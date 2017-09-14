



КИЕВ, Украина (AP) — Во вторник в Париже высокопоставленные военные чины из разных уголков Европы и других стран приняли участие в переговорах о возможных контурах международных сил безопасности для Украины — идея, которую Франция и Великобритания продвигают с целью сдержать любую будущую агрессию России против своего соседа, если Москва и Киев согласятся прекратить боевые действия.



Участники заявили, что ожидают, что закрытые обсуждения будут носить общий и приблизительный характер, давая представление о том, какие страны готовы присоединиться к коалиции по Украине, но на данном этапе не обязывая их предоставлять конкретное количество войск, оборудования или другую помощь.



Возглавляемые Францией и Великобританией усилия по успокоению Украины и защите ее от любой возобновленной российской агрессии, если она согласится на прекращение огня, предпринимаются в то время, когда Киев находится под сильным давлением со стороны президента США Дональда Трампа, требующего начать мирные переговоры. Высокопоставленные должностные лица Украины и США начали во вторник отдельные переговоры в саудовском городе Джидда, сосредоточившись на остановке полномасштабного вторжения, которое Россия начала в 2022 году.



Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в части парижской встречи командующих армиями 34 стран и других военных представителей, включая тех, кто должен был удаленно подключиться к встрече из Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии.



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Макрон заявил, что пришло время «перейти от концепции к плану», чтобы определить надежные гарантии безопасности, и настоял на том, чтобы франко-британский план соответствовал альянсу НАТО и его возможностям, сообщил офис Макрона, однако не предоставил подробной информации.



Командующий армией Словении на встрече, генерал-лейтенант Роберт Главаш, сказал, что его страна НАТО и Европейского Союза готова принять участие в усилиях. Но он сказал, что надеется на более ясную картину того, как могут работать международные силы для Украины после прекращения огня, каковы могут быть их миссии, какие страны хотят быть их частью и будет ли у них мандат от Организации Объединенных Наций или другого органа.



«Вопрос в том: «Что дальше?» — сказал он в интервью Associated Press. «Кто туда пойдет? Как мы знаем в Европе, во многих странах, особенно в небольших, нет большого количества войск».



Западные и украинские чиновники заявили, что пока нет окончательного плана военных действий. AP пообщалось с западными и украинскими чиновниками в Киеве, а также с французскими чиновниками в Париже и британскими чиновниками в Лондоне. Чиновники говорили на условиях анонимности, чтобы открыто говорить о деликатных вопросах.



По словам французского военного чиновника, Соединенные Штаты — самый мощный в военном отношении член НАТО — не были приглашены на парижские переговоры, поскольку европейские страны хотели показать, что они способны взять на себя значительную часть работы по обеспечению безопасности Украины после вступления в силу перемирия.



Для украинских чиновников ключевыми вопросами являются: как такая коалиция отреагирует, если Россия нарушит будущее прекращение огня, ответит ли она военным путем на крупное российское наступление и как скоро.



Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал это предложение, но выразил скептицизм, заявив в интервью агентству AP в феврале, что иностранные войска сами по себе не станут достаточной гарантией безопасности его страны и что такой план должен быть подкреплен оружием из США и Европы, а также поддержкой Киева в развитии собственной оборонной промышленности.



«Дипломаты обсуждают, военные обсуждают, но у нас пока нет реальных предложений», — сказал высокопоставленный украинский чиновник. Переговоры «не находятся на первой стадии, мы многое сделали на первой стадии, но у нас пока нет настоящего твердого подхода».



Какие средства сдерживания?

Поскольку Трамп, по-видимому, отверг идею гарантий безопасности США, а другие официальные лица США заявили, что это ляжет на Европу, чтобы обеспечить их выполнение, франко-британский план направлен на создание сил, оснащенных достаточной военной мощью, чтобы отговорить Россию от повторного нападения на Украину. «В этом суть», — сказал западный чиновник в Киеве.



Французский военный представитель заявил, что в состав сил могут входить тяжелое вооружение и запасы оружия, которые можно будет в течение нескольких часов или дней перебросить для оказания помощи в обороне Украины.



Западный чиновник в Киеве, предложив еще одну идею, заявил, что они могли бы включить прямые и немедленные удары по российским объектам в случае нарушения.



Подробности стали появляться по частям в последние недели, поскольку технические обсуждения продолжались между западными дипломатическими и военными представителями в Украине и других европейских столицах.



Контуры плана

В прошлом месяце некоторые западные чиновники описывали небольшие «силы поддержки», в которых доминируют европейские войска и которые насчитывают менее 30 000 военнослужащих, а не амбициозную армию миротворцев, размещенную вдоль линии фронта протяженностью 600 миль (1000 километров).



Но другие официальные лица заявили, что цифры обсуждаются. Согласно одной из версий, войска будут размещены вдали от линии фронта на ключевых объектах инфраструктуры, таких как атомные электростанции, и будут поддержаны западными воздушными и морскими силами. Линия фронта будет в основном контролироваться удаленно, с помощью беспилотников и других технологий. Воздушные силы, включая американские воздушные силы, базирующиеся за пределами Украины, возможно, в Польше или Румынии, будут находиться в резерве для сдерживания нарушений и открытия украинского воздушного пространства для коммерческих рейсов.



Военно-морские силы союзников также могли бы принять участие в разминировании Черного моря и патрулировании для обеспечения безопасности международных вод.



Идея состоит в том, чтобы «объединить» возможности, которые эти страны готовы предоставить, чтобы иметь возможность предложить гарантии безопасности и убедиться, что мирное соглашение является «надежным и проверяемым», с целью получения некоторой поддержки со стороны США, сказал другой французский чиновник.



«Чтобы получить сигналы о поддержке со стороны США, «способные и желающие» европейские страны должны суметь объединить свои возможности и требования», — сказал он.



Осторожный украинский оптимизм

Некоторые западные чиновники предупредили, что мирный план будет состоять из нескольких этапов, и более широкий круг стран может присоединиться к коалиции позже. Первым шагом может стать заморозка на один месяц, как предлагают Зеленский и европейские лидеры, в качестве меры укрепления доверия.



Украинские официальные лица заявили, что с оптимизмом смотрят на коалицию добровольцев, признавая, что у них мало других вариантов, поскольку НАТО не рассматривается.



«Я полностью верю, что это вполне возможно», — сказал один высокопоставленный украинский чиновник. «Трамп доволен этой идеей, эта идея очень позитивна для нас, и если Европа хочет стать реальным игроком, ей следует это сделать».



«Если они упустят эту возможность, мы окажемся в очень сложной ситуации», — добавил он.



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