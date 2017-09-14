|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 13 бер, 2025 13:08
холява написав:барабашов
Я нещодавно читав ваші фантазії на рахунок цифірі
... для свідомості і розуміння ...
100- форма заповнення( ПАПІР ) , де вказуються характер поранення , що зробленно , і які препарати були задіяни , де получив поранення ( місцевість ), з малюнком поранення ,особисті данні , то що ...
200 - загинувший , получивший травми не сумістні з життям .
300 - поранений , мінно-вибухоаа , аккубаротравма , кульове , ЗЧМТ , ОЧМТ таке інше ...
500 ----------------- людина яка не прошла тест на етіл , зловживання ( випадкова форма назви -алкоголик )
... на всяк випадок ... для розуміння
Вы себя позиционируете как врача
Возрастом за 60
Вы знали лично или через какие то 2е руки главврача мелитопольского онкоцентра? Немного старше вас
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4935
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 бер, 2025 13:23
Wirująświatła
Во вторник в Париже высокопоставленные военные чины из разных уголков Европы и других стран приняли участие в переговорах о возможных контурах международных сил безопасности для Украины
тут вчора лавров повиступав
срати вони хотіли з високої колокольні на Європу
...Это была довольно забавная речь со стороны Э.Макрона (она, кстати говоря, касалась и НАТО), так как он заявил, что Франция сумеет «защитить» всех своими тремя или четырьмя ядерными боеголовками....
...Ситуация поменялась, когда украинский режим включил «членство в НАТО» в Конституцию, сохранив при этом гарантии национальных меньшинств. Они заявили, что НАТО и ЕС – это будущее Украины. Когда они только начали говорить об этом, Европейский союз ещё сохранял некоторое подобие экономического объединения, но сейчас он полностью утратил эту характеристику. «Фюрер Урсула» мобилизует всех на ремилитаризацию Европы. Говорится о каких-то невероятных деньгах.
...ЕС потерял свою независимость, своё экономическое значение.
...Европейский союз больше не является мирным экономическим проектом. Они хотят иметь собственную армию. Что касается будущего НАТО, то раздаются голоса о создании собственного военного альянса, «собственного НАТО», раз США не хотят активно вмешиваться в европейские дела. Это игра в развитии. Некоторые заявления направлены на то, чтобы «прощупать почву», увидеть реакцию с другой стороны океана.
...Больше всего поражает эта их одержимость миротворцами. Президент Франции Э.Макрон заявляет, мол, давайте остановим войну, через месяц будут развёрнуты «миротворцы», а там посмотрим, что делать дальше.
Во-первых, это не то, что требуется для окончания войны, которую Запад ведёт против нас через украинцев путём прямого участия их военных. Мы знаем об этом. Если расширение НАТО признается, по крайней мере Д.Трампом, как одна из коренных причин, то присутствие войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве на украинской земле является для нас такой же угрозой.
Вопрос: Вы не примете этого ни при каких условиях?
С.В.Лавров: Ни при каких условиях. Никто с нами не разговаривает. Они продолжают утверждать, что ничего об Украине без Украины, но делают всё против России без России.Когда Президента США Д.Трампа спросили о миротворцах, он ответил, что ещё слишком рано это обсуждать, но обычно требуется согласие всех сторон. Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу? Они хотят, чтобы такая сила состояла из стран, объявивших нас врагом. Они придут туда как миротворцы?
...В апреле 2022 г. в Стамбуле проходили российско-украинские переговоры. А теперь Президент Франции Э.Макрон говорит, что Президент России В.В.Путин пытался тогда что-то навязать В.А.Зеленскому. Это очередная ложь Э.Макрона. Потому что документ, который был парафирован нами и украинцами, был подготовлен украинской стороной. Мы приняли его. Он был достаточно прямолинейным: никакого НАТО, никаких военных баз, никаких военных учений. Вместо НАТО гарантии предоставляются пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН плюс Германия и Турция. И список гарантов был открыт для всех, кто хотел бы присоединиться. Эти гарантии не распространяются на Крым и часть Донбасса, которая в то время контролировалась Россией. Украинцы парафировали эти принципы. Это было их решением. И эти принципы были парафированы. На их основании и разрабатывался договор. Потом тогдашний Премьер-министр Британии Б.Джонсон велел украинцам не подписывать и продолжать бороться.
Точно так же, как сейчас говорит глава Федеральной разведывательной службы Германии Б.Каль, что они не должны останавливаться до 2029 г. Может быть, они хотят «пересидеть» Д.Трампа.
Поэтому если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них всё ещё были бы границы 1991 г. без Крыма, без какой-то части Донбасса.
-
d44
-
-
- Повідомлень: 672
- З нами з: 07.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 13 бер, 2025 13:35
d44 ти реально dumbass?
відомо що читати висери лаврова це черпати ложкою з чану лайна, навіщо ти сюди це лайно припер, кончений
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 12028
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3285 раз.
- Подякували: 3324 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Чет 13 бер, 2025 13:41
барабашов написав: холява написав:барабашов
Я нещодавно читав ваші фантазії на рахунок цифірі
... для свідомості і розуміння ...
100- форма заповнення( ПАПІР ) , де вказуються характер поранення , що зробленно , і які препарати були задіяни , де получив поранення ( місцевість ), з малюнком поранення ,особисті данні , то що ...
200 - загинувший , получивший травми не сумістні з життям .
300 - поранений , мінно-вибухоаа , аккубаротравма , кульове , ЗЧМТ , ОЧМТ таке інше ...
