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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 13 бер, 2025 10:21
Бетон написав:
Ніякого виводу військ з курщини не буде, а буде контрнаступ, сказав Сирський і выводить війська з курщини.
Потууужноо
Пригадую свій безобідний і лаконічний пост декілька місяців тому:
"Шебекіно - Вовчанськ, Суджа - ...?".
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Schmit
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Додано: Чет 13 бер, 2025 10:32
Schmit написав: Бетон написав:
Ніякого виводу військ з курщини не буде, а буде контрнаступ, сказав Сирський і выводить війська з курщини.
Потууужноо
Пригадую свій безобідний і лаконічний пост декілька місяців тому:
"Шебекіно - Вовчанськ, Суджа - ...?".
MYROSHNYKOV
Курська операція потроху підходить підходить до свого завершення.
Ні, бої ще тривають та невідомо поки, що буде в фіналі (є різні варіанти).
Але так, базово приймаємо те, що згодом в КурНР наших військ не буде повністю. Ну або ж залишимо собі невеликий клаптик у прикордонні, щоб був якийсь буфер.
Що буде в підсумку - покажуть найближчі дні. Рахунок саме на дні.
Тим часом ISW згадує російського блогера, котрий при фіналі Курської операції закликає створити буферну зону, але на теренах Сумської області.
п.с. росіяни розстріляли 5-х українських військовополонених на Курщині, - волонтер Сергій Стерненко
Трапилось це в с.Козача Локня, де наші підрозділи - тиждень були відрізані від основних сил
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jump
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Додано: Чет 13 бер, 2025 10:59
BeneFuckTor написав: Banderlog написав:
За 20 тисяч служити не будуть, це ще в мирний час десь коло дому нормальна зарплата.
Воно то так, але не так. Для києва це може і маленька, для села і велика. А цифру яку не дай завжди буде мало, і як щас не хочуть на 20 так само не будуть хотіть і на 40. А більше за нічого не робіньня платить я хз.
Бо район бойових дій же підпадає під купу міст, де можна вільно ходити по місту, і купувати пиріжки і школи з садками працюють, а це вже +50, я ж правильно розумію поясніть?
А колись, ще до війни, писали, що строковики взагалі забезплатно...
І ще й якісь “дачі” якимсь “генералам” будували.
У тому могло бути зерно правди? 🤔
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Додано: Чет 13 бер, 2025 11:27
konstantin kirovograd написав:
ну вот реально на таких должностях какие-то идиоты у нас---ещё ничего не ясно а оно несёт какой то бред
---
прессекретар МЗС Георгій Тихий.
Переговори в Джидді були одними з найцікавіших, у яких доводилося брати участь.
(в каких переговорах этот чипушила брал участие в своей жизни,они ему интересные оказывается
)
Він підкреслив, що ключову роль на завершальному етапі роботи над проєктом спільної заяви виконував саме Володимир Зеленський
(лизнул но это понятно)
досягнення домовленості стало можливим завдяки наполегливості та контролю над емоціями
(а тут уже не понятно
у кого там эмоции не контролируются.как бы неудачно он сказал кинув тень)
Україна завдяки цим переговорам "повністю захопила стратегічну дипломатичну ініціативу і змінила хід подій".
(ещё ничего не ясно но мы всех унизили уничтожили и обоссали
)
здається, ідіот тут це ти
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Додано: Чет 13 бер, 2025 11:43
jump написав:
Курська операція потроху підходить підходить до свого завершення.
цікаво, чому було не оголосити перед виходом, що це було зроблено як жест доброї волі до миру під мудрим керівництво президента трампа? кацапи, коли три роки тому від прийняли рішення виходити з києва, зробили саме так, і це була успішна іпсо.
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Додано: Чет 13 бер, 2025 11:45
Banderlog написав: ЛАД написав:
В результате мы сейчас обсуждаем, согласятся ли солдаты служить при зарплате 20К в случае перемирия/мира. И даже не задумываемся о том, может ли себе это позволить достаточно бедное государство.
P.s. Не буду говорить о других Ваших постах. Я прекрасно понимаю Ваши чувства. Но это эмоции. Вполне оправданные, но эмоции, а Вы всегда отличались рассудительностью и рациональным подходом.
Понимаю, что на фронте Вы привыкли к чёрно-белому миру - есть друг и есть враг.
повірте на слово, Фріз ще досить толерантний...
За 20 тисяч служити не будуть, це ще в мирний час десь коло дому нормальна зарплата. Но постійно в полі... без дому, розбіжуться.
Вполне верю.
Как верю и в то, что за 20 тыс служить не будут. О чём и говорю. Страна бедная, а запросы у людей вполне американские. Но так не бывает.
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