачка как правило должен быть свой закулисный "кардинал Ришелье", роль которого скорее всего должен исполнять Маск. Но этот персонаж по стратегическому мышлению тоже не далеко от Трампа ушёл

:shock:

Опасайтесь чтобы этим Ришелье не оказался скромный путин. Уже кое что об этом говорит.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 10:03

  andrijk777 написав:
  buratinyo написав:Нашел видео с сенатором США, который задал вопросы помощнику Трампа после встречи Трампа с Зеленским в овальном кабинете. Грамотные вопросы, даже слишком. Настоящий сенатор, с такими американцы не пропадут. Помощник Трампа выглядит очень уныло.


Це відео свідчить тільки про одне - в США ще є демократія.
В Україні ніякої демократії нема.
Задати в Україні на такому високому рівні питання "Чи є Зеленський агентом Кремля?" нереально (5 аргументів я приведу без проблем). А почути відповідь - це взагалі на рівні фантастики.
Навіть на цьому форумі де сидять 3,5 пенсіонери труть коментарі з критикою Зе, то що можна говорити про такий рівень як в цьому відео.


Какие пять аргументов вы можете привести в качестве обвинения, что Зеленский является агентом Кремля? Мы все проверим их достоверность. Это очень важно и очень интересно.

Мне Зеленский кажется великолепным политическим деятелем. Главные его сильные стороны, которые критично важны для народа Украины, это тотальное стремление соответствовать ценностям, которые бесспорно разделяются всеми здоровыми людьми в мире:
- худой мир лучше доброй войны,
- строго выполнять конституционные обязанности, которые известны всем в мире,
- перевод всех конфликтных вопросов с росией в юридическую плоскость и тщательный сбор доказательств деятельности кремля в качестве преступной мафиозной группировки.

Конечно, ошибки он допускает. Это свойственно абсолютно всем. Ошибки во время войны обходятся дорого.

Что касается возможных сценариев, которые реализуются сейчас, то они становятся вполне очевидны, если разобраться в настоящих причинах войны.

Жду ответа, можно в личку, Ирина сегодня агрессивна, ее надо опасаться. :)
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 10:11

Брат віце-президента Венса воював два роки за Україну

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 10:21

  Бетон написав:Ніякого виводу військ з курщини не буде, а буде контрнаступ, сказав Сирський і выводить війська з курщини.
Потууужноо

Пригадую свій безобідний і лаконічний пост декілька місяців тому:
"Шебекіно - Вовчанськ, Суджа - ...".
Schmit
 
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