500 ----------------- людина яка не прошла тест на етіл , зловживання ( випадкова форма назви -алкоголик )
... на всяк випадок ... для розуміння
Вы себя позиционируете как врача
Возрастом за 60
Вы знали лично или через какие то 2е руки главврача мелитопольского онкоцентра? Немного старше вас
НІ , я себе уявляю як звичайний воїн ЗСУ .
Востаннє редагувалось холява
в Чет 13 бер, 2025 13:47, всього редагувалось 1 раз.
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5208
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4138 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Чет 13 бер, 2025 13:43
pesikot написав: Wirująświatła написав:
но где не ковырни там низкая компетентность и такой же IQ. причина всех бед и поражений, а не ухылянты за которыми по 5 бобиков бегает. Никогда не задумывались почему микроскопический Израиль без природных ресурсов и с тлеющим арабо-израильским конфликтом живёт лучше нас? ладно бы хвалились на фоне каких то достижений.
Низкая компетентность и низкий IQ таких, как ты - причина наших бед
В Израиле, за свои подвалы ты бы заплатил 50% налога каждый месяц, а не 200 гривен
Любое новое авто х2-3цены от европейской цены
Задумайся над этим, прежде чем трындеть
Песданул - показывй доказательства
Что налог на коммерцию в Израиле 50%(и наверно полностью на арендаторе, там генетика жителей не позволяет систематически заниматься благотворительностью) и растаможка БМВ и Мерса в Хайфе три цены как в Тае и Малайзии
Востаннє редагувалось барабашов
в Чет 13 бер, 2025 13:49, всього редагувалось 1 раз.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4935
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 бер, 2025 13:48
d44 написав:
Украинцы парафировали эти принципы. Это было их решением. И эти принципы были парафированы.
де бумажка? ну хоча б арестовичем
підписана?
на хороший шпагат підоргів посадили, по красотє, ще й з відновленням допомоги
Востаннє редагувалось trololo
в Чет 13 бер, 2025 13:49, всього редагувалось 1 раз.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6142
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2689 раз.
- Подякували: 1423 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Чет 13 бер, 2025 13:48
холява написав: барабашов написав: холява написав:барабашов
Я нещодавно читав ваші фантазії на рахунок цифірі
... для свідомості і розуміння ...
100- форма заповнення( ПАПІР ) , де вказуються характер поранення , що зробленно , і які препарати були задіяни , де получив поранення ( місцевість ), з малюнком поранення ,особисті данні , то що ...
200 - загинувший , получивший травми не сумістні з життям .
300 - поранений , мінно-вибухоаа , аккубаротравма , кульове , ЗЧМТ , ОЧМТ таке інше ...
500 ----------------- людина яка не прошла тест на етіл , зловживання ( випадкова форма назви -алкоголик )
... на всяк випадок ... для розуміння
Вы себя позиционируете как врача
Возрастом за 60
Вы знали лично или через какие то 2е руки главврача мелитопольского онкоцентра? Немного старше вас
НІ
28 го сын его от первого брака погиб известно где в учебке
Жену он похоронил тоже,но по профильной сфере
Завтра парня 43года хоронить рядом с дядей Сашей будем
Тело отдали только сегодня его друзьям(кумовьям) у нас
Вот завтра и выясним у них сколько реально там накрыло.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4935
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 289 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 13 бер, 2025 13:50
барабашов
я можу назвати сотні призвищ , кого знаю , знав у минулому , знав на війні
... кого ..... ну навіщо це вам ?
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5208
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4138 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Чет 13 бер, 2025 13:51
барабашов написав: холява написав:барабашов
Я нещодавно читав ваші фантазії на рахунок цифірі
... для свідомості і розуміння ...
100- форма заповнення( ПАПІР ) , де вказуються характер поранення , що зробленно , і які препарати були задіяни , де получив поранення ( місцевість ), з малюнком поранення ,особисті данні , то що ...
200 - загинувший , получивший травми не сумістні з життям .
300 - поранений , мінно-вибухоаа , аккубаротравма , кульове , ЗЧМТ , ОЧМТ таке інше ...
500 ----------------- людина яка не прошла тест на етіл , зловживання ( випадкова форма назви -алкоголик )
... на всяк випадок ... для розуміння
Вы себя позиционируете как врача
Возрастом за 60
Вы знали лично или через какие то 2е руки главврача мелитопольского онкоцентра? Немного старше вас
НІ[/quote]
28 го сын его от первого брака погиб известно где в учебке
Жену он похоронил тоже,но по профильной сфере
Завтра парня 43года хоронить рядом с дядей Сашей будем
Тело отдали только сегодня его друзьям(кумовьям) у нас
Вот завтра и выясним у них сколько реально там накрыло.[/quote]
це той що получив осколкове в голову , з Дніпра перевели у Київ ?
Востаннє редагувалось холява
в Чет 13 бер, 2025 13:53, всього редагувалось 1 раз.
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5208
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4138 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
Додано: Чет 13 бер, 2025 13:52
d44 написав:
...Это была довольно забавная речь со стороны Э.Макрона (она, кстати говоря, касалась и НАТО), так как он заявил, что Франция сумеет «защитить» всех своими тремя или четырьмя ядерными боеголовками...
коняка це реально ляпнула?
у франції близько 300 бімб. в того ж китая наче 450+
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6142
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2689 раз.
- Подякували: 1423 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29
|89382
|
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
|
|1493
|263887
|
|
|6076
|911364
|
